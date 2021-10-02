Що подивитися у вихідні. Яскрава драма у серіалі «Покоївка», документалка про Брітні Спірс, новий сезон «Сімпсонів» та приквел «Клану Сопрано»

Мінісеріал «Покоївка»

Про що серіал. Молода мама Алекс разом із донькою Медді втікає від свого чоловіка Шона, бажаючи розірвати аб’юзивні стосунки. Тепер їй треба шукати роботу та якесь житло. Алекс влаштовується в компанію «Цінна прислуга» прибиральницею будинків. Прибираючи багаті будинки, вона розмірковує про своє життя та майбутнє своєї доньки, планує вступити в коледж та намагається допомагати своїм колегам та клієнтам — часто теж людям з проблемами в житті. Тим часом Шон намагається повернути собі дитину.

Maid / Netflix / шоуранер — Моллі Сміт Метцлер / у головних ролях — Марґарет Квеллі, Енді Макдавелл, Нік Робінсон / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% / рейтинг IMDb — 9,9.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що блискуча гра акторів та аутентичність подій роблять серіал дуже потужною драмою. Washington Post вважає, що «Покоївка» вдало висвітлює тему домашнього насильства та притулків для його жертв.

Кримінальна драма «Багато святих Ньюарка»

Про що фільм. Приквел суперпопулярного серіалу «Клан Сопрано», який розповідає про підліткові та юнацькі роки майбутнього боса мафії Тоні Сопрано у 1960-х та 1970-х. Його грає син Джеймса Гандольфіні (який грав Тоні в серіалі) Майкл. Крім молодого Тоні, у фільмі покажуть багатьох персонажів серіалу — Сільвіо Данте, Полі Галтієрі, Сальваторе Бомпенсʼєро, дядька Джуоніра та інших. Одним з головних героїв буде персонаж, якого в серіалі багато згадували — Дікі Молтісанті, батько Крістофера.

The Many Saints of Newark / HBO Max / режисер — Алан Тейлор / у головних ролях — Майкл Гандольфіні, Алессандро Нівола, Джон Бернтал, Рей Ліотта / тривалість — 2 години / рейтинг Rotten Tomatoes — 72% / рейтинг IMDb — 7,3.

Що кажуть критики. New York Times пише, що фільм в усьому наслідує шаблони серіалу, що одночасно є і найкращим, і найгіршим у ньому. Vulture відмічає гарну гру Майкла Гандольфіні та його візуальну схожість с батьком, але каже, що дивитися фільм далеко не так цікаво, як серіал.

Горор «Ніхто не піде живим»

Про що фільм. Екранізація однойменного роману 2014 року британського письменника Адама Невілла. Молода жінка, мігрантка без документів та постійної роботи, заселяється в дешевий напівзруйнований пансіонат, де мешкають такі самі нелегали. Дуже швидко вона розуміє, що в будівлі коїться щось дивне та містичне — вона чує таємничі голоси та крики. Але тікати їй нікуди, та навіть попросити поліцію перевірити пансіонат мешканці не можуть через загрозу депортації. З кожним днем у будівлі стає все страшніше.

No One Gets Out Alive / Netflix / режисер — Сантьяго Менґіні / у головних ролях — Крістіна Родло, Марк Менчака, Девід Фільйолі / тривалість — 1 година 27 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 73% / рейтинг IMDb — 5,4.

Що кажуть критики. Оглядач на RogerEbert пише, що всю атмосферу фільму псує кульмінація — те, що має лякати, виглядає тупо та смішно. Polygon вважає, що в якийсь момент фільм починає ігнорувати закони, які сам встановив, а тема життя іммігрантів розкрита погано.

Документалка «Брітні проти Спірс»

Про що фільм. Дванадцятого серпня 2021 року співачка Брітні Спірс нарешті позбулася опікунства свого батька Джеймса, який протягом 13 років повністю контролював її життя та заробітки. Фанати давно вимагали свободи для Брітні, було багато судових засідань. Спочатку у Джеймса виходило довести, що співачка — недієздатна через психологічні проблеми та потребує опікунства. Але громадська думка врешті-решт переважила. Журналістка Дженні Еліску та режисерка Ерін Лі Карр зняли про цей процес документалку з ексклюзивних інтерв’ю.

Britney vs Spears / Netflix / автори — Дженні Еліску та Ерін Лі Карр / тривалість — 1 година 33 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 40% / рейтинг IMDb — 6,6.

Що кажуть критики. The Guardian вважає, що авторам фільму не вдалося своєчасно міняти хід подій у фільмі — надто стрімко розвивалася сама справа. Vаriety каже, що історія Брітні Спірс вже багато разів детально висвітлювалась, тому документалка не додає до неї нічого нового, але подивитись її варто, якщо ви цією темою ще не цікавилися.

Мультсеріал «Сімпсони» — тридцять третій сезон

Про що серіал. Тридцять третій сезон легендарного мультсеріалу Метта Ґрейнінґа. Вийшов, як завжди, на телеканалі Fox, серед стримінгів його показує Hulu. Перший епізод сезону The Star of the Backstage знятий в стилі мюзиклу, з оригінальними піснями, написаними спеціально для мультсеріалу. Серед запрошених зірок сезону — мультиплікатор Алекс Гірш, актори Керрі Вашингтон та Бек Беннетт. Уперше в історії мультсеріалу традиційна гелловінська серія Treehouse of Horror XXXII складатиметься з п’яти сегментів.

The Simpsons / Hulu / автор — Метт Ґрейнінґ / тривалість — 24 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — немає / рейтинг IMDb (усіх сезонів) — 8,6.

Що кажуть критики. Оглядач на DenOfGeek пише, що перший епізод нового сезону цікаво дивитися, але це все одно виглядає як самоповтори того, що в «Сімпсонах» уже було. А було там, як відомо, геть усе.