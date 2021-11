Они расщепляют камень и нефть, позволяют деревьям общаться, а когда-то были самыми крупными организмами на суше. Угадали? Да, это грибы! Избранное из книги исследователя грибов Мерлина Шелдрейка

Если бы не грибы, растения не смогли бы освоиться на суше, почва легко бы размывалась водой, а у древних людей не было бы самых первых лекарств. Эти организмы существуют повсюду, их миллионы видов — но они намного меньше исследованы, чем животные и растения. Британец Мерлин Шелдрейк изучает грибы уже семь лет, одним из результатов его работы стала книга Entangled Life: How Fungi Make Our Worlds, Change Our Minds & Shape Our Futures. Он описывает, например, как миллионы лет самыми крупными живыми существами на суше были грибы прототакситы — высотой с двухэтажку. Или как грибы оказались одними из немногих живых организмов, живущих и развивающихся в условиях четвертого энергоблока ЧАЭС. Книга вошла в короткий список премии «Лучшее научно-популярное издание» британского Королевского общества. «Бабель» прочитал книгу Шелдрейка — вот самое интересное из нее.