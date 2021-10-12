94 роки тому на ще недобудованій Київській кіностудії почали знімати перший фільм. Згадуємо, як зʼявилася головна кінофабрика «Українського Голлівуду» — історія в архівних фото

На початку 1920-х років більшовики вже контролювали велику частину сучасної України. Щоб не втратити владу над цими територіями та іншими національними республіками, у Кремлі пішли на ліберальні кроки. У культурі проголосили політику «коренізації», яка в Україні вилилася в «українізацію» і була наймасштабнішою з усіх республік. В економіці — націоналізацію і продрозверстку «воєнного комунізму» замінили Новою економічної політикою.
Почало розвиватися і українське кіно. У 1922 році створили унікальну організацію — Всеукраїнське фотокіноуправління (ВУФКУ). Саме воно і обʼєднало всю галузь кіновиробництва: студії, прокат, кінопромисловість, кіноосвіту і кінопресу України. ВУФКУ дуже швидко стало місцем, де збиралися творчі люди з різних сфер — українські письменники, актори, театрали, драматурги, інженери, художники. Кіно їх приваблювало своєю новизною, а ще відносно мʼякою цензурою. У цей період експорт українських фільмів за кордон був вигідний і поліпшував імідж радянської влади.
До середини 1920-х років українське кіновиробництво поступово вийшло на світовий рівень. І це попри брак професійних фахівців, знімальної техніки, кіноплівки та хімічних реактивів для її обробки. Кіноплівку взагалі доводилося завозити з-за кордону. Розподіляли її так: російський кіногігант «Совкино» отримував 65 відсотків, а ВУФКУ — тільки 20. Але навіть за таких умов Україна в 1926 році стала другим після США кінопостачальником для Німеччини.
У розпорядженні ВУФКУ в цей період було всього два майданчики для кіновиробництва — націоналізовані більшовиками кіноательє в Одесі та Ялті. У 1926 році вони випустили 18 картин, більше просто не дозволяли потужності. На цей час ВУФКУ вже отримало достатньо прибутку, щоб розширити виробництво.
«Практично всі кінофабрики Союзу є кустарними, випадково пристосованими підприємствами, які побудовані без будь-якого плану для подальшого розвитку роботи. Виробничий розмах ВУФКУ останніх двох років доводить, що обмежитися виробництвом тільки двох своїх фабрик — Одеської та Ялтинської — значить не брати до уваги широких вимог сьогоднішнього і завтрашнього дня. Тому своєчасним було питання про будівництво нової потужної кіновиробничої бази в Україні», — писав у березні 1927 року періодичний вісник ВУФКУ, повністю українськомовний журнал «Кіно».
Ця стаття вийшла в перші дні початку будівництва нової кінофабрики на тодішній околиці Києва — «в гарній частині міста в напрямку дачного селища Святошине». Проєкт першої в СРСР «передової кінофабрики повного виробничого циклу» розробили і затвердили ще в 1925 році. Серед 20 учасників конкурсу переміг проєкт архітектора Валеріана Рикова, за яким планувалося створити потужний комплекс площею 40 гектарів, аби щорічно випускати від 60 до 100 фільмів, з центральною лабораторією і заводом для виготовлення кіноапаратури. У жовтні 1926 року ВУФКУ переїхало з тодішньої столиці радянської України Харкова до Києва, щоб курирувати будівництво.
Дійсно унікальною спорудою нової кіностудії став знімальний павільйон площею понад три з половиною тисячі квадратних метрів, близько 100 метрів завдовжки, 40 — завширшки і 16 — заввишки. За проєктом, що розроблявся ще в епоху німого кіно, у павільйоні могли одночасно працювати 15 режисерських груп і знімати фільми з декораціями різної складності та розмірів.
На вʼїзді в павільйон стояли широкі автоматичні ворота, через які на знімальний майданчик можна було провезти не лише автомобілі, а й літак, танк або паровоз. По периметру павільйону спорудили кільце балконів, щоб можна було знімати сцени з різної висоти. На стелі змонтували сім підвісних тротуарів. Унікальною була і підлога павільйону: вона піднімалася і відкривала два басейни завглибшки два метри, розмірами 20х12 та 20х20 метрів.
Будували кінофабрику ударними темпами, і 12 жовтня 1927 року тут стартували зйомки першого фільму — «Ванька і Месник» режисера Акселя Лундіна про пастушка та його вірного собаку, які спочатку рятують двох розвідників-червоноармійців, а потім вчиняють інші подвиги. Знімали ночами у недобудованому павільйоні. Премʼєра відбулася в Києві у березні наступного року, і фільм довгий час змагався за популярністю з іншим екшеном — «Червоні дияволенята». У цьому ж 1928 році на екрани вийшли дві короткометражні художньо-документальні стрічки: «Ясла» Михайла Кауфмана і «Одинадцятий» його брата — Давида Кауфмана, більш відомого під псевдонімом Дзиґа Вертов.
Повноцінно працювати Київська кінофабрика почала з 1 грудня 1928 року. У 1929 році тут випустили десять кінострічок, зокрема й новаторський документальний фільм Дзиґи Вертова «Людина з кіноапаратом». Разом із фільмом Олександра Довженка «Земля», створеним на Київській кінофабриці у 1930 році, вони увійшли до списку шедеврів світового кінематографу. У тому ж 1930-му на кінофабриці вийшов перший звуковий український і радянський кінофільм — документальна стрічка Дзиґи Вертова «Симфонія Донбасу».
ВУФКУ, яке головний редактор одеської кінофабрики Юрій Яновський прозвав «Українським Голлівудом», стрімко розвивалося і стало другою за обсягами виробництва державною кіноорганізацією в СРСР. Крім того, українське кіно успішно вийшло на міжнародний ринок, його показували і обговорювали в Німеччині, Франції, Нідерландах, Великій Британії, США та Канаді. Керівництво ВУФКУ підписало контракти на поставку кіноплівки з такими компаніями як Kodak, розраховувало в найближчі роки вийти на рівень виробництва 100 фільмів на рік і робити по 70 копій кожного фільму. «Таких технічних засобів, таких виробничих можливостей, які є в «Українському Голлівуді», ніде в Союзі більше немає. Та й за кордоном небагато фабрик можуть пишатися таким обладнанням, такою апаратурою, таким приміщенням», — писав журнал «Кіно» у 1929 році.
Однак кінець 1920-х років став початком кінця українського Відродження в кіно. У владі остаточно утвердився Йосип Сталін, Кремль згорнув ліберальну політику. Партія взяла курс на підпорядкування культури ідеології, а всі її сфери мав контролювати єдиний центральний орган. Так український кінематограф втратив свій автономний статус. Активних функціонерів ВУФКУ назвали «реакціонерами, які ностальгують за дореволюційним кіно». А саму організацію в листопаді 1930 року перейменували в «Українафільм» і передали у підпорядкування всесоюзному кінофотообʼєднанню «Союзкино». Внаслідок кіновиробництво в Україні почало спадати.
Але для Київської кінофабрики 1930-ті роки все-таки були роками становлення. Майстри освоювали звук і колір, які значно розширювали можливості кіно. Першою кольоровою стрічкою кіностудії став фільм «Сорочинський ярмарок» Миколи Екка в 1939 році. Тут продовжував знімати свої шедеври Олександр Довженко. Від 1957 року студія носить його імʼя.
Під час Другої світової війни Київська кіностудія продовжувала роботу в евакуації у Ташкенті. У цей період тут вийшов фільм «Райдуга» Марка Донського, який отримав найвищий приз Американської асоціації кінокритиків і премію газети Daily News за найкращий іноземний фільм, який демонструвався в США у 1944 році. Усього ж серед досягнень кіностудії нагороди 75 міжнародних та 65 всесоюзних кінофестивалів, 19 державних і 9 республіканських премій, нагороди республіканських і молодіжних кінофорумів.
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