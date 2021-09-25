Что посмотреть в выходные. «Основание» по романам Айзека Азимова, продолжение супергеройского сериала «Роковой патруль» и новый хоррор от создателя «Призраков дома на холме»

Научно-фантастический сериал «Основание»

О чем сериал. Гари Селдон — лучший математик Галактической империи, огромного государства Млечного пути. Он разработал технологию, способную предсказывать будущие исторические события. С ее помощью Гари узнает, что Галактическую империю ждет коллапс. Чтобы предотвратить его, уже слишком поздно. Единственный шанс уберечь цивилизацию — создать «Основание», организацию, которая сохранит все культурные и научные достижения. По расчетам Гари, это поможет возродить империю уже через тысячу лет. Однако власти не верят предсказаниям Селдона и считают его шарлатаном. Перед ученым стоит непростая задача победить скептиков и спасти Галактическую империю от уничтожения. Сериал «Основание» снят по мотивам одноименной серии романов Айзека Азимова. Шоураннер сериала — сценарист «Темного рыцаря» Дэвид С. Гоер.

Foundation / Apple TV+ / шоураннер — Дэвид С. Гоер / в главных ролях — Джаред Харрис, Ли Пейс, Лия Харви / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 71% / рейтинг IMDb — 8.5.

Что говорят критики. Ask говорит, что если сравнивать сериал с другими, он больше напоминает «Мир Дикого Запада», чем «Мандалорца» — происходящее на экране приобретает смысл только после третьего эпизода. Pop Culture Maniacs отмечает, что Foundation не хватает развития персонажей, а сюжет иногда «буксует», однако сериал стоит посмотреть хотя бы ради звездного каста.

Драмеди «Дорогие белые» — четвертый сезон

О чем сериал. «Дорогие белые» — продолжение одноименного фильма 2014 года. Как и в фильме, главная героиня сериала — мулатка Саманта. Она учится в престижном университете Винчестера, который входит в Лигу Плюща, и пытается бороться с расовой дискриминацией с помощью сатирической радиопередачи «Дорогие белые». Со временем Саманту выбирают лидером межнационального сообщества университета. Но добиться реальных изменений непросто. Новый сезон сериала — финальный.

Dear White People / Netflix / шоураннер — Джастин Симиен / в главных ролях — Логан Браунинг, Дерон Хортон, Антуанетта Робертсон / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует / рейтинг IMDb — 6,2.

Что говорят критики. Insider пишет, что в последнем сезоне много интересных идей, однако все портят «странные элементы мюзикла».

Супергеройский сериал «Роковой патруль» — третий сезон

О чем сериал. Пытаясь защитить планету, ученый Найлз Колдер решает собрать команду супергероев. Первая трагически погибает. Колдер собирает вторую. В нее входят Роботмен, Киборг, Безумная Джейн, Эластичная девушка и Негативный человек. Все они обрели сверхъестественные способности вследствие роковых случайностей — например, после облучения или аварии. Непохожесть на других сделала их изгоями в обществе. Теперь команда маргиналов должна защитить мир от зла. В главных ролях — Брендан Фрейзер, Мэтт Бомер и другие.

Doom Patrol / HBO Max / шоураннеры — Джефф Джонс, Джереми Карвер / в главных ролях — Диана Герреро, Эйприл Боулби, Брендан Фрейзер, Мэтт Бомер / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 97% / рейтинг IMDb — 7,9.

Что говорят критики. ScreenRex называет Doom Patrol лучшим супергеройским сериалом. Comic Book говорит, что члены «патруля» — самые странные и в то же время самые человечные супергерои DC.

Хоррор «Полуночная месса»

О чем сериал. В небольшом поселке на отдаленном канадском острове нечасто что-то происходит. Все самые интересные события связаны с деятельностью местной церкви, которой руководит старый монсеньор Прутт. Однажды Прутт отправляется в отпуск за границу. Жители с нетерпением ждут его возвращения, но вместо Прутта в поселок прибывает молодой харизматичный священник Пол. Он объясняет, что монсеньор заболел, и начинает проводить службы вместо него. Вскоре после этого в поселке начинают происходить странные мистические события, а жители превращаются в религиозных фанатиков. «Полуночная месса» — новый проект Майкла Флэнегана, известного по сериалу «Призраки дома на холме» и фильму «Доктор Сон».

Midnight Mass / Netflix / шоураннер — Майкл Флэнеган / в главных ролях — Кейт Сигел, Зак Гилфорд, Рахул Коли, Хэмиш Линклейтер / продолжительность — 7 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 95% / рейтинг IMDb — 8,9.

Что говорят критики. Entertainment Weekly отмечает, что Midnight Mass — несовершенный, но впечатляющий сериал, содержащий глубокие размышления о смерти, вере, чувстве вины, зависимости и силе воли. Журнал TIME говорит, что это лучшая работа Майкла Флэнегана.

Документальный сериал «Монстры внутри: 24 личности Билли Миллигана»

О чем сериал. В 1977 году американца Билли Миллигана обвинили в серии ограблений и изнасилований в Огайо. На его вину указывали все доказательства. Сам Миллиган говорил, что ничего не помнит. Психиатрическая экспертиза установила, что у мужчины диссоциативное расстройство идентичности. У Миллигана диагностировали 24 отдельные личности, его отправили на психиатрическое лечение. В 1988 году он вышел на свободу. С приговором согласились не все. Оппоненты говорили, что Миллиган — социопат и придумал личности, чтобы избежать наказания. Автор сериала Оливье Магатон изучает случай вместе с экспертами и свидетелями процесса над Миллиганом и пытается разобраться, кем он был на самом деле.

Monsters Inside: The 24 Faces of Billy Milligan / Netflix / шоураннер — Оливье Мегатон / в главных ролях — Кэти Престон, Боб Рут, Шейла Портер / продолжительность — 4 эпизода / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует / рейтинг IMDb — 6,1.

Что говорят критики. The Wall Street Journal говорит, что «Монстрам внутри» — как и многим другим мини-сериалам, которые можно увидеть по кабельному ТВ — недостает материала, чтобы сделать эпизоды содержательными. Decider называет сериал стоящим просмотра.

Мы еженедельно отслеживаем новинки на стримингах, чтобы вы ничего не пропустили. Поддержите «Бабель» донатом.