Що подивитися у вихідні. Новий мультсеріал від авторів «Ґравіті Фолз», другий сезон «Ключів Локів», фантастичний серіал «Вторгнення» та документалка про їжу майбутнього

Конспірологічний мультсеріал «Корпорація змов» — перший сезон

Про що серіал. Геніальна науковиця Рейган Рідлі працює у секретній урядовій корпорації «Когніто», задача якої — управляти теоріями змов. Тобто приховувати правду про, наприклад, рептилоїдів та генетичні експерименти від громадян та досліджувати явища, які варто приховати. Паралельно Рейган доведеться шукати порозуміння з власним батьком, терпіти нового колегу Бретта та довідатися про конспірологічні таємниці, які є таємничими навіть для корпорації «Когніто». Головна авторка серіалу — Шіон Такеучі, яка писала сценарії до декількох епізодів мультсеріалу «Ґравіті Фолз». Творець «Ґравіті Фолз» Алекс Гірш виступив продюсером та співавтором сценарію «Корпорації змов». Серед акторів озвучки — Джон ДіМаджіо, який був голосом робота Бендера у «Футурамі» та пса Джейка з «Часу пригод».

Inside Job / Netflix / автори — Шіон Такеучі та Алекс Гірш / у головних ролях (озвучка) — Ліззі Каплан, Крістіан Слейтер, Джон ДіМаджіо / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The Hollywood Reporter пише, що найцікавішими епізодами сезону були ті, що відходили від основної сюжетної лінії, і що не всі персонажі добре пропрацьовані, але часом серіал дійсно смішний. Оглядач на IGN вважає, що серіал пропонує цікавих персонажів у різноманітному світі, але переграє з відсилками до попкультури.

Містичний серіал «Ключі Локів» — другий сезон

Про що серіал. Чоловіка Ніни Лок Ренделла застрелив його колишній студент. Після цього Ніна разом із трьома дітьми — Тайлером, Кінсі та Боді — переїжджає із Сіетлу до Метісона, штат Массачусетс, і оселяється в родинному будинку Ренделла, Кейхаусі. Діти досліджують будинок та знаходять таємничі ключі, якими можна магічними способами відчиняти різні двері. Однак ключі шукають не тільки діти, але й потойбічна істота, якій вони потрібні для зловісних цілей. Серіал знято за серією коміксів письменника Джо Хілла, сина Стівена Кінга, та Габріеля Родрігеса.

Locke & Key / Netflix / шоуранери — Карлтон К'юз, Мередіт Аверілл, Арон Елі Колет / у головних ролях — Дербі Стенчфілд, Коннор Джессап, Емілія Джонс, Джексон Роберт Скотт / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 66% / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. The Verge вважає, що в новому сезоні є кілька крутих моментів, серіал добре обігрує дорослішання дітей, але втрачає свою магію і стає банальним. Decider каже, що в другому сезоні помітно більше горору, ніж у першому.

Драмеді «Біла ворона» — п’ятий і останній сезон

Про що серіал. Ісса і Моллі — найкращі подруги. Обидві навчалися в Стенфорді, живуть на півдні Лос-Анджелесу, намагаючись будувати кар’єру і відносини. Ісса працює в некомерційній організації We Got Y’all, яка допомагає кольоровим учням середніх шкіл. Вона намагається повернути іскру у свої стосунки з Лоуренсом, із яким вони вже давно зустрічаються, але не впевнені, що варто продовжувати. Моллі — корпоративний юрист, у неї успішна кар’єра, але зовсім заплутане і складне особисте життя. Серіал досліджує соціальні та расові проблеми, з якими стикаються сучасні темношкірі американки. П’ятий сезон серіалу буде останнім.

Insecure / HBO Max / шоуранери — Ісса Рей, Ларрі Вітмор / у головних ролях — Ісса Рей, Івонн Орджі, Джей Елліс / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 96% / рейтинг IMDb — 7,9.

Що кажуть критики. Primetimer каже, що п’ятий сезон так само смішний, музичний і яскравий, як і попередні. Але це добре, що серіал завершується саме тепер.

Фантастичний серіал «Вторгнення»

Про що серіал. П’ять різних людей у різних частинах світу, розбираючись зі своїми особистими справами та драмами, стикаються з незрозумілими та майже містичними явищами. Шериф з Оклахоми вирушає на звичайне, на перший погляд, розслідування. Жінка з Нью-Йорка розривається між сім’єю та кар’єрою медика. Ще є лондонський підліток, розсіяний американський солдат у Афганістані, японська науковиця. Сюжетні лінії починаються окремо, але їх об’єднує глобальна подія — вторгнення прибульців.

Invasion / Apple TV+ / шоуранери — Саймон Кінберг, Девід Вейл / у головних ролях — Сем Нілл, Шамір Андерсон, Гольшіфте Фарахані, Сіорі Куцуна / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. The Hollywood Reporter вважає, що це — наукова фантастика без особливої ​​науки, а окремі історії не дуже добре пов’язуються між собою. New Scientist відзначає гарну акторську гру, але каже, що персонажі часто поводяться нелогічно.

Документальний серіал «Наступне, що ти з’їси» — перший сезон

Про що серіал. Шеф-кухар Девід Чанг досліджує харчове майбутнє людства та намагається зʼясувати, що ми будемо їсти вже дуже скоро. До уваги він бере різні аспекти — зміну клімату, високі технології, роботів, штучне м’ясо та лабораторну рибу, ферми комах і штучний інтелект. Серіал зняв документаліст та продюсер Морган Невілл, який у 2014 році отримав «Оскар» за свій фільм «За два кроки від слави».

The Next Thing You Eat / Hulu / автор — Морган Невілл / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,4.

Що кажуть критики. Variety пише, що серіал обігрує кілька цікавих сценаріїв харчування майбутнього у грайливому та інформативному ключі.



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