94 роки тому Генрі Форд побудував в Амазонії утопічне місто — без алкоголю та безробіття. Але за сім років проєкт «Фордляндія» провалився. Розповідаємо, чому жити в утопії Форда нікому не сподобалося

У вересні 1927 року автомобільний магнат Генрі Форд орендував у Бразилії 15 тисяч квадратних кілометрів джунглів. Він планував засадити цю територію гевеєю та виробляти каучук, необхідний для автомобільних шин і тросів. А заразом створити ідеальне, за його мірками, поселення — власну утопію, де б кожен отримував достойну зарплатню та мав би культурне дозвілля. У проєкт, що «мав показати магію білої людини», Форд інвестував мільйони доларів. Однак нічого не вийшло: люди не захотіли жити за правилами Форда, а плантацію згубили шкідники. Донедавна Фордляндія була мальовничими руїнами, однак останніми роками туди знов повертається життя. Оглядач «Бабеля» Антон Семиженко прочитав півтора десятка статей про Фордляндію та книжку Грега Грендіна Fordlandia: The Rise And Fall Of Henry Fordʼs Forgotten Jungle City та розповідає історію утопічного експерименту.