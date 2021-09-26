44 года назад запустили Чернобыльскую АЭС. Вспоминаем, как строили первую в Украине атомную электростанцию и ее город-спутник Припять, который стал призраком (в архивных фото)

Попытки использовать управляемую ядерную реакцию для производства электричества в СССР начались в 1940-х годах. Осенью 1945 года группа физиков во главе с Игорем Курчатовым представила руководству страны доклад о том, где, кроме оружия, можно использовать ядерную энергию — в атомных станциях, транспорте, промышленности и сельском хозяйстве. На что тогдашний глава Советского Союза Сталин сказал коротко: «Сначала сделайте бомбу, а потом все остальное!»

Первую атомную бомбу в СССР успешно испытали в 1949 году. А в следующем году Сталин лично подписал постановление Совета министров СССР «О научно-исследовательских, проектных и экспериментальных работах по использованию атомной энергии для мирных целей». В 1954 году в Калужской области заработала первая в СССР и в мире Обнинская атомная электростанция. В 1966 году постановлением Совета министров СССР утвердили план строительства и ввода атомных станций по всей стране.

Советский физик Игорь Курчатов (в центре с бородой) вместе с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым (слева от Курчатова) и председателем Совмина СССР Николаем Булганиным (справа от Курчатова) в Исследовательском центре по атомной энергии в Харвелле, Великобритания, 26 апреля 1956 года. Wikimedia

Согласно этому постановлению, в южной части Объединенной энергетической системы СССР планировалось построить атомную станцию, которая должна обеспечить электроэнергией Центральный энергетический район — всю территорию Украинской ССР и Ростовскую область. Обследовав 16 потенциально подходящих мест в Киевской, Винницкой и Житомирской областях, остановились на двух вариантах — возле села Ладыжин Гайсинского района Винницкой области, на правом берегу Южного Буга, и возле села Копачи Чернобыльского района Киевской области, на правом берегу реки Припять, в 15 километрах от города Чернобыль. В 1967 году утвердили второй вариант, станция получила название Чернобыльская.

Геодезисты Владимир Слободенюк и Любовь Роденюк ведут разметку основных объектов стройки будущей Чернобыльской АЭС, 25 мая 1971 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Укладка первых кубометров бетона в фундамент Чернобыльской АЭС, 15 августа 1972 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Геодезисты Владимир Слободенюк и Любовь Роденюк ведут разметку основных объектов стройки будущей Чернобыльской АЭС, 25 мая 1971 года. Укладка первых кубометров бетона в фундамент Чернобыльской АЭС, 15 августа 1972 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

В январе 1970 года создали дирекцию Чернобыльской АЭС во главе с Виктором Брюхановым. Он возглавлял строительство и эксплуатацию станции вплоть до аварии в апреле 1986 года.

В мае 1970-го разметили котлован под первый энергоблок ЧАЭС. В августе 1972 года в основание главного корпуса первой очереди станции торжественно залили первый кубометр бетона и заложили нержавеющую капсулу с письмом к будущим поколениям.

В феврале 1970 года в трех километрах от Чернобыльской АЭС начали строить рабочий поселок — будущий город атомщиков Припять. По проекту 1969 года он был рассчитан на 75—85 тысяч человек населения. А пока персонал и строители жили в общежитиях либо в селах вокруг строящейся станции. «Жили в общежитиях сначала вместе со строителями, а затем в отдельном, стационарном. Семейные снимали квартиры в радиусе 20 километров от станции. Эксплуатационниками и строителями были заселены все села. Жили вместе с хозяевами, а кому везло — отдельно», — вспоминал один из участников строительства и будущий начальник химического цеха ЧАЭС Евгений Яшин.

Строительство жилых домов в городке энергостроителей Чернобыльской АЭС, февраль 1971 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Изначально запуск первого энергоблока Чернобыльской АЭС запланировали на 1974 год. Но уже на первых этапах строительства этот срок оказался под угрозой срыва. Дело в том, что генподрядчик — трест «Кременчуггэсстрой» — до этого еще ни разу не строил атомные электростанции. Уже в апреле 1972 года ЦК КП Украины и Совет министров УССР жаловались, «что управление строительства «Кременчуггэсстрой» Министерства энергетики и электрификации СССР медленно разворачивает строительство Чернобыльской атомной электростанции. План работ не выполняется. Строительно-монтажные работы выполняются на низком инженерном уровне, допускаются большие потери рабочего времени строителей, недостаточно используется строительная техника».

Монтаж конструкций канала Чернобыльской АЭС, 12 апреля 1975 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Тогда Минэнерго СССР перенесло запуск на 1975 год. Но начались перебои с поставкой необходимого оборудования. Из-за этого первому секретарю ЦК КПУ Владимиру Щербицкому пришлось жаловаться лично главе Совмина СССР Алексею Косыгину. После этого поставки наладились, а срок запуска первого энергоблока перенесли во второй раз — теперь на 1977 год.