В уряді так часто змінюються міністри, що всіх, напевно, не памʼятає навіть Зеленський. А ви? Дуже складний тест, тільки цур не гуглити!

У Кабінеті міністрів знову назрівають перестановки. Девʼятнадцятого жовтня заяву про відставку написав міністр екології. Разом з ним, прогнозують депутати фракції «Слуга народу», невдовзі портфелі можуть втратити ще кілька міністрів. Постійні ротації в Кабміні за президента Володимира Зеленського пережили лише три міністри — Дмитро Кулеба, Михайло Федоров і Денис Малюська. Вони прийшли в уряд у серпні 2019 разом із премʼєром Олексієм Гончаруком. Міністри так швидко змінюються, що запамʼятати всіх не можуть навіть депутати і профільні журналісти. А ви? Ось девʼять непростих запитань. Якщо не вгадаєте — точно дізнаєтеся парочку корисних фактів.