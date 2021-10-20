Снова заговорили о новой волне ковида и локдауне. Как же это надоело! Все действительно плохо? Да — хуже, чем когда-либо раньше. Но нужно не паниковать, а вакцинироваться

Ситуация действительно плохая, или это просто паника нескольких активистов ?

Все объективно плохо. Суточная смертность уже превысила пики предыдущих волн: так, 18 октября от COVID-19 умерли 538 человек. А эта волна своего пика еще не достигла. Как вчера сказал Александр Данилюк, руководитель экспертной группы по вопросам оказания экстренной медицинской помощи в Минздраве, никакой тенденции к снижению показателей заболеваемости и смертности пока нет. А потребность в кислороде у больниц уже выше, чем во время предыдущей волны заболеваний в марте.

Окей, показатели немного хуже — но ведь ничего нового?

Много нового. Во-первых, в ряде регионов система больниц близка к пределу возможностей. Ежесуточно в стационар ложатся около трех тысяч больных коронавирусом людей, каждый день — на полсотни больше. Государство открывает для пациентов с коронавирусом дополнительные больницы — но они хуже оборудованы и количество мест там тоже ограничено.

Во-вторых, чаще всего у госпитализированных обнаруживают коронавирус штамма «Дельта». Он активнее других передается от человека к человеку, из-за чего рост заболеваемости более стремительный, чем в предыдущих волнах. Также снизился средний возраст больных. Среди тяжелых случаев чаще встречаются 30—40-летние и даже дети. Однако основная масса тяжелых случаев — люди старшего возраста, и почти все они не вакцинированы. В этом третье отличие этой волны от двух предыдущих.

Из тех, кто попадает в больницы с COVID-19, — 97% не вакцинированы, утверждает Данилюк. В реанимацию же вакцинированные пациенты вообще практически не попадают. Подобная ситуация и в других странах — например, в Сербии, где количество новых больных коронавирусом сейчас одно из самых больших в Европе. Однако там вакцинировано более 40% населения. В Украине же две дозы получили 6,66 млн человек — 15,09% от общего количества населения. И активнее всего прививаются люди от 20 до 49 лет, а среди людей из групп риска — от 60 лет — вакцинированных меньше. Так, по сводным графикам дата-аналитика Евгения Истребина, которые использует в своих просветительских проектах ЮНИСЕФ, по состоянию на начало октября одну дозу вакцины получили лишь 8,9% людей старше 80 лет, и только 18% людей в возрасте от 70 до 79 лет. Следовательно, потенциал для заражений и смертей в Украине еще высок.