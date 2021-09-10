Наступного тижня у Львові розпочнеться 28-й BookForum. Кого там можна зустріти? Юрія Іздрика, Юрія Андруховича, Ірену Карпу і не тільки. Короткий гід «Бабеля»

1. Український письменник Юрій Винничук (найвідоміші романи «Танго смерті», «Цензор снів») дасть публічне інтерв’ю культурній журналістці ​​Юстині Добуш. Послухати його можна буде 16 вересня о 14:15. Локація — конференц-зала Львівського палацу мистецтв.

2. Голова правління «Громадського Радіо» Андрій Куликов разом із головною редакторкою «Української правди» Севгіль Мусаєвою, очільницею Київського бюро «Радіо Свобода» Інною Кузнецовою та іншими відомими медійниками поділяться думками про «30 років свободи медіа в Україні». Дискусія відбудеться 16 вересня о 16:30. Її можна буде переглянути онлайн, на сайті bookforum.ua.

Андрій Куликов, Севгіль Мусаєва, Інна Кузнецова. «Бабель»

3. Продюсерка та сценаристка Анна Паленчук, яка екранізувала п’єсу Олега Сенцова «Номери», та український режисер, автор фільму «Поїзд: Київ — Війна» Корній Грицюк поговорять про Донбас та європейську спадщину в регіоні. Послухати дискусію можна буде 16 вересня о 18:00 — онлайн.

4. Психологині Едіт Еґер 93 роки, вона пережила Голокост. Згодом — написала про це світовий бестселер «Вибір». Про це Еґер поспілкується з українською письменницею Вікторією Амеліною («Синдром листопаду, або Homo Compatiens»). Трансляцію події можна подивитися 17 вересня о 18 годині.

5. Під час BookForum письменниці Лариса Денисенко, Гаська Шиян, Галина Вдовиченко, Ірина Славінська та Олена Чернінька проведуть «літературну екскурсію» столицею Франції і презентують спільну збірку оповідань «Селфі в Парижі». Презентація пройде у Музеї етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України 17 вересня. Початок — о 18:00.

6. Через 36 років після виходу української версії культового роману «Гобіт» у видавництві «Веселка», перекладач Олександр Мокровольський розкаже, як працював над перекладом. Бонус — історія створення самого «Гобіта». Івент відбудеться 18 Вересня о 10:00. Локація: Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України.

Олександр Мокровольський, Гаська Шиян, Галина Вдовиченко, Олена Чернінька, Ірина Славінська. «Бабель»

7. Поет, прозаїк (та автор концептуального журналу «Четвер») Юрій Іздрик поговорить про творчість із публіцистом Григорієм Семенчуком. Розмова відбудеться 18 Вересня о 17:00. Послухати її можна буде у Львівському академічному театрі імені Леся Курбаса.

8. На BookForum відбудеться зустріч із польською письменницею українського походження Ольгою Токарчук. Вона видала вісім романів та три збірки оповідань. А у 2018-му — отримала відразу дві престижні нагороди. Спершу — Міжнародну Букерівську премію (за роман «Бігуни»), а згодом — Нобелівську премію з літератури. Спілкуватиметься з Ольгою перекладач Остап Сливинський. Зустріч можна буде подивитися онлайн 18 вересня, о 15:30.

9. Письменник та публіцист Юрій Андрухович («Дванадцять обручів», «Рекреації», «Московіада») прочитає переклади творів видатного польського письменника єврейського походження Бруно Шульца. Послухати їх можна буде 18 вересня о 19:00. Локація — «РадіоГараж».

Ольга Токарчук, Юрій Іздрик, Юрій Андрухович. «Бабель»

10. Журналістка, головна редакторка видання «Заборона» Катерина Сергацкова презентує свою нову книжку «Прощавай, Ісламська державо: лишається тільки майбутнє». В її основу лягли інтерв’ю, які Сергацкова взяла у терористів ІД. Презентація книги відбудеться 18 вересня у львівському Меморіальному музеї тоталітарних режимів «Територія терору». Початок о 19:30.

11. Не обійдеться форум і без феміністичних дискусій. Аргентинська письменниця Аріана Гарвіч зустрінеться з Іреною Карпою. Гарвіч найбільше відома за романом Matate, amor, переклад якого у 2018 році номінували на Міжнародну Букерівську премію. У фокусі роману такі теми, як жіноча сексуальність, життя у чужій країні та материнство. Розмова між Гарвіч та Карпою відбудеться 19 вересня о 13:30. Трансляцію можна буде подивитися онлайн.

12. Історик, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак презентує нову книгу «Подолати минуле: глобальна історія України». Презентація відбудеться 19 вересня о 14:00 в онлайн-форматі.

Ярослав Грицак, Ірена Карпа, Катерина Сергацкова. «Бабель»

13. У межах BookForum український публіцист та перекладач Юрко Прохасько поговорить про літературу зі своїм братом, лауреатом Шевченківської премії, письменником Тарасом Прохаськом («НепрОсті») Локація: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса. Час: 19 вересня, 16:00.

14. В останній день форуму українська письменниця Оксана Забужко, літературознавець Ростислав Семків разом із релігієзнавцем Ігорем Козловським та колишнім міністром освіти і науки Сергієм Квітом обговорять українське суспільство та наскільки воно «зріле». Розмову можна послухати 19 вересня о 15 годині. Формат заходу — онлайн.

Оксана Забужко, Ростислав Семків, Тарас Прохасько. «Бабель»

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