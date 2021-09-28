Володимир Зеленський обіцяє українцям подвійне громадянство. Можна діставати із засіків другий паспорт? Не поспішайте, все трохи складніше — експлейнер «Бабеля»

Єдине громадянство і «закордонні українці»

Головна перешкода на шляху до подвійного громадянства — українська Конституція. У ній написано, що в країні діє єдине громадянство, але прямої заборони мати ще один паспорт немає. Тому будь-якого свого громадянина з паспортом іншої держави Україна вважає тільки своїм громадянином з усіма правами та обовʼязками.

Крок назустріч українцям за кордоном Україна зробила в березні 2004-го — парламент ухвалив закон про закордонних українців. Він стосується іноземців українського походження, які ідентифікують себе українцями. Цей статус дає можливість навчатися у вищих навчальних закладах України за державний кошт і вільно працювати в країні, але не на держслужбі. Закордонні українці також мають право безкоштовно і без запрошення оформляти багаторазову візу в Україну. Українське громадянство вони отримують на загальних підставах.

Що пропонує Зеленський

У США президент зробив обтічну заяву: «Ми обовʼязково реалізуємо ідею подвійного громадянства, в тому числі для українців в Америці». І додав, що ця опція буде працювати не для всіх — «деякі українці живуть в тих країнах, які, мʼяко кажучи, нам не друзі».

Володимир Зеленський на зустрічі з громадою українців у США. Офіційний сайт президента України

Як саме Зеленський збирається це зробити — поки незрозуміло. Але 7 вересня Верховна Рада внесла до порядку денного осінньої сесії президентський законопроєкт, який стосується теми громадянства. Він повинен спростити отримання українського паспорта для кількох категорій:

дітей або онуків українських емігрантів;

політичних біженців;

іноземців, які представляють державний інтерес, наприклад, воюють на боці України на Донбасі.

Щоб отримати громадянство, крім іншого, іноземці повинні подати декларацію і в ній відмовитися від попереднього громадянства. Але ця норма стосується не всіх. Документ передбачає, що Кабмін визначить список країн, громадяни яких зможуть залишити собі попередній паспорт. Їм потрібно буде просто скласти присягу і пообіцяти виконувати закони і Конституцію України. Присягу потрібно скласти в присутності співробітника посольства або консульства України, або в міграційній службі. Ця частина президентського проєкту може суперечити нормі Конституції про єдине громадянство. Вирішити, так це чи ні, може тільки Конституційний суд.

Яким чином уряд визначить список країн, громадяни яких зможуть мати подвійне громадянство, поки теж незрозуміло. У законопроєкті це питання не уточнюють.

Ще одне питання до президентського законопроєкту — покарання за порушення присяги українцями з подвійним громадянством. Згідно з документом, якщо така людина вчинить злочин проти основ державної безпеки — український паспорт вона втратить. «Фактично це означає позбавлення громадянства, що прямо заборонено 25 статтею Конституції», — вважає юрист Семен Яценко.

Що далі

Усунути всі нестиковки в законодавстві про громадянство і підготувати альтернативний законопроєкт має уряд. У лютому цього року таке завдання йому дав президент і РНБО. У переліку завдань — зробити так, щоб українці з подвійним громадянством не могли обіймати керівні посади в держкомпаніях, отримувати допуск до держтаємниці і т. ін. Інформацію про таких людей планують вносити до державного демографічного реєстру та реєстру виборців. Також Кабмін повинен запропонувати варіанти покарання за спроби приховати інформацію про друге громадянство. Зараз відповідальності за це немає. Відзвітувати про свої напрацювання Кабмін мав у серпні, але поки цього не зробив.

У нас у засіках немає другого паспорта, і ми нікуди не збираємося їхати, тому для нас дуже важливий ваш донат.