Что посмотреть в выходные. Новый мультсериал от авторов «Гравити Фолз», второй сезон сериала «Лок и ключ», фантастический сериал «Вторжение» и документалка о еде будущего

Конспирологический мультсериал «Корпорация Заговор» — первый сезон

О чем сериал. Гениальная ученая Рейган Ридли работает в секретной правительственной корпорации «Когнито», задача которой — управлять теориями заговоров. То есть скрывать правду о, например, рептилоидах и генетических экспериментах от граждан и исследовать явления, которые стоит скрыть. Параллельно Рейган придется искать взаимопонимание с собственным отцом, терпеть нового коллегу Бретта и узнать о конспирологических тайнах, которые являются таинственными даже для корпорации «Когнито». Главный автор сериала — Шион Такеучи, которая писала сценарии к нескольким эпизодам мультсериала «Гравити Фолз». Создатель «Гравити Фолз» Алекс Гирш выступил продюсером и соавтором сценария «Корпорации Заговор». Среди актеров озвучки — Джон Димаджио, который был голосом робота Бендера в «Футураме» и пса Джейка во «Времени приключений».

Inside Job / Netflix / авторы — Шион Такеучи и Алекс Гирш / в главных ролях (озвучка) — Лиззи Каплан, Кристиан Слэйтер, Джон Димаджио / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — еще нет / рейтинг IMDb — еще нет.

Что говорят критики. The Hollywood Reporter пишет, что наиболее интересными эпизодами сезона были те, которые отходили от основной сюжетной линии, и что не все персонажи хорошо проработаны, но временами сериал действительно смешной. Обозреватель на IGN считает, что сериал предлагает интересных персонажей в разнообразном мире, но переигрывает с отсылкой к поп-культуре.

Мистический сериал «Лок и ключ» — второй сезон

О чем сериал. Мужа Нины Лок Ренделла застрелил его бывший студент. После этого Нина вместе с тремя детьми — Тайлером, Кинси и Боди — переезжает из Сиэтла в Мэтисон, штат Массачусетс, и поселяется в семейном доме Ренделла, Кейхаусе. Дети исследуют дом и находят таинственные ключи, которыми можно магическими способами открывать разные двери. Однако ключи ищут не только дети, но и потустороннее существо, которому они нужны для зловещих целей. Сериал снят по серии комиксов писателя Джо Хилла, сына Стивена Кинга, и Габриэля Родригеса.

Locke & Key / Netflix / шоураннеры — Карлтон Кьюз, Мередит Аверилл, Арон Эли Колет / в главных ролях — Дерби Стенчфилд, Коннор Джессап, Эмилия Джонс, Джексон Роберт Скотт / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 66% / рейтинг IMDb — 7,4.

Что говорят критики. The Verge считает, что в новом сезоне есть несколько крутых моментов, сериал хорошо обыгрывает взросление детей, но теряет свою магию и становится банальным. Decider говорит, что во втором сезоне заметно больше хоррора, чем в первом.

Драмеди «Белая ворона» — пятый и последний сезон

О чем сериал. Исса и Молли — лучшие подруги. Обе учились в Стэнфорде, живут на юге Лос-Анджелеса, пытаясь строить карьеру и отношения. Исса работает в некоммерческой организации We Got Yʼall, которая помогает цветным ученикам средних школ. Она пытается вернуть искру в свои отношения с Лоуренсом, с которым они уже давно встречаются, но не уверены, что стоит продолжать. Молли — корпоративный юрист, у нее успешная карьера, но совсем запутанная и сложная личная жизнь. Сериал исследует социальные и расовые проблемы, с которыми сталкиваются современные темнокожие американки. Пятый сезон сериала будет последним.

Insecure / HBO Max / шоураннеры — Исса Рэй, Ларри Уитмор / в главных ролях — Исса Рэй, Ивонн Ордж, Джей Эллис / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 96% / рейтинг IMDb — 7,9.

Что говорят критики. Primetimer говорит, что пятый сезон такой же смешной, музыкальный и яркий, как и предыдущие. Но хорошо, что сериал заканчивается именно сейчас.

Фантастический сериал «Вторжение»

О чем сериал. Пять разных людей в разных частях мира, разбираясь со своими личными делами и драмами, сталкиваются с непонятными и почти мистическими явлениями. Шериф из Оклахомы отправляется на обычное, на первый взгляд, расследование. Женщина из Нью-Йорка разрывается между семьей и карьерой медика. Еще есть лондонский подросток, рассеянный американский солдат в Афганистане, японская ученая. Сюжетные линии начинаются отдельно, но их объединяет глобальное событие — вторжение пришельцев.

Invasion / Apple TV+ / шоураннеры — Саймон Кинберг, Дэвид Вейл / в главных ролях — Сэм Нилл, Шамир Андерсон, Гольшифте Фарахани, Сиора Куцуна / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — еще нет / рейтинг IMDb — 7,2.

Что говорят критики. The Hollywood Reporter считает, что это — научная фантастика без особой науки, а отдельные истории не очень хорошо вяжутся друг с другом. New Scientist отмечает хорошую актерскую игру, но говорит, что персонажи часто ведут себя нелогично.

Документальный сериал «Следующее, что ты съешь» — первый сезон

О чем сериал. Шеф-повар Дэвид Чанг исследует пищевое будущее человечества и пытается выяснить, что мы будем есть уже очень скоро. Он учитывает разные аспекты — изменение климата, высокие технологии, роботов, искусственное мясо и лабораторную рыбу, фермы насекомых и искусственный интеллект. Сериал снял документалист и продюсер Морган Невилл, который в 2014 году получил «Оскар» за свой фильм «В двух шагах от славы».

The Next Thing You Eat / Hulu / автор — Морган Невилл / продолжительность — 6 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — еще нет / рейтинг IMDb — 6,4.

Что говорят критики. Variety пишет, что сериал обыгрывает несколько интересных сценариев питания будущего в игривом и информативном ключе.



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