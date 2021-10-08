Після смерті депутата Антона Полякова в Раді почався скандал. Одні вважають його ворогом, інші співчувають. Ким він був, за що голосував і чим запамʼятався — довідка «Бабеля»

Через місяць Антону Полякову мало виповнитися 34 роки. Він народився в Чернігові, в багатодітній сімʼї. У 2004 році закінчив Чернігівський колегіум № 11 — там здобув середню освіту. Після школи його призвали в армію. Служив в Одесі у внутрішніх військах МВС. Одне із завдань строковиків — супровід увʼязнених на суди і потім назад у слідчий ізолятор. У 2005 році Поляков зайнявся бізнесом, працював у сфері салонів краси та перукарень, але за рік закрив ФОП.

У 2010 році Поляков і двоє його колег —Сергій Божко та Євген Постоляко відкрили магазин для ремонту «Підрахуй» — продавали ламінат, паркет, шпалери та різні інструменти. У 2011 році вони зареєстрували торгову марку «Підрахуй». Пізніше Поляков відкрив ще один магазин LaminateExpert. Зараз ним займається його дружина.

У 2018 році Антон став опікуном Прилуцького обласного будинку дитини «Надія».

У липні того ж року партія «Наш край» проводила в Чернігові тренінг для своїх депутатів і активістів, на якому навчали розробляти місцеві програми. У цьому тренінгу взяв участь і Антон Поляков. Вів тренінг Сергій Гривко. На той момент він очолював громадську організацію «Добровольці», а також «Український центр протидії злочинності і корупції». Уже в 2019 році центр очолив Поляков і став одним зі співзасновників Чернігівського молодіжного бізнесклубу — це обʼєднання для початківців і вже досвідчених підприємців. У тому ж 2019 році Поляков разом із Гривком увійшов до Чернігівської молодіжної міськради.

Антон Поляков говорив, що вступив у «ЗеКоманду», як тільки почув новорічне звернення Зеленського про похід в президенти. «У Чернігові нас [людей, які приєдналися до «ЗеКоманди»] було з самого початку три-чотири людини», — розповідав він в інтервʼю «НВ».

На президентських виборах 2019 року Поляков був довіреною особою кандидата в президенти Володимира Зеленського по 205 виборчому округу в Чернігові. А вже влітку, після того як Зеленський розпустив парламент, Поляков пішов на вибори від партії «Слуга народу». Він переміг на 206 мажоритарному окрузі: набрав 33,1 відсотка голосів і обійшов свого конкурента, ексглаву будівельної корпорації «Укрбуд» Максима Микитася. В партію «Слуга народу» Поляков вступив лише 10 листопада 2019 року, але вже 16 грудня вийшов з неї.

У парламенті Поляков увійшов у антикорупційний комітет. У фракції у Полякова все частіше збігалися думки з депутатами, яких відносили до групи олігарха Ігоря Коломойського.

Поляков почав критикувати генпрокурора Руслана Рябошапку через справу іншого депутата Бориса Приходька, який пройшов до парламенту по одному з округів Чернігівської області і став членом групи «Довіра». Поляков звинувачував Рябошапку в тому, що той затягував із підозрою Приходьку в справі про нібито розкрадання двох мільйонів гривень з «Аграрного фонду».

Ексгенпрокурор Руслан Рябошапка, відставки якого добивався Поляков. Кароліна Ускакович / «Бабель»

В кінці жовтня 2019 року Поляков заявив: «Один з депутатів, який фігурує у справі Приходька, «замовив» мене одному з кримінальних авторитетів з приводу того, що пан Рябошапка від мене відчуває тиск». А вже 30 жовтня Поляков став одним із підписантів проєкту постанови про недовіру тодішньому генпрокурору Руслану Рябошапці. Проєкт ініціював нардеп Олександр Дубінський.

Поляков стверджував, що тодішній глава Офісу президента Андрій Богдан викликав його на Банкову «на килим», коли він не підтримував деякі партійні законопроєкти. Наприклад, Поляков був проти відкриття ринку землі.

Пʼятнадцятого листопада 2019 року Полякова виключили з фракції «Слуга народу» разом із Анною Скороход. Полякова звинувачували в тому, що він порушив домовленості голосувати за потрібні проєкти, а Скороход — що вона нібито лобіює інтереси олігархічних груп.

У 2020 році Поляков закінчив Київський університет ринкових відносин за фахом право і нарешті здобув вищу освіту.

Антон Поляков був одним із тих депутатів, хто затягував розгляд «антиколомойського» закону. Йдеться про проєкт закону № 3260, який не дозволив би олігарху Ігорю Коломойському повернути націоналізований ПриватБанк. Поляков особисто подав близько шести тисяч правок.

Тридцятого червня 2020 року Поляков приєднався до групи «За майбутнє», яку очолює близький до Ігоря Коломойського народний депутат Ігор Палиця. А восени 2020-го балотувався від цієї партії на посаду мера Чернігова. Вибори програв чинному меру Владиславу Атрошенку.

У парламенті у фракції «За майбутнє» Поляков критикував свою колишню партію «Слуга народу» і всіх керівників фракції СН. У тому числі він заявляв, що депутати отримують хабарі за голосування. Незважаючи на це, Поляков все ж голосував за деякі закони «слуг»: закон про олігархів, призначення міністром внутрішніх справ Дениса Монастирського. Одним з останніх голосувань Полякова стало звільнення Дмитра Разумкова з поста спікера Верховної Ради.

Поляков виступав проти легалізації медичного канабісу. Facebook / Антон Поляков

Після смерті Полякова глава фракції СН Давид Арахамія повідомив, що Поляков 7 жовтня захотів повернутися і відновити співпрацю з фракцією «Слуга народу», він більше не хотів бути в опозиції до монобільшості.

Тепер, після смерті Полякова, на його 206 Чернігівському окрузі повинні будуть оголосити довибори.