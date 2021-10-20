Знов заговорили про нову хвилю ковіду і локдаун. Як же це набридло! Все дійсно погано? Так ― гірше, ніж будь-коли раніше. Але треба не панікувати, а вакцинуватися

Ситуація дійсно погана чи це просто паніка кількох активістів?

Все обʼєктивно погано. Добова смертність уже перевищила піки попередніх хвиль: так, 18 жовтня від COVID-19 померли 538 людей. А ця хвиля свого піку ще не досягла. Як учора сказав Олександр Данилюк, керівник експертної групи з питань надання екстреної медичної допомоги в МОЗ, жодної тенденції до зниження показників захворюваності й смертності поки немає. А кисню в лікарнях уже потребують більше, ніж під час попередньої хвилі у березні.

Окей, показники трохи гірші ― але ж нічого нового?

Багато нового. По-перше, в кількох регіонах система лікарень близька до межі можливостей. Щодоби до стаціонару лягають близько трьох тисяч хворих на коронавірус людей, щодня на пів сотні більше. Держава відкриває для пацієнтів із коронавірусом додаткові лікарні ― однак вони гірше обладнані, а їхній перелік вичерпний.

По-друге, найчастіше серед шпиталізованих трапляється коронавірус штаму «Дельта». Він активніше передається від людини до людини, що спричинило стрімкіше зростання захворюваності. Також знизився середній вік хворих. Серед важких випадків частіше трапляються 30—40-річні й навіть діти. Однак основна маса важких випадків ― люди старшого віку, і майже всі вони невакциновані. В цьому третя відмінність цієї хвилі від двох попередніх.

Із тих, хто потрапляє до лікарень із COVID-19, ― 97% невакциновані, запевняє Данилюк. До реанімації ж вакциновані взагалі практично не потрапляють. Подібна ситуація і в інших країнах ― приміром, у Сербії, де кількість нових хворих на коронавірус зараз одна з найвищих у Європі. Однак там вакциновано понад 40% людей. В Україні ж дві дози отримали 6,66 млн людей — 15,09% від загальної кількості населення. І найактивніше вакцинуються люди від 20 до 49 років, натомість серед людей із груп ризику ― від 60 років ― вакцинованих менше. Так, за зведеними графіками дата-аналітика Євгена Істребіна, які використовує у своїх просвітницьких проєктах ЮНІСЕФ, станом на початок жовтня одну дозу вакцини отримали лише 8,9% людей, старших за 80 років, і лише 18% людей віком від 70 до 79 років. Відтак, потенціал для заражень і смертей в Україні ще високий.