Арсен Аваков опубликовал «рыцарское» фото с Гордоном, Шустером, Комаровским, Гройсманом и Елизаровым. Что мы должны из этого понять — неизвестно, но есть мемы

В понедельник, 22 ноября, бывший министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал фото с топором, где вместе с ним тоже с холодным оружием стоят врач Евгений Комаровский, продюсер и бизнесмен Павел Елизаров, телеведущий Савик Шустер, журналист Дмитрий Гордон и бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Сфотографировались они на острове Тракай в Литве, где 19—20 ноября проходил форум «Будущее демократии» (по крайней мере один из фигурантов фото, Савик Шустер, сообщал, что посетит это мероприятие). Фото подписано: «Да, это именно то, о чем вы подумали». Непонятно, о чем мы должны были подумать, но есть мемы и шутки.