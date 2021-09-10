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На следующей неделе во Львове начнется 28-й BookForum. Кого там можно встретить? Юрия Издрыка, Юрия Андруховича, Ирену Карпу и не только. Краткий гид «Бабеля»

Автор:
Яна Собецкая
Редактор:
Дмитрий Раевский
Дата:
На следующей неделе во Львове начнется 28-й BookForum. Кого там можно встретить? Юрия Издрыка, Юрия Андруховича, Ирену Карпу и не только. Краткий гид «Бабеля»

Бандус Екатерина / «Бабель»

Пятнадцатого сентября во Львове начнется 28-й Международный литературный фестиваль BookForum. Он продлится пять дней и впервые пройдет в смешанном формате — часть программы можно будет посмотреть онлайн, а часть — офлайн. Все события 28-го BookForum — бесплатные. Онлайн-трансляции можно будет посмотреть на сайте bookforum.ua. «Бабель» ознакомился с программой, выбрал самых интересных гостей и рассказывает о 14 событиях с их участием, которые желательно не пропустить. Для удобства они перечислены в хронологическом порядке.

1. Украинский писатель Юрий Винничук (самые известные романы «Танго смерті», «Цензор снів») даст публичное интервью культурной журналистке Устине Добуш. Послушать его можно будет 16 сентября в 14:15. Локация — конференц-зал Львовского дворца искусств.

2. Председатель правления «Громадське Радіо» Андрей Куликов вместе с главным редактором «Украинской правды» Севгиль Мусаевой, главой Киевского бюро «Радио Свобода» Инной Кузнецовой и другими известными медийщиками поделятся мыслями о «30 годах свободы медиа в Украине». Дискуссия состоится 16 сентября в 16:30. Ее можно будет посмотреть онлайн, на сайте bookforum.ua.

Андрей Куликов, Севгиль Мусаева, Инна Кузнецова.

Андрей Куликов, Севгиль Мусаева, Инна Кузнецова.

«Бабель»

3. Продюсер и сценаристка Анна Паленчук, которая экранизировала пьесу Олега Сенцова «Номера», и украинский режиссер, автор фильма «Поезд: Киев — Война» Корней Грицюк поговорят о Донбассе и европейском наследии в регионе. Послушать дискуссию можно будет 16 сентября в 18:00 — онлайн.

4. Психологу Эдит Эгер 93 года, она пережила Холокост и написала об этом мировой бестселлер «Выбор». Об этом Эгер пообщается с украинской писательницей Викторией Амелиной («Синдром листопаду, або Homo Compatiens»). Трансляцию события можно будет посмотреть 17 сентября в 18:00.

5. На BookForum писательницы Лариса Денисенко, Гаська Шиян, Галина Вдовиченко, Ирина Славинская и Елена Чернинькая проведут «литературную экскурсию» по столице Франции и представят общий сборник рассказов «Селфі в Парижі». Презентация состоится в Музее этнографии и художественного промысла Института народоведения НАН Украины 17 сентября. Начало — в 18:00.

6. Через 36 лет после выхода украинской версии культового романа «Хоббит» в издательстве «Веселка» переводчик Александр Мокровольский расскажет о том, как работал над переводом. Бонус — история создания самого «Хоббита». Встреча состоится 18 сентября в 10:00. Локация: Музей этнографии и художественного промысла Института народоведения НАН Украины.

Александр Мокровольский, Гаська Шиян, Галина Вдовиченко, Елена Чернинькая, Ирина Славинская.

Александр Мокровольский, Гаська Шиян, Галина Вдовиченко, Елена Чернинькая, Ирина Славинская.

«Бабель»

7. Поэт, прозаик (и автор концептуального журнала «Четвер» ) Юрий Издрык поговорит о творчестве с публицистом Григорием Семенчуком. Разговор состоится 18 сентября в 17:00. Послушать его можно будет во Львовском академическом театре имени Леся Курбаса.

8. На BookForum состоится встреча с польской писательницей украинского происхождения Ольгой Токарчук. Она написала восемь романов и три сборника рассказов. А в 2018 году получила сразу две престижные награды: Международную Букеровскую премию (за роман «Бегуны» ) и Нобелевскую премию по литературе. Пообщается с Ольгой переводчик Остап Сливинский. Встречу можно будет посмотреть онлайн, 18 сентября в 15:30.

9. Писатель и публицист Юрий Андрухович («Дванадцять обручів», «Рекреації», «Московіада») прочитает переводы произведений выдающегося польского писателя еврейского происхождения Бруно Шульца. Послушать их можно будет 18 сентября в 19:00. Локация — «РадиоГараж».

Ольга Токарчук, Юрий Издрык, Юрий Андрухович.

Ольга Токарчук, Юрий Издрык, Юрий Андрухович.

«Бабель»

10. Журналистка, главный редактор издания «Заборона» Екатерина Сергацкова презентует свою новую книгу «Прощавай, Ісламська державо: лишається тільки майбутнє». Она основана на интервью, которые Сергацкова взяла у террористов ИГ. Презентация книги состоится 18 сентября во львовском Мемориальном музее тоталитарных режимов «Территория террора». Начало в 19:30.

11. Не обойдется форум и без феминистских дискуссий. Аргентинская писательница Ариана Гарвич встретится с Иреной Карпой. Гарвич больше всего известна по роману Matate, amor, перевод которого в 2018 году номинировали на Международную Букеровскую премию. В фокусе романа такие темы, как женская сексуальность, жизнь в чужой стране и материнство. Разговор между Гарвич и Карпой состоится 19 сентября в 13:30. Трансляцию можно будет посмотреть онлайн.

12. Историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак презентует новую книгу «Подолати минуле: глобальна історія України». Презентацию проведут в онлайн-формате 19 сентября в 14:00.

Ярослав Грицак, Ирена Карпа, Екатерина Сергацкова.

Ярослав Грицак, Ирена Карпа, Екатерина Сергацкова.

«Бабель»

13. В рамках BookForum украинский публицист и переводчик Юрий Прохасько поговорит о литературе со своим братом, лауреатом Шевченковской премии, писателем Тарасом Прохасько («НепрОсті»). Локация: Львовский академический театр имени Леся Курбаса. Время: 19 сентября, 16:00.

14. В последний день форума украинская писательница Оксана Забужко, литературовед Ростислав Семкив вместе с религиоведом Игорем Козловским и бывшим министром образования и науки Сергеем Квитом обсудят украинское общество и его «зрелость». Разговор можно будет послушать 19 сентября в 15:00. Формат мероприятия — онлайн.

Оксана Забужко, Ростислав Семкив, Тарас Прохасько.

Оксана Забужко, Ростислав Семкив, Тарас Прохасько.

«Бабель»

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