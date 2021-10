Український ресторан Veselka в Нью-Йорку не сперечається, чий борщ — він просто зробив його культовим і продає тоннами. Інтервʼю шеф-кухаря Дмитра Марценюка і рецепт того самого борщу

Понад два роки Україна і Росія воюють за борщ. Заявами з цього приводу обмінюються офіційні відомства, про конфлікт регулярно пишуть відомі світові ЗМІ (наприклад, BBC, The Times, The New York Times). В Україні про борщ зняли кіно, а тепер шукають місце для памʼятника. А в березні 2021 року українське МЗС подало заявку на включення українського борщу до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. На міжнародному рівні головний пропагандист українського борщу — український ресторан Veselka в центрі Нью-Йорка. Його там продають тоннами — більше, ніж будь-де у світі. У 1954 році Veselka заснували українські емігранти, з роками місце стало культовим — його люблять голлівудські знаменитості і режисери. Veselka зʼявилася в серіалі «Мільярди» і «8 подруг Оушена». За кухню в ресторані відповідає українець — Дмитро Марценюк. Разом зі своїм другом, українським шеф-кухарем Євгеном Клопотенком у США він організовує борщові прийоми і годує українським борщем американських політиків, зірок кіно і спортсменів. До кінця року Марценюк планує відкрити на Мангеттені ще один український ресторан. Яким він буде, чому вареники в Нью-Йорку стали пирогами (у нас знову щось вкрали?) і про невибагливих в їжі американців Марценюк за обідом у Veselka розповів кореспондентці «Бабеля» Маші Жартовській. У Нью-Йорку вона їла, пила і трохи працювала.