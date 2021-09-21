Медицинские маски и флаконы от дезинфекторов засорили всю планету. Их находят даже на коралловых рифах. Пандемия ковида засыпает нас пластиковым мусором ― похоже, дальше будет хуже

Средства индивидуальной защиты и одноразовая посуда спасают людей от распространения ковида. С другой стороны, резко увеличились объемы пластикового мусора, который попадает в реки, моря и океаны.

Медицинские одноразовые маски загрязнили коралловые рифы в бухте Кабан на Филиппинах. Местные дайверы пытаются очистить океан, но мусора слишком много. Активисты французской неправительственной организации Operation Mer Propre, занимающейся сбором мусора в районе Лазурного берега, тоже зафиксировали огромное количество масок, перчаток и бутылочек от средств для дезинфекции, плавающих в море. Природоохранная организация OceansAsia жалуется на резкое увеличение количества медицинского мусора у берегов островов Соко, недалеко от Гонконга.

Добровольцы из ассоциации I pirati della Plastica и «Сыны океана» позируют для фото с пакетами, заполненными пластиком, найденным в гавани у воды, 18 апреля 2021 года, Ливорно, Италия. Getty Images

«Пандемия COVID-19 подчеркнула зависимость мира от одноразового пластика и хрупкость системы управления отходами и сокращения использования пластика», — отмечает в своем исследовании команда ученых из Канады, Испании и Португалии.

Производство одноразовых масок только в Китае уже к февралю 2020 года выросло в двенадцать раз по сравнению со временами до пандемии — до 116 миллионов штук в день. Год назад, на пике вспышки ковида в США местные больницы производили в шесть раз больше медицинских отходов, чем до эпидемии. И это при том, что власти разных стран активно разрабатывали и принимали правила для борьбы с пластиковым мусором.

Теперь каждый месяц люди используют 129 миллиардов масок и 65 миллиардов перчаток. Большинство этих защитных средств сделаны из пластика, который не разлагается сотни лет. При этом срок эксплуатации той же одноразовой маски ограничен всего двумя-тремя часами. В переработку ее так просто не сдать — многие страны классифицируют маски как медицинский отход, который сначала обеззараживают, а уже потом перерабатывают.

Мертвые анчоусы на загрязненном медицинскими отходами песчаном берегу.

Вирус остается активным в течение четырех часов на меди, сутки на картоне, а на пластике и нержавеющей стали — до трех дней. Поскольку во многих странах индустрия вторичной переработки по-прежнему основана на ручной сортировке, работники боятся заражения через медицинские отходы. Причем, к таковым местные власти могут причислять не только маски и перчатки, но и пластиковые бутылки, одноразовые стаканчики и контейнеры для еды.

В сентябре 2021 года на городской свалке Кампалы, столицы Уганды, работали лишь около трети от обычного числа сборщиков мусора. В прошлом году некоторые муниципалитеты Германии прекратили сбор отходов из-за нехватки персонала. По всей Бразилии перерабатывающие заводы перестали работать на несколько месяцев, хотя производство пластиковых материалов выросло на 25 процентов из-за всплеска онлайн-покупок.

Однако страх заболеть в результате контакта человека с одноразовой посудой и масками слишком преувеличен. Специалисты указывают, что чаще всего коронавирус передается воздушно-капельным путем при чихании, кашле или разговоре, а не через поверхности.

«Но от старых привычек трудно избавиться, а официальные лица все еще озабочены борьбой с новыми вспышками вируса», — пишет журналист New York Times Майкл Айвз.

Кафе и закусочные по всему миру перешли на одноразовую посуду. Если раньше многие кофейни стимулировали посетителей приносить свои многоразовые кружки, предоставляя в таких случаях скидки, то с началом пандемии сеть Starbucks, например, объявила, что будет наливать напитки только в одноразовые стаканчики. Впрочем, там не перестали принимать наличные, хотя деньги тоже могут передавать вирусы.

Во время карантина рестораны и закусочные работают исключительно навынос и на доставку. Еда упаковывается в пластиковые контейнеры и обматывается пищевой пленкой, причем нередко, для большей безопасности во время перевозки, в несколько слоев. Выходит, что те люди, которые раньше посещали заведение и питались там из многоразовой посуды, теперь заказывают блюда домой или в офис в одноразовой таре с пластиковыми приборами.