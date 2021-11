Вони розщеплюють камінь та нафту, дозволяють деревам спілкуватися, а колись були найбільшими організмами на суходолі. Вгадали? Так, це гриби! Вибране з книжки дослідника грибів Мерліна Шелдрейка

Якби не гриби, рослини не змогли б освоїтись на суходолі, ґрунт не тримався б купи, а давні люди не мали б найперших ліків. Ці організми присутні всюди й мають мільйони видів — однак вони значно менше досліджені, ніж тварини й рослини. Британець Мерлін Шелдрейк вивчає гриби вже сім років, одним із результатів його роботи стала книжка Entangled Life: How Fungi Make Our Worlds, Change Our Minds & Shape Our Futures. Він описує, наприклад, як мільйони років найбільшими живими істотами на суходолі були гриби прототаксіти — заввишки з двоповерхівку. Або як гриби виявились одними з небагатьох живих організмів, що живуть і розвиваються в умовах четвертого енергоблока ЧАЕС. Книжка увійшла до короткого списку премії «Найкраще науково-популярне видання» британського Королівського товариства. «Бабель» прочитав книгу Шелдрейка — ось найцікавіше з неї.