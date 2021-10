94 года назад Генри Форд построил в Амазонии утопический город — без алкоголя и безработицы. Но через семь лет проект «Фордляндия» провалился. Рассказываем, почему жить в утопии Форда никому не понравилось

В сентябре 1927 года года автомобильный магнат Генри Форд арендовал у Бразилии 15 тысяч квадратных километров джунглей. Он планировал засадить эту территорию гевеей и производить каучук, необходимый для автомобильных шин и тросов. А заодно создать идеальное, по меркам Форда, поселение — собственную утопию, в которой каждый получал бы достойную зарплату и имел бы культурный досуг. В проект, который должен был «показать магию белого человека», Форд инвестировал миллионы долларов. Однако ничего не вышло: люди не захотели жить по правилам Форда, а плантацию уничтожили вредители. До недавнего времени Фордляндия была живописными руинами. Но в последние годы туда снова возвращается жизнь. Обозреватель «Бабеля» Антон Семиженко прочитал о Фордляндии полтора десятка статей и книгу Грега Грэндина Fordlandia: The Rise And Fall Of Henry Fordʼs Forgotten Jungle City и рассказывает историю утопического эксперимента.