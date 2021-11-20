Что посмотреть в выходные. Долгожданный «Ковбой Бибоп» от Netflix, второй сезон «Короля тигров» и новый фэнтезийный сериал по циклу «Колесо времени» Роберта Джордана

Научно-фантастический сериал «Ковбой Бибоп»

О чем сериал. В 1997 году вышел аниме-сериал «Ковбой Бибоп» Синъитиро Ватанабэ, ставший очень популярным. Затем вышли два издания манги и полнометражный мультфильм. А теперь Netflix предлагает новую адаптацию того же сюжета — сериал с живыми актерами. В центре сюжета — охотники за головами Спайк, Джет Блэк и Фэй, которые охотятся за преступниками на космическом корабле «Бибоп». Больше ничего рассказывать не будем: вы либо уже видели аниме, либо еще посмотрите одну из версий этой истории.

Cowboy Bebop / Netflix / шоураннеры — Андре Немец, Джефф Пинкер / в главных ролях — Джон Чо, Мустафа Шакир, Даниэлла Пинеда, Елена Сатине / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 49% от критиков, 62% от публики / рейтинг IMD — 7,8.

Что говорят критики. Polygon пишет, что как адаптация аниме сериал получился скорее провальным, но те, кто аниме не смотрел, могут найти там для себя что-то неожиданное. IndieWire считает, что сериал даже углубляет некоторые моменты, которые Ватанабэ оставлял поверхностными.

Документалка «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» — второй сезон

О чем сериал. Второй сезон одной из популярнейших документалок Netflix 2020 года. История противостояния владельца частного зоопарка для больших кошек Джо Экзотика и волонтера Кэрол Баскин, которая держит приют для таких животных. Джо Экзотик сейчас находится в тюрьме: он был признан виновным в том, что нанял людей для убийства Баскин, которая постоянно его критиковала. Сам Джо утверждает, что Кэрол убила своего мужа в 1997 году, когда тот пропал без вести. Сериал рассказывает как историю противостояния двух любителей тигров и львов, так и в целом о практике частных зоопарков для диких животных в США.

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness / Netflix / режиссер — Эрик Гуд / продолжительность — 5 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 25% от критиков, 55% от публики / рейтинг IMDb — 7,5.

Что говорят критики. Variety говорит, что первый эпизод нового сезона интересный, но дальше становится понятно, что популярность первого сезона была обусловлена карантином из-за ковида, потому что сама история не так уж интересна. Polygon критикует второй сезон за отсутствие целостности и упорядоченности повествования, которые были в первом.

Фэнтезийный сериал «Колесо времени»

О чем сериал. Экранизация фэнтезийного цикла романов «Колесо времени» писателя Роберта Джордана. Юноши из села Эдмондовый Луг — Ранд, Перрин и Мэтт — оказываются в центре таинственных событий, к которым причастны темные силы, менестрель Том Меррилин, загадочная леди Морейн и ее охранник Лан Мандрагоран. В целом, Джордан создал большую вселенную с сотнями персонажей. А сериал уже продлили на второй сезон.

The Wheel of Time / Amazon Prime / шоураннер — Рейф Джадкинс / в главных ролях — Розамунд Пайк, Джоша Страдовский, Маркус Ратерфорд, Зои Робинс / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 64% от критиков, 82% от публики / рейтинг IMD — 8,2.

Что говорят критики. The Hollywood Reporter говорит, что сериал плохо справляется со сценами драк и вообще выглядит карикатурно. The Guardian утверждает, что у сериала есть стиль и большой потенциал.

Комедийный антиисторический сериал «Великая» — второй сезон

О чем сериал. Сатирический сериал, который сами его создатели называют «антиисторическим». Главная героиня — российская императрица Екатерина II, которая планирует убить своего развратного и опасного мужа Петра III. Она не похожа на реальную императрицу и не должна быть похожа, потому что весь сериал — откровенная сатира и буффонада. Графа Орлова играет англичанин индийского происхождения Саша Дхаван, а князя Ростова — темнокожий актер Абрахам Попула.

The Great / Hulu / шоураннер — Тони Макнамара / в главных ролях — Эль Феннинг, Николас Голт, Фиби Фокс, Саша Дхаван / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% от критиков / рейтинг IMDb — 8,1.

Что говорят критики. Vulture пишет, что второй сезон еще дальше от настоящей истории, чем первый, но развлекает еще лучше. Paste считает, что некоторые эпизоды затянуты, но актеры выкладываются по полной.

Спортивная драма «Король Ричард»

О чем фильм. Байопик о Ричарде Уильямсе — отце двух известных американских теннисисток Винус и Серены Уильямс, который с самого детства был их первым и главным тренером. О Ричарде говорят, что он жесткий тренер и отец, который заранее планировал успех своих дочерей. Фильм вышел одновременно в кинотеатрах и на платформе HBO Max.

King Richard / HBO Max / режиссер — Рейнальдо Маркус Грин / в главных ролях — Уилл Смит, Эллис Онжаню, Сания Сидни, Деми Синглтон / продолжительность — 2 часа 18 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 93% от критиков / рейтинг IMDb — 6,8.

Что говорят критики. Обозреватель на RogerEbert отмечает хорошую игру актеров, но считает, что чисто спортивные сцены получились хуже других. New York Post пишет, что фильм получился многослойным, а Уилл Смит наконец снялся в хорошем фильме после нескольких провалов подряд.