Що подивитися у вихідні. Продовження «Американської історії жахів», шпигунський трилер з Бенедиктом Камбербетчем та анімаційна стрічка у всесвіті «Відьмака»

Аніме «Відьмак: Кошмар вовка»

Про що фільм. «Кошмар вовка» — приквел до історії Геральта з Рівії. Події стрічки розпочинаються у 1165 році. Майбутній наставник Геральта Весемір працює слугою у дворянській сім’ї. Одного дня та винаймає відьмака Деглана, щоб розправитися з нечистю. Вражений роботою відьмака, Весемір вирішує вирушити з ним у Каер Морхен. Там він проходить відьмацьку «підготовку» і починає полювати на монстрів за гроші. Проте нова загроза змушує його зіткнутися зі своїм минулим. У англомовній версії Весеміра озвучує Тео Джеймс.

The Witcher: Nightmare of the Wolf / Netflix / режисер — Кван Іл Хань / у головних ролях — Тео Джеймс, Лара Пулвер, Грем Мактавіш / тривалість — 1 година 23 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% / рейтинг IMDb — 7,6.

Що кажуть критики. Decider зазначає, що «Кошмар вовка» не лише добре показує історію наставника Геральта, а й розширює всесвіт «Відьмака». The Verge каже, що стрічка сподобається фанатам, але навряд чи підійде для знайомства з франшизою.

Горор «Після смерті: ніхто не помирає у Скарнесі»

Про що серіал. Лів Галланген знаходять мертвою у полі поблизу норвезького містечка Скарнес. На тілі немає жодних ознак насильницької смерті. Розгублені офіцери телефонують у похоронне бюро — у ньому, за збігом обставин, працює батько Лів Арвід та її брат Одд. Дівчину доправляють у морг. Через кілька годин «загибла» прокидається на столі для аутопсії з дивною жагою крові.

Post Mortem: No One Dies in Skarnes / Netflix / шоуранер — Петтер Голмсен / у головних ролях — Кетрін Торборг Йогансен, Кім Фейрчайлд, Андре Сорум / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній / рейтинг IMDb — 7,6.

Що кажуть критики. Ready Steady Cut пише, що Post Mortem: No One Dies in Skarnes — похмура, проте кумедна історія про вампірів. Forbes каже, що це хороший горор, але перший сезон надто різко обривається.

Горор «Американська історія жахів» — 10 сезон

Про що серіал. Десятий сезон горору «Американська історія жахів» отримав назву «Подвійний сеанс» і складається з двох історій. Перша — Red Tide — розповідає про письменника Гаррі, який разом із дружиною Долорес та донькою Альмою переїжджає до закинутого містечка у Массачусетсі й стикається з темними силами. Про другу частину серіалу — Death Valley — поки відомо менше. У головних ролях зірки попередніх сезонів Еван Пітерс, Сара Полсон, Фінн Віттрок та Коді Ферн.

American Horror Story / Hulu / шоуранер — Раян Мерфі / у головних ролях — Фінн Уїттрок, Еван Пітерс, Сара Полсон, Маколей Калкін / тривалість — 16 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній / рейтинг IMDb — 8.

Що кажуть критики. TV Line каже, що перші два епізоди — моторошні, цікаві та прекрасно реалізовані. Digital Spy вважає, що поки що 10 сезон не найоригінальніший у серіалі, проте він сильно стартував.

Шпигунський трилер «Код: Залізна кора»

Про що фільм. 1960-ті роки. Британський бізнесмен Гревілл Вінн отримує від МІ6 та ЦРУ важливе завдання. Він має поїхати до Москви й сконтактувати з полковником ГРУ Олегом Пеньковським. Той нібито має інформацію, здатну попередити ядерну війну та покласти край Карибській кризі. Гревілл погоджується і виходить на зв’язок з офіцером. Поступово суто робочі стосунки переростають у справжню дружбу. В основі фільму — реальна історія. Гревілла Вінна грає Бенедикт Камбербетч. Олега Пеньковського — Мераб Нінідзе.

The Courier / Amazon Prime / режисер — Домінік Кук / у головних ролях — Бенедикт Камбербетч, Мераб Нінідзе, Рейчел Броснаген, Джессі Баклі / тривалість — 1 година 52 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 86% / рейтинг IMDb — 7,1.

Що кажуть критики. The Spectator називає фільм напрочуд хорошою, напруженою історією про дружбу між двома чоловіками по різні боки барикад. Журнал TIME каже, що друга половина стрічки значно похмуріша за першу.

Науково-фантастичний серіал «Бачити»

Про що серіал. Невідомий вірус знищує більшу частину населення планети. Ті, кому вдається вижити, втрачають здатність бачити. З роками людська раса пристосовується до нового життя. Проте усе змінюється, коли дружина вождя селища Алкенні Баби Восса народжує зрячих близнюків Кофуна та Ханіву. Чутки про це швидко ширяться між племенами. Але будь-яка інформація про здатність бачити вважається єрессю. На дітей та їхніх батьків відкривають справжнє полювання.

See / Apple TV+ / шоуранер — Стівен Найт / у головних ролях — Джейсон Момоа, Гера Хілмарсдоттір, Сильвія Хукс / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній / рейтинг IMDb — 7,6.

Що кажуть критики. Pinkvilla каже, що у серіалу чудовий каст, проте автори проєкту занадто сильно фокусуються на візуальній частині і недостатньо — на розвитку персонажів.

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