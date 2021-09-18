Что посмотреть в выходные. Продолжение «Полового воспитания», экранизация романа Дэна Брауна и фантастический боевик о последнем мужчине на планете

Драмеди «Половое воспитание» — третий сезон

О чем сериал. Подросток Отис учится в средней школе британского городка Мердейл. Парень довольно застенчивый. Однако его мать — специалист в области сексологии и психологии отношений. Благодаря этому Отис знает все о сексе и половых отношениях. После того, как его совет помогает однокласснику Адаму справиться с проблемами сексуального характера, Отиса замечает девушка Мейв. Она предлагает ему организовать совместный бизнес — открыть подпольную клинику сексуальной терапии.

Sex Education / Netflix / шоураннер — Лори Нанн / в главных ролях — Эмма Макки, Эйса Баттерфилд, Шути Гатва / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% / рейтинг IMDb — 8,3.

Что говорят критики. The Independent отмечает, что сериал остается честным и по-настоящему искренним. Журнал Empire говорит, что Sex Education прекрасно удается находить маргинализированные или стигматизированные темы и превращать их в комедию.

Драма «Y: Последний мужчина»

О чем сериал. 2002 год. Все носители Y-хромосомы неожиданно погибают. В живых остаются только сын министра внутренних дел США Дженнифер Браун Йорик и его домашний любимец, обезьяна-капуцин Амперсенд. Йорик не задумывается о том, почему выжил. Все, чего он хочет, — найти свою любимую Бет и уговорить ее выйти за него замуж. Однако у его матери Дженнифер другие планы. Она отправляет сына к генетику и эксперту по клонированию Эллисон Манчестер в надежде спасти человечество. В основе сериала серия комиксов Брайана Вона и Пии Гуерры.

Y: The Last Man / Hulu / шоураннер — Майкл Грин / в главных ролях — Бен Шнетцер, Оливия Тирлби, Эшли Роман / продолжительность — 7 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 71%/ рейтинг IMDb — 6,7.

Что говорят критики. По мнению RogerEbert.com, сериал напоминает первые сезоны «Ходячих мертвецов». Decider говорит, что первый эпизод — затянутый, но сама история интересная и открывает много новых возможностей.

Детективный триллер «Утраченный символ»

О чем сериал. В основе The Lost Symbol — одноименный роман Дэна Брауна, который является приквелом «Кода да Винчи». Главный герой — профессор религиозной символики Роберт Лэнгдон. Он преподает в Гарвардском университете, однако однажды получает звонок от помощника своего наставника Питера Соломона. Тот приглашает Роберта приехать в Вашингтон и выступить в Капитолии с лекцией. После приезда Роберт выясняет, что звонок был обманом. На самом деле Питера похитили. Теперь Роберт должен раскрыть заговор.

The Lost Symbol / Peacock / шоураннеры — Джей Битти, Дэн Дворкин / в главных ролях — Эшли Цукерман, Вэлори Керри, Эдди Иззард / продолжительность — 3 эпизода / рейтинг Rotten Tomatoes — 57% / рейтинг IMDb — 7,4.

Что говорят критики. IndieWire говорит, что The Lost Symbol напоминает что-то, что можно посмотреть в субботу утром, когда потерял пульт. Ready Steady Cut считает, что у новой адаптации романа Дэна Брауна большой потенциал.

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