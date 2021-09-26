44 роки тому запустили Чорнобильську АЕС. Згадуємо, як будували першу в Україні атомну електростанцію і її місто-супутник Припʼять, яке стало привидом (в архівних фото)

Спроби використовувати керовану ядерну реакцію для виробництва електрики в СРСР почалися у 1940-х роках. Восени 1945 року група фізиків на чолі з Ігорем Курчатовим представила керівництву країни доповідь про те, де, крім зброї, можна використовувати ядерну енергію — в атомних станціях, транспорті, промисловості та сільському господарстві. На що тодішній глава Радянського Союзу Сталін сказав коротко: «Спочатку зробіть бомбу, а потім усе інше!»

Першу атомну бомбу в СРСР успішно випробували у 1949 році. А рік потому Сталін особисто підписав постанову Ради міністрів СРСР «Про науково-дослідні, проєктні та експериментальні роботи з використання атомної енергії для мирних цілей». У 1954 році запрацювала перша в СРСР і в світі Обнінська атомна електростанція в Калузькій області. У 1966 році постановою Ради міністрів СРСР затвердили план будівництва і запровадження атомних станцій по всій країні.

Радянський фізик Ігор Курчатов (в центрі з бородою) разом із першим секретарем ЦК КПРС Микитою Хрущовим (ліворуч від Курчатова) і головою Ради міністрів СРСР Миколою Булганіним (праворуч від Курчатова) у Дослідницькому центрі з атомної енергії в Гарвеллі, Велика Британія, 26 квітня 1956 року. Wikimedia

Згідно з цією постановою, у південній частині Обʼєднаної енергетичної системи СРСР планувалося будівництво атомної станції, яка мала забезпечити електроенергією Центральний енергетичний район — усю територію Української РСР і Ростовську область. Обстеживши 16 потенційно придатних місць у Київській, Вінницькій та Житомирській областях, зупинилися на двох варіантах — біля села Ладижин Гайсинського району Вінницької області, на правому березі Південного Бугу, і біля села Копачі Чорнобильського району Київської області, на правому березі річки Припʼять, за 15 кілометрів від міста Чорнобиль. У 1967 році затвердили другий варіант, станція отримала назву Чорнобильська.

Геодезисти Володимир Слободенюк і Любов Роденюк ведуть розмітку основних обʼєктів будівництва майбутньої Чорнобильської АЕС, 25 травня 1971 року. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного Укладання перших кубометрів бетону у фундамент Чорнобильської АЕС, 15 серпня 1972 року. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного Геодезисти Володимир Слободенюк і Любов Роденюк ведуть розмітку основних обʼєктів будівництва майбутньої Чорнобильської АЕС, 25 травня 1971 року. Укладання перших кубометрів бетону у фундамент Чорнобильської АЕС, 15 серпня 1972 року. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

У 1970 році створили дирекцію Чорнобильської АЕС на чолі з Віктором Брюхановим. Він очолював будівництво та експлуатацію станції аж до аварії у квітні 1986 року.

У травні 1970-го розмітили котлован під перший енергоблок ЧАЕС. У серпні 1972 року у фундамент головного корпусу першої черги станції урочисто залили перший кубометр бетону, туди поклали нержавіючу капсулу з посланням до майбутніх поколінь.

У лютому 1970 року за три кілометри від Чорнобильської АЕС почали будувати робітниче селище — майбутнє місто атомників Припʼять. За проєктом 1969 року воно було розраховане на 75—85 тисяч людей населення. А поки персонал і будівельники жили в гуртожитках або в селах навколо станції, що споруджувалася. «Жили в гуртожитках спочатку разом із будівельниками, а потім в окремому, стаціонарному. Сімейні винаймали квартири в радіусі 20 кілометрів від станції. Експлуатаційниками і будівельниками були заселені всі села. Жили разом з господарями, а кому пощастило — окремо», — згадував один з учасників будівництва і майбутній начальник хімічного цеху ЧАЕС Євген Яшин.

Будівництво житлових будинків у містечку енергобудівників Чорнобильської АЕС, лютий 1971 року. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Спочатку запуск першого енергоблоку Чорнобильської АЕС запланували на 1974 рік. Але вже на перших етапах будівництва цей термін опинився під загрозою зриву. Річ у тім, що генпідрядник, трест «Кременчукгесбуд», до цього ще жодного разу не зводив атомні електростанції. Уже в квітні 1972 року ЦК КП України і Рада міністрів УРСР скаржилися, «що управління будівництва «Кременчукгесбуд» Міністерства енергетики та електрифікації СРСР повільно розгортає будівництво Чорнобильської атомної електростанції. План робіт не виконується. Будівельно-монтажні роботи виконуються на низькому інженерному рівні, допускаються великі втрати робочого часу будівельників, недостатньо використовується будівельна техніка».

Монтаж конструкцій каналу Чорнобильської АЕС, 12 квітня 1975 року. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Тоді Міненерго СРСР перенесло запуск на 1975 рік. Але почалися перебої з постачанням необхідного устаткування. Через це першому секретареві ЦК КПУ Володимиру Щербицькому довелося скаржитися особисто голові Ради міністрів СРСР Олексію Косигіну. Після цього поставки налагодилися, а термін запуску першого енергоблоку перенесли вдруге — тепер на 1977 рік.