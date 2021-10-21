В правительстве так часто меняются министры, что всех, наверное, не помнит даже Зеленский. А вы? Очень сложный тест, только чур не гуглить!

В Кабинете министров опять грядут перестановки. Девятнадцатого октября заявление об отставке написал министр экологии. Вместе с ним, как прогнозируют депутаты фракции «Слуга народа», вскоре портфелей могут лишиться еще несколько министров. Постоянные ротации в Кабмине при президенте Владимире Зеленском пережили всего три министра — Дмитрий Кулеба, Михаил Федоров и Денис Малюська. Они пришли в правительство в августе 2019 вместе с премьером Алексеем Гончаруком. Министры так быстро меняются, что запомнить всех не могут даже депутаты и профильные журналисты. А вы? Вот девять непростых вопросов. Если не угадаете — точно узнаете парочку полезных фактов.