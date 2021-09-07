Чи може Київ повернути Дніпро? Розповідаємо на прикладі Гамбургу та Нью-Йорка про те, як промзони і занедбані прибережні території перетворюють на громадські місця

Прибережні території в усьому світі поступово перетворюють на зони рекреації. Завдяки такому підходу городяни можуть проводити час на природі, якої не вистачає в сучасних мегаполісах. Важливість набережних починають усвідомлювати і в Україні. «Бабель» за підтримки проєкту «Новий Поділ» розповідає, як зарубіжний досвід може допомогти Києву повернути Дніпро.

Променад в Domino Park (Нью-Йорк, США)

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У 2018 році в Нью-Йорку відкрився новий зелений простір, який об’єднав райони Вільямсбург та Іст-Рівер вперше за 160 років. Сучасний парк з набережною побудували на території колишнього цукрового заводу. На піку розвитку він виробляв 98 відсотків цукру для всієї країни. Але в 2004 році підприємство закрилося, а на його місці зʼявився житловий квартал з парком — так промислову прибережну ділянку перетворили на міську памʼятку і загальнодоступну зону відпочинку.

За проєкт і дизайн Domino Park відповідало бюро ландшафтної архітектури James Corner Field Operations. Тут облаштували зелені зони з видом на річку і Манхеттен, фуд-корт і пляж із затіненими газонами і шезлонгами, ігрові та дитячі майданчики, територію для вигулу собак. Простір колишнього заводу також став важливою частиною проєкту: всередині розташувалися офіси, коворкінг, громадські місця і житлові приміщення.

Набережна-променад у Нідерхафені (Гамбург, Німеччина)

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За реконструкцію набережної в німецькому Гамбурзі відповідало легендарне архітектурне бюро Захи Хадід. Було особливе завдання: трансформувати місцевість так, щоб залишити головну функцію набережної — служити барʼєром від повеней, але при цьому створити повноцінний суспільний простір.

Одним із рішень бюро стали каскадні сходи, схожі на амфітеатр, з яких відкривається вид на берег. Сама набережна зʼєднала сусідні райони з містом, а також створила нові маршрути для прогулянок. Тут розмістили кафе, ресторани, магазини, а також обладнали велодоріжку. В результаті нова набережна стала одним з головних громадських центрів Гамбургу.

Парк на озері Хаосян (Шеньчжень, КНР)

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У китайському місті Шеньчжень є перехрестя чотирьох річок, які впадають в озеро Хаосян. Довгі роки тут була промислова територія з заводами і сонячною електростанцією. Засилля підприємств і забруднення води відвернуло жителів від цього місця.

Міська влада вирішила відмовитися від заводів і перетворити водне перехрестя на публічний простір. Так зʼявився Парк на озері Хаосян. Це комплекс з прибережних скверів, закільцьованого прогулянкового маршруту і громадських просторів.

Автори зробили окремий акцент на екології — побудували міст, щоб звести до мінімуму вплив на річку і довкілля, а також встановили механізми для очищення води. А будівлю колишньої сонячної електростанції переобладнали під виставковий центр та івент-простір.

Багатофункціональна набережна Banks (Цинциннаті, США)

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В американському місті Цинциннаті зразка 1990-х років також була проблема з доступом до набережної, з однією лише різницею — берег річки Огайо був забудований нескінченними парковками.

Все почало змінюватися (багато в чому) завдяки приватним ініціативам. Спочатку місцева команда з американського футболу «Цинциннаті Бенгалс» побудувала новий стадіон прямо біля річки. Через кілька років уже бейсбольна команда «Цинциннаті Редс» реконструювала свою домашню арену.

Нові обʼєкти стали приваблювати людей, а відповідно — залучати інвестиції. І в наступні роки на місці парковок і доріг зʼявився Banks — багатофункціональний простір біля річки Огайо з набережною, велодоріжками, громадськими просторами, парками, а також концертними майданчиками.

Новий Поділ (Київ, Україна)

Новий Поділ

Незабаром упорядковані прибережні території зʼявляться і в Україні. Наприклад, в Києві вже будується сучасний район з громадською набережною — Новий Поділ. Проєкт передбачає ревіталізацію промзони на території Київського річкового порту — між Рибальським мостом і Судноремонтним заводом.

Концепцію розробило архітектурне бюро ZOTOV & CO у співдружності зі студією Architectural Prescription. Автори враховували зарубіжні приклади ревіталізації. Промислові будівлі і цех замінять багатофункціональними будівлями, громадськими просторами і місцями для прогулянок. Інфраструктурною перевагою району стане загальнодоступна набережна. Тут облаштують тераси, амфітеатр і човнову станцію. Всю територію озеленять луговими травами, чагарниками і деревами. Крім того, поряд із набережною зʼявиться міський пляж — єдиний у центрі Києва.