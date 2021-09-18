Що подивитися у вихідні. Продовження «Статевого виховання», екранізація роману Дена Брауна та фантастичний бойовик про останнього чоловіка на планеті

Драмеді «Статеве виховання» — третій сезон

Про що серіал. Підліток Отіс навчається у середній школі британського містечка Мердейл. Хлопець доволі сором’язливий. Проте його мати — фахівчиня з сексології та психології відносин. Завдяки цьому Отіс знає все про секс та статеві відносини. Після того, як його порада допомагає однокласнику Адаму впоратися з проблемами сексуального характеру, Отіса помічає дівчина Мейв. Вона пропонує йому організувати спільний бізнес — відкрити підпільну клініку сексуальної терапії.

Sex Education / Netflix / шоуранер — Лорі Нанн / у головних ролях — Емма Маккі, Ейса Баттерфілд, Шуті Гатва / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% / рейтинг IMDb — 8,3.

Що кажуть критики. The Independent зазначає, що серіал залишається чесним та по-справжньому щирим. Журнал Empire каже, що Sex Education прекрасно вдається знаходити маргіналізовані або стигматизовані теми та перетворювати їх на комедію.

Драма «Y: Останній чоловік»

Про що серіал. 2002 рік. Усі носії Y-хромосоми несподівано гинуть. Вижили лише син міністра внутрішніх справ США Дженніфер Браун Йорик та його домашній улюбленець, мавпа-капуцин Амперсенд. Йорик не думає про те, чому вижив. Усе, чого він прагне, — знайти свою кохану Бет і вмовити її вийти за нього заміж. Проте його матір Дженніфер має інші плани. Вона відправляє сина до генетика та експерта з клонування Еллісон Ман у надії врятувати людство. В основі серіалу серія коміксів Браяна Вона і Пії Гуерри.

Y: The Last Man / Hulu / шоуранер — Майкл Грин / у головних ролях — Бен Шнетцер, Олівія Тірлбі, Ешлі Роман / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 71% / рейтинг IMDb — 6,7.

Що кажуть критики. На думку RogerEbert.com, серіал нагадує перші сезони «Ходячих мерців». Decider каже, що перший епізод — затягнутий, але сама історія цікава і відкриває багато нових можливостей.

Детективний трилер «Втрачений символ»

Про що серіал. В основі The Lost Symbol — однойменний роман Дена Брауна, який є приквелом «Коду да Вінчі». Головний герой — професор релігійної символіки Роберт Ленґдон. Він викладає у Гарвардському університеті, однак одного дня отримує дзвінок від помічника свого наставника Пітера Соломона. Той запрошує Роберта приїхати до Вашингтону і виступити у Капітолії з лекцією. Після приїзду Роберт з’ясовує, що дзвінок був обманом. Насправді Пітера викрали. Тепер Роберт має розкрити змову.

The Lost Symbol / Peacock / шоуранери — Джей Бітті, Ден Дворкін / у головних ролях — Ешлі Цукерман, Велорі Керрі, Едді Іззард / тривалість — 3 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — 57% / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. IndieWire каже, що The Lost Symbol нагадує щось, що можна подивитися у суботу вранці, коли загубив пульт. Ready Steady Cut вважає, що нова адаптація роману Дена Брауна має великий потенціал.

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