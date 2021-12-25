31 рік тому Південний міст Києва мав стати найкращим у країні, а став видатним затором. Він стомився, зламався? Нести нового? Історія красивого мосту з непростою долею

У 1980-му на лівому березі Києва в районі сіл Позняки та Осокорки вирішили будувати нові житлові масиви. Через рік туди почали тягнути третю, зелену лінію київського метро — вона мала зʼєднати правий берег із майбутніми новобудовами. Києву був потрібний новий міст через Дніпро.

Автором проєкту та головним інженером мосту став Георгій Фукс. До цього він уже спроєктував та побудував для Києва мости Метро та Московський (зараз Північний), і отримав за них премію Ради міністрів СРСР. Головним архітектором проєкту став Олексій Гаврилов, а провідним інженером — Михайло Корнєєв, який раніше працював разом із Фуксом.

Спочатку треба було обрати місце для мосту на правому березі. Були варіанти побудувати його на південь від нинішнього — як продовження проспекту Науки або вулиці Академіка Заболотного. Зрештою основну трасу вирішили вивести на Саперно-Слобідську вулицю.

Будівництво лівобережної судноплавної частини Південного мосту, 1988 рік. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного Будівництво опор правобережної руслової частини Південного мосту, жовтень 1988 року. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного Будівництво лівобережної судноплавної частини Південного мосту, 1988 рік. Будівництво опор правобережної руслової частини Південного мосту, жовтень 1988 року. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Міст вирішили робити вантовим. Така конструкція з довгим судноплавним прольотом останнього мосту Фукса, Північного, особливо сподобалася річковому флоту — вдалий приклад вирішили повторити. На той час такі вантові мости будували переважно у Європі. Зарубіжну технічну літературу дістати було важко, а достатнього власного досвіду радянські інженери не мали. Корнєєв згадує, що всі розрахунки вели на папері, а рівняння вирішували вручну — за допомогою логарифмічної лінійки. За його словами, проєктувати київські вантові мости допомогли електронно-обчислювальні машини. Інженери зверталися до проєктних інститутів, які працювали з прототипами сучасних компʼютерів, — їм складні розрахунки давалися простіше.

Вантовий міст у Братиславі з рестораном на пілоні, 1996 рік. Getty Images

На стадії проєктування на пілоні мосту хотіли зробити ресторан у формі тарілки. Цю ідею радянські інженери підгледіли на вантовому мості SNP у Братиславі та мріяли повторити ще на Московському (Північному). Тоді ідею забракував голова УРСР Володимир Щербицький. Від ресторану на Південному мості теж відмовилися, цього разу через технічні труднощі. До найближчого берега — пів кілометра, паркування поряд немає, тож відвідувачі могли потрапити до ресторану лише пішки. Підвести комунікації до мосту також виявилося проблемою.

Головний архітектор Південного мосту Олексій Гаврилов біля макета проєкту із рестораном на пілоні, червень 1984 року. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Ще один нереалізований задум — шляхи метрополітену хотіли помістити у повністю закритий короб зі скляними стінами. Але й тут була проблема: через великі перепади тиску під час руху поїздів потрібно було використовувати дуже дороге надміцне скло — до цього не були готові. На міст і так витратили 112 мільйонів радянських рублів, або $200 мільйонів за тодішнім курсом.

Начальник мостозагону № 2 тресту «Мостобуд № 1» Лавроненко (ліворуч) та керівник бригади монтажників Ямпільський на будівництві Південного мосту, квітень 1988 року. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

14 винаходіврозробили та впровадили під час будівництва Південного мосту.

Міст будували сім років. Він вважався найсучаснішим у СРСР через нові конструктивні та технологічні рішення. Одне з цікавих ноу-хау — модульні блоки, або «пташки», з яких збирали прольоти мосту. Кожну з таких «пташок» — певних розмірів і форми для конкретної частини мосту — виготовляли на заводі під контролем інженерів.

Монтаж блоків («пташок») на прольотах Південного мосту, травень 1987 року. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Південний міст — лише частина мостового переходу, що складається з чотирьох ділянок, різних за конструкцією та технологіями: