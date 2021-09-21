Медичні маски та флакони від дезінфекторів засмітили всю планету. Їх знаходять навіть на коралових рифах. Пандемія ковіду засипає нас пластиковим сміттям — схоже, далі буде гірше

Засоби індивідуального захисту і одноразовий посуд рятують людей від поширення ковіду. З іншого боку, різко зросли обсяги пластикового сміття, яке потрапляє в річки, моря і океани.

Медичні одноразові маски забруднили коралові рифи на Філіппінах. Місцеві дайвери намагаються очистити океан, але сміття занадто багато. Активісти французької неурядової організації Operation Mer Propre, що займається збиранням сміття в районі Лазурного берега, теж зафіксували величезну кількість масок, рукавичок і пляшечок від засобів для дезінфекції, які плавають у морі. Природоохоронна організація OceansAsia скаржиться на різке збільшення кількості медичного сміття біля берегів островів Соко, недалеко від Гонконгу.

Добровольці з асоціації I pirati della Plastica і «Сини океану» позують для фото з пакетами, заповненими пластиком, знайденим у воді гавані, 18 квітня 2021 року, Ліворно, Італія. Getty Images

«Пандемія COVID-19 підкреслила залежність світу від одноразового пластику і крихкість системи управління відходами та скорочення використання пластику», — зазначає в своєму дослідженні команда вчених із Канади, Іспанії та Португалії.

Виробництво одноразових масок тільки у Китаї вже до лютого 2020 року зросло в дванадцять разів у порівнянні з періодом до пандемії — до 116 мільйонів штук на день. Рік тому, на піку спалаху ковіду в США, місцеві лікарні виробляли у шість разів більше медичних відходів, аніж до епідемії. І це при тому, що влада різних країн активно розробляла і приймала правила для боротьби із пластиковим сміттям.

Тепер щомісяця люди використовують 129 мільярдів масок і 65 мільярдів рукавичок. Більшість із цих захисних засобів зроблені з пластику, який не розкладається сотні років. При цьому термін експлуатації тієї ж одноразової маски обмежений лише двома-трьома годинами. У переробку її так просто не здати — багато країн класифікують маски як медичні відходи, які спочатку знезаражують, а вже потім переробляють.

Мертві анчоуси на забрудненому медичними відходами піщаному березі.

Вірус залишається активним протягом чотирьох годин на міді, добу на картоні, а на пластику і нержавіючій сталі — до трьох днів. Оскільки у багатьох країнах індустрія вторинної переробки, як і раніше, покладається на ручне сортування, працівники бояться зараження через медичні відходи. Причому, до таких місцева влада може зараховувати не тільки маски і рукавички, а й пластикові пляшки, одноразові стаканчики і контейнери для їжі.

У вересні 2021 року на міському звалищі Кампали, столиці Уганди, працювало лише близько третини від звичайної кількості збирачів сміття. У минулому році деякі муніципалітети Німеччини припинили збір відходів через брак персоналу. По всій Бразилії переробні заводи перестали працювати на кілька місяців, хоча виробництво пластикових матеріалів зросло на 25 відсотків через сплеск онлайн-покупок.

Однак, страх захворіти внаслідок контакту людини з одноразовим посудом і масками занадто перебільшений. Фахівці зазначають, що найчастіше коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом при чханні, кашлі або розмові, а не через поверхні.

«Але старих звичок важко позбутися, а офіційні особи все ще стурбовані боротьбою з новими спалахами вірусу», — пише журналіст New York Times Майкл Айвз.

Кафе і закусочні по всьому світу перейшли на одноразовий посуд. Якщо раніше багато кавʼярень стимулювали відвідувачів приносити свої багаторазові чашки, даючи у таких випадках знижку, то з початком пандемії мережа Starbucks, наприклад, оголосила, що буде наливати напої тільки в одноразові стаканчики. Утім, там не перестали приймати готівку, хоча гроші теж можуть передавати віруси.

Під час карантину ресторани і закусочні працюють виключно навинос і на доставку. Їжу упаковують у пластикові контейнери і обмотують харчовою плівкою, причому нерідко, задля більшої безпеки під час перевезення, у кілька шарів. Виходить, що ті люди, які раніше відвідували заклад і харчувалися там із багаторазового посуду, тепер замовляють страви додому або в офіс в одноразовій тарі з пластиковими приборами.