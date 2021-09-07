Может ли Киев вернуть Днепр? Рассказываем на примере Гамбурга и Нью-Йорка о том, как промзоны и заброшенные прибрежные территории превращают в общественные места

Прибрежные территории во всем мире постепенно превращают в зоны рекреации. Благодаря такому подходу горожане могут проводить время на природе, которой не хватает в современных мегаполисах. Важность набережных начинают осознавать и в Украине. «Бабель» при поддержке проекта «Новый Подол» рассказывает, как зарубежный опыт может помочь Киеву вернуть Днепр. Променад в Domino Park (Нью-Йорк, США) Getty Images В 2018 году в Нью-Йорке открылось новое зеленое пространство, которое соединило районы Вильямсбург и Ист-Ривер впервые за 160 лет. Современный парк с набережной построили на территории бывшего сахарного завода. На пике развития он производил 98 процентов сахара для всей страны. Но в 2004 году предприятие закрылось, а на его месте появился жилой квартал с парком — так промышленный прибрежный участок превратился в городскую достопримечательность и общедоступную зону отдыха. За проект и дизайн Domino Park отвечало бюро ландшафтной архитектуры James Corner Field Operations. Здесь обустроили зеленые зоны с видом на реку и Манхэттен, фуд-корт и пляж с затененными газонами и шезлонгами, игровые и детские площадки, территорию для выгула собак. Пространство бывшего завода также стало важной частью проекта: внутри него расположились офисы, коворкинги, общественные места и жилые помещения. Набережная-променад в Нидерхафен (Гамбург, Германия)

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За реконструкцию набережной в немецком Гамбурге отвечало легендарное архитектурное бюро Захи Хадид. Была особая задача: трансформировать местность так, чтобы оставить главную функцию набережной — служить барьером от наводнений, но при этом создать полноценное общественное пространство. Одним из решений бюро стали каскадные ступеньки, похожие на амфитеатр, с которых открывается вид на берег. Сама набережная соединила соседние районы с городом, а также создала новые маршруты для прогулок. Здесь разместили кафе, рестораны, магазины, а также оборудовали велодорожку. Новая набережная стала одним из главных общественных центров Гамбурга. Парк на озере Хаосян (Шэньчжэнь, КНР) Getty Images В китайском городе Шэньчжэнь есть перекресток» четырех рек, которые впадают в озеро Хаосян. Долгие годы здесь была промышленная территория с заводами и солнечной электростанцией. Засилье предприятий и загрязнение воды отвернуло жителей от этого места. Городские власти решили отказаться от заводов и превратить водный перекресток в публичное пространство. Так появился Парк на озере Хаосян. Это комплекс из прибрежных скверов, закольцованного прогулочного маршрута и общественных пространств. Авторы сделали отдельный акцент на экологии — построили мост, чтобы свести к минимуму воздействие на реку и окружающую среду, а также установили механизмы для очистки воды. А здание бывшей солнечной электростанции переоборудовали под выставочный центр и ивент-пространство. Многофункциональная набережная Banks (Цинциннати, США) Getty Images В американском городе Цинциннати образца 1990-х годов также была проблема с доступом к набережной, с одной лишь разницей — берег реки Огайо был застроен бесконечными парковками. Все начало меняться (во многом) благодаря частным инициативам. Сначала местная команда по американскому футболу «Цинциннати Бенгалс» построила новый стадион прямо возле реки. Спустя несколько лет уже бейсбольная команда «Цинциннати Редс» реконструировала свою домашнюю арену. Новые объекты стали привлекать людей, а соответственно — инвестиции. И в последующие годы на месте парковок и дорог появилось Banks — многофункциональное пространство возле реки Огайо с набережной, велодорожками, общественными пространствами, парками, а также концертными площадками. Новый Подол (Киев, Украина)

Новий Подол