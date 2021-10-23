Что посмотреть в выходные. Новый мультсериал от авторов «Гравити Фолз», второй сезон сериала «Лок и ключ», фантастический сериал «Вторжение» и документалка о еде будущего

Конспирологический мультсериал «Корпорация Заговор» — первый сезон
О чем сериал. Гениальная ученая Рейган Ридли работает в секретной правительственной корпорации «Когнито», задача которой — управлять теориями заговоров. То есть скрывать правду о, например, рептилоидах и генетических экспериментах от граждан и исследовать явления, которые стоит скрыть. Параллельно Рейган придется искать взаимопонимание с собственным отцом, терпеть нового коллегу Бретта и узнать о конспирологических тайнах, которые являются таинственными даже для корпорации «Когнито». Главный автор сериала — Шион Такеучи, которая писала сценарии к нескольким эпизодам мультсериала «Гравити Фолз». Создатель «Гравити Фолз» Алекс Гирш выступил продюсером и соавтором сценария «Корпорации Заговор». Среди актеров озвучки — Джон Димаджио, который был голосом робота Бендера в «Футураме» и пса Джейка во «Времени приключений».
Что говорят критики. The Hollywood Reporter пишет, что наиболее интересными эпизодами сезона были те, которые отходили от основной сюжетной линии, и что не все персонажи хорошо проработаны, но временами сериал действительно смешной. Обозреватель на IGN считает, что сериал предлагает интересных персонажей в разнообразном мире, но переигрывает с отсылкой к поп-культуре.
Мистический сериал «Лок и ключ» — второй сезон
О чем сериал. Мужа Нины Лок Ренделла застрелил его бывший студент. После этого Нина вместе с тремя детьми — Тайлером, Кинси и Боди — переезжает из Сиэтла в Мэтисон, штат Массачусетс, и поселяется в семейном доме Ренделла, Кейхаусе. Дети исследуют дом и находят таинственные ключи, которыми можно магическими способами открывать разные двери. Однако ключи ищут не только дети, но и потустороннее существо, которому они нужны для зловещих целей. Сериал снят по серии комиксов писателя Джо Хилла, сына Стивена Кинга, и Габриэля Родригеса.
Что говорят критики. The Verge считает, что в новом сезоне есть несколько крутых моментов, сериал хорошо обыгрывает взросление детей, но теряет свою магию и становится банальным. Decider говорит, что во втором сезоне заметно больше хоррора, чем в первом.
Драмеди «Белая ворона» — пятый и последний сезон
О чем сериал. Исса и Молли — лучшие подруги. Обе учились в Стэнфорде, живут на юге Лос-Анджелеса, пытаясь строить карьеру и отношения. Исса работает в некоммерческой организации We Got Yʼall, которая помогает цветным ученикам средних школ. Она пытается вернуть искру в свои отношения с Лоуренсом, с которым они уже давно встречаются, но не уверены, что стоит продолжать. Молли — корпоративный юрист, у нее успешная карьера, но совсем запутанная и сложная личная жизнь. Сериал исследует социальные и расовые проблемы, с которыми сталкиваются современные темнокожие американки. Пятый сезон сериала будет последним.
Что говорят критики. Primetimer говорит, что пятый сезон такой же смешной, музыкальный и яркий, как и предыдущие. Но хорошо, что сериал заканчивается именно сейчас.
Фантастический сериал «Вторжение»
О чем сериал. Пять разных людей в разных частях мира, разбираясь со своими личными делами и драмами, сталкиваются с непонятными и почти мистическими явлениями. Шериф из Оклахомы отправляется на обычное, на первый взгляд, расследование. Женщина из Нью-Йорка разрывается между семьей и карьерой медика. Еще есть лондонский подросток, рассеянный американский солдат в Афганистане, японская ученая. Сюжетные линии начинаются отдельно, но их объединяет глобальное событие — вторжение пришельцев.
Что говорят критики. The Hollywood Reporter считает, что это — научная фантастика без особой науки, а отдельные истории не очень хорошо вяжутся друг с другом. New Scientist отмечает хорошую актерскую игру, но говорит, что персонажи часто ведут себя нелогично.
Документальный сериал «Следующее, что ты съешь» — первый сезон
О чем сериал. Шеф-повар Дэвид Чанг исследует пищевое будущее человечества и пытается выяснить, что мы будем есть уже очень скоро. Он учитывает разные аспекты — изменение климата, высокие технологии, роботов, искусственное мясо и лабораторную рыбу, фермы насекомых и искусственный интеллект. Сериал снял документалист и продюсер Морган Невилл, который в 2014 году получил «Оскар» за свой фильм «В двух шагах от славы».
Что говорят критики. Variety пишет, что сериал обыгрывает несколько интересных сценариев питания будущего в игривом и информативном ключе.
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