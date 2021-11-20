Що подивитися у вихідні. Довгоочікуваний «Ковбой Бібоп» від Netflix, другий сезон «Короля тигрів» та новий фентезійний серіал за циклом «Колесо часу» Роберта Джордана

Науково-фантастичний серіал «Ковбой Бібоп»

Про що серіал. У 1997 році вийшов аніме-серіал «Ковбой Бібоп» Шінічіро Ватанабе, який став дуже популярним. Потім вийшло два видання манги та повнометражний мультфільм. А зараз Netflix пропонує нову адаптацію того ж сюжету — серіал з живими акторами. У центрі сюжету — мисливці за головами Спайк, Джет Блек та Фей, які полюють на злочинців на космічному кораблі «Бібоп». Далі нічого розповідати не будемо, ви або вже бачили аніме, або ще подивитеся одну з версій цієї історії.

Cowboy Bebop / Netflix / шоуранери — Андре Немец, Джеф Пінкер / у головних ролях — Джон Чо, Мустафа Шакір, Даніелла Пінеда, Єлена Сатіне / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 49% від критиків, 62% від публіки / рейтинг IMDb — 7,8.

Що кажуть критики. Polygon пише, що як адаптація аніме серіал вийшов радше провальний, але ті, хто аніме не дивився, можуть знайти в ньому для себе щось несподіване. IndieWire вважає, що серіал навіть поглиблює деякі моменти, які Ватанабе залишав поверхневими.

Документалка «Король тигрів: Вбивство, хаос та божевілля» — другий сезон

Про що серіал. Другий сезон однієї з найпопулярніших документалок Netflix 2020 року. Історія протистояння власника приватного зоопарку для великих котів Джо Екзотика та волонтерки Керол Баскін, яка тримає притулок для таких тварин. Джо Екзотик зараз перебуває у в’язниці, його визнали винним у тому, що він найняв людей для вбивства Баскін, яка постійно його критикувала. Сам Джо стверджує, що Керол вбила свого чоловіка у 1997 році, коли він зник безвісти. Серіал розповідає як історію протистояння двох любителів тигрів та левів, так і загалом про практику приватних зоопарків для диких тварин у США.

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness / Netflix / режисер — Ерік Гуд / тривалість — 5 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 25% від критиків, 55% від публіки / рейтинг IMDb — 7,5.

Що кажуть критики. Variety каже, що перший епізод нового сезону цікавий, але далі стає зрозуміло, що популярність першого сезону була обумовлена карантином через ковід, бо сама історія не така вже й захоплива. Polygon критикує другий сезон за відсутність цілісності та впорядкованості оповіді, які були в першому.

Фентезійний серіал «Колесо часу»

Про що серіал. Екранізація фентезійного циклу романів «Колесо часу» письменника Роберта Джордана. Юнаки з села Едмондовий Луг — Ранд, Перрін і Мет — опиняються у центрі таємничих подій, до яких причетні темні сили, менестрель Том Меррилін, загадкова леді Морейн та її охоронець Лан Мандрагоран. Загалом, Джордан створив великий всесвіт з сотнями персонажів. А серіал вже продовжено на другий сезон.

The Wheel of Time / Amazon Prime / шоуранер — Рейф Джадкінс / у головних ролях — Розамунд Пайк, Джоша Страдовскі, Маркус Ратерфорд, Зої Робінс / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 64% від критиків, 82% від публіки / рейтинг IMDb — 8,2.

Що кажуть критики. The Hollywood Reporter каже, що серіал погано справляється зі сценами бійок і взагалі виглядає карикатурно. The Guardian стверджує, що в серіалу є стиль та великий потенціал.

Комедійний антиісторичний серіал «Велика» — другий сезон

Про що серіал. Сатиричний серіал, який самі його творці називають «антиісторичним». Головна героїня — російська імператриця Катерина II, яка планує вбити свого розпусного та небезпечного чоловіка Петра III. Вона не схожа на реальну імператрицю і не має бути схожа, бо весь серіал — відверта сатира та буфонада. Графа Орлова грає англієць індійського походження Сага Дгаван, а князя Ростова — темношкірий актор Абрахам Попула.

The Great / Hulu / шоуранер — Тоні Макнамара / у головних ролях — Ель Феннінг, Ніколас Голт, Фібі Фокс, Саша Дгаван / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків / рейтинг IMDb — 8,1.

Що кажуть критики. Vulture пише, що другий сезон ще дальший від справжньої історії, ніж перший, але розважає ще краще. Paste вважає, що деякі епізоди затягнуті, але актори викладаються на повну.

Спортивна драма «Король Річард»

Про що фільм. Байопік про Річарда Вільямса — батька двох відомих американських тенісисток Вінус та Серени Вільямс, який з самого їхнього дитинства був для них першим та головним тренером. Про Річарда кажуть, що він — жорсткий тренер та батько, який заздалегідь планував успіх своїх доньок. Фільм одночасно вийшов у кінотеатрах та на платформі HBO Max.

King Richard / HBO Max / режисер — Рейнальдо Маркус Грін / у головних ролях — Вілл Сміт, Елліс Онжаню, Санійя Сідні, Демі Сінглтон / тривалість — 2 години 18 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 93% від критиків / рейтинг IMDb — 6,8.

Що кажуть критики. Оглядач на RogerEbert відмічає гарну гру акторів, але вважає, що суто спортивні сцени вийшли гіршими за інші. New York Post пише, що фільм вийшов багатошаровим, а Вілл Сміт нарешті знявся в гарному фільмі після кількох провалів поспіль.