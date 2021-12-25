31 год назад Южный мост Киева должен был стать лучшим в стране, а стал выдающейся пробкой. Он устал, сломался? Нести новый? История красивого моста с непростой судьбой

В 1980-м на левом берегу Киева, в районе сел Позняки и Осокорки решили строить новые жилые массивы. Спустя год туда начали тянуть третью «зеленую» линию киевского метро — она должна была соединить правый берег с будущими новостройками. Киеву нужен был новый мост через Днепр.

Автором проекта и главным инженером моста стал Георгий Фукс. До этого он уже спроектировал и построил для Киева мосты Метро и Московский (сейчас Северный) и получил за них премию Совета министров СССР. Главным архитектором проекта стал Алексей Гаврилов, а ведущим инженером — Михаил Корнеев, который раньше работал вместе с Фуксом.

Сначала нужно было выбрать место для моста на правом берегу. Были варианты построить его южнее нынешнего — как продолжение проспекта Науки или улицы Академика Заболотного. В итоге основную трассу решили вывести на Саперно-Слободскую улицу.

Строительство левобережной судоходной части Южного моста в Киеве, 1988 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Строительство опор правобережной русловой части Южного моста, октябрь 1988 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Строительство левобережной судоходной части Южного моста в Киеве, 1988 год. Строительство опор правобережной русловой части Южного моста, октябрь 1988 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Мост решили делать вантовым. Такая конструкция с длинным судоходным пролетом последнего моста Фукса, Северного, особенно понравилась речному флоту — удачный пример решили повторить. К тому времени подобные вантовые мосты строили в основном в Западной Европе. Зарубежную техническую литературу достать было трудно, а достаточного собственного опыта у советских инженеров не было. Корнеев вспоминает, что все расчеты вели на бумаге, а уравнения решали вручную — с помощью логарифмической линейки. По его словам, проектировать киевские вантовые мосты помогли электронно-вычислительные машины. Инженеры обращались к проектным институтам, которые работали с прототипами современных компьютеров, — им сложные расчеты давались проще.

Вантовый мост в Братиславе с рестораном на пилоне, 1996 год. Getty Images

На стадии проектирования на пилоне моста хотели сделать ресторан в форме летающей тарелки. Эту идею советские инженеры подсмотрели на вантовом мосту SNP в Братиславе и мечтали повторить еще на Московском (Северном) мосту. Тогда идею забраковал глава УССР Владимир Щербицкий. От ресторана на Южном мосту тоже отказались, на этот раз из-за технических трудностей. До ближайшего берега — полкилометра, парковки рядом нет и посетители могли попасть в ресторан только пешком. Подвести коммуникации к мосту тоже оказалось проблемой.

Главный архитектор Южного моста Алексей Гаврилов у макета проекта с рестораном на пилоне, июнь 1984 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Еще одна нереализованная задумка — пути метрополитена хотели поместить в полностью закрытый короб со стенками из стекла. Но и тут была загвоздка: из-за больших перепадов давления во время движении поездов нужно было использовать очень дорогое сверхпрочное стекло — к этому оказались не готовы. На мост и без того потратили 112 миллионов советских рублей, или $200 миллионов по тогдашнему курсу.

Начальник мостоотряда № 2 треста «Мостострой № 1» Лавроненко (слева) и руководитель бригады монтажников Ямпольский на строительстве Южного моста, апрель 1988 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

14 изобретенийразработали и внедрили во время строительства Южного моста.

Мост строили семь лет. Он считался самым современным в СССР из-за новых конструктивных и технологических решений. Одно из интересных ноу-хау — модульные блоки, или «птички», из которых собирали пролеты моста. Каждую из таких «птичек» — определенных размеров и формы для конкретной части моста — изготавливали на заводе под контролем инженеров.

Монтаж блоков («птичек») на пролетах Южного моста, май 1987 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Южный мост — только часть мостового перехода, который состоит из четырех участков, разных по конструкции и технологиям: