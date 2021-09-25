Що подивитися у вихідні. «Фундація» за романами Айзека Азімова, продовження супергеройського серіалу «Фатальний патруль» та новий горор від творця «Привидів будинку на пагорбі»

Науково-фантастичний серіал «Фундація»

Про що серіал. Гарі Селдон — найкращий математик Галактичної імперії, величезної держави Чумацького шляху. Він розробив технологію, здатну передбачати майбутні історичні події. За її допомогою Гарі дізнається, що на Галактичну імперію чекає колапс. Щоб попередити його, вже запізно. Єдиний шанс вберегти цивілізацію — створити «Фундацію», організацію, яка збереже всі культурні та наукові досягнення. За розрахунками Гарі, це допоможе відродити імперію вже через тисячу років. Проте влада не вірить передбаченням Селдона і вважає його шарлатаном. Перед вченим стоїть непросте завдання перемогти скептиків і врятувати Галактичну імперію від знищення. В основі «Фундації» — однойменна серія романів Айзека Азімова. Шоуранер серіалу — сценарист «Темного лицаря» Девід С. Ґоєр.

Foundation / Apple TV+ / шоуранер — Девід С. Ґоєр / у головних ролях — Джаред Гарріс, Лі Пейс, Лія Гарві / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 71% / рейтинг IMDb — 8.5.

Що кажуть критики. Ask каже, що як порівнювати серіал з іншими, він більше нагадує «Світ Дикого Заходу», ніж «Мандалорця» — усе, що відбувається на екрані, набуває сенсу лише після третього епізоду. Pop Culture Maniacs зазначає, що Foundation бракує розвитку персонажів, а сюжет подекуди «буксує», але серіал варто подивитися хоча б заради зіркового акторського складу.

Драмеді «Дорогі білі» — четвертий сезон

Про що серіал. «Дорогі білі» — продовження однойменного фільму 2014 року. Як і у стрічці, головна героїня серіалу — мулатка Саманта. Вона навчається у престижному університеті Вінчестера, який входить до Ліги Плюща, і намагається боротися з расовою дискримінацією за допомогою сатиричної радіопередачі «Дорогі білі». З часом Саманту вибирають лідером міжнаціональної спільноти університету. Але домогтися реальних змін непросто. Новий сезон серіалу — фінальний.

Dear White People / Netflix / шоуранер — Джастін Сімієн / у головних ролях — Лоґан Браунінґ, Дерон Гортон, Антуанетта Робертсон / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній / рейтинг IMDb — 6,2.

Що кажуть критики. Insider пише, що останній сезон містить багато цікавих ідей, проте усе псують «дивні елементи мюзиклу».

​Супергеройський серіал «Фатальний патруль» — третій сезон

Про що серіал. Намагаючись захистити планету, вчений Найлз Колдер вирішує зібрати команду супергероїв. Перша трагічно гине. Колдер збирає другу. До неї входять Роботмен, Кіборг, Божевільна Джейн, Еластична дівчина та Негативна людина. Усі вони набули надприродних здібностей унаслідок фатальних випадковостей — наприклад, після опромінення або аварії. Несхожість на інших зробила їх вигнанцями у суспільстві. Тепер команда маргіналів має захистити світ від зла. У головних ролях — Брендан Фрейзер, Метт Бомер та інші.

Doom Patrol / HBO Max / шоуранери — Джефф Джонс, Джеремі Карвер / у головних ролях — Діана Герреро, Ейпріл Боулбі, Брендан Фрейзер, Метт Бомер / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 97% / рейтинг IMDb — 7,9.

Що кажуть критики. ScreenRex називає Doom Patrol найкращим супергеройським серіалом. Comic Book каже, що члени «патруля» — найдивніші й водночас найбільш людяні супергерої DC.

Горор «Опівнічна меса»

Про що серіал. У невеликому селищі на віддаленому канадському острові нечасто щось відбувається. Усі найцікавіші події пов’язані з діяльністю місцевої церкви, якою керує старий монсеньйор Прутт. Одного дня Прутт вирушає у відпустку за кордон. Жителі з нетерпінням чекають на його повернення, але замість Прутта до селища прибуває молодий харизматичний священник Пол. Він пояснює, що монсеньйор захворів, і починає правити служби замість нього. Невдовзі після цього у селищі починають відбуватися дивні містичні події, а мешканці перетворюються на релігійних фанатиків. «Опівнічна меса» — новий проєкт Майкла Фленегана, відомого за серіалом «Привиди будинку на пагорбі» та фільмом «Доктор Сон».

Midnight Mass / Netflix / шоуранер — Майкл Фленеган / у головних ролях — Кейт Сігел, Зак Гілфорд, Рахул Колі, Геміш Лінклейтер / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 95% / рейтинг IMDb — 8,9.

Що кажуть критики. Entertainment Weekly відзначає, що Midnight Mass — недосконалий, але вражаючий серіал, що містить глибокі роздуми про смерть, віру, почуття провини, залежність та силу волі. Журнал TIME каже, що це краща робота Майкла Фленегана.

Документальний серіал «Монстри всередині: 24 особистості Біллі Мілліґана»

Про що серіал. У 1977 році американця Біллі Мілліґана звинуватили у серії пограбувань та зґвалтувань в Огайо. На його провину вказували усі докази. Сам Мілліґан казав, що нічого не пам’ятає. Психіатрична експертиза встановила, що у чоловіка дисоціативний розлад ідентичності. У Мілліґана діагностували 24 окремі особистості, його відправили на психіатричне лікування. У 1988 році він вийшов на свободу. З вироком погодилися не всі. Опоненти казали, що Мілліґан — соціопат і вигадав особистості, щоб уникнути покарання. Автор серіалу Олів’є Магатон досліджує випадок разом з експертами та свідками процесу над Мілліґаном й намагається розібратися, ким він був насправді.

Monsters Inside: The 24 Faces of Billy Milligan / Netflix / шоуранер — Олів’є Мегатон / у головних ролях — Кеті Престон, Боб Рут, Шейла Портер / тривалість — 4 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній / рейтинг IMDb — 6,1.

Що кажуть критики. The Wall Street Journal каже, що «Монстри всередині» — як і багато інших мінісеріалів, які можна побачити по кабельному ТБ — має замало матеріалів, щоб зробити епізоди змістовними. Decider називає серіал вартим перегляду.

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