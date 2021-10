Украинский ресторан Veselka в Нью-Йорке не доказывает, чей борщ — он просто сделал его культовым и продает тоннами. Интервью шеф-повара Дмитрия Марценюка и рецепт того самого борща

Больше двух лет Украина и Россия воюют за борщ. Заявлениями на этот счет обмениваются официальные ведомства, о конфликте регулярно пишут известные мировые СМИ (например, BBC, The Times, The New York Times). В Украине о борще сняли кино, а теперь ищут место для памятника. А в марте 2021 года украинский МИД подал заявку на включение украинского борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. На международном уровне главный пропагандист украинского борща — украинский ресторан Veselka в центре Нью-Йорка. Его там продают тоннами — больше, чем где-либо в мире. В 1954 году Veselka основали украинские эмигранты, с годами место стало культовым — его любят голливудские знаменитости и режиссеры. Veselka появилась в сериале «Миллиарды» и «8 подруг Оушена». За кухню в ресторане отвечает украинец — Дмитрий Марценюк. Вместе со своим другом, украинским шеф-поваром Евгением Клопотенко в США он организует борщевые приемы и кормит украинским борщом американских политиков, звезд кино и спортсменов. К концу года Марценюк планирует открыть на Манхэттене еще один украинский ресторан. Каким он будет, почему вареники в Нью-Йорке стали пирогами (у нас опять что-то украли?) и о неприхотливых в еде американцах Марценюк за обедом в Veselka рассказал корреспонденке «Бабеля» Маше Жартовской. В Нью-Йорке она ела, пила и немного работала.