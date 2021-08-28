Что посмотреть в выходные. Продолжение «Американской истории ужасов», шпионский триллер с Бенедиктом Камбербэтчем и анимационная лента во вселенной «Ведьмака»

Аниме «Ведьмак: Кошмар волка»

О чем фильм. «Кошмар волка» — приквел к истории Геральта из Ривии. События ленты начинаются в 1165 году. Будущий наставник Геральта Весемир работает слугой в дворянской семье. Однажды та нанимает ведьмака Деглана, чтобы расправиться с нечистью. Впечатленный работой ведьмака, Весемир решает отправиться с ним в Каэр Морхен. Там он проходит ведьмаческую подготовку и начинает охотиться на монстров за деньги. Однако новая угроза заставляет его столкнуться со своим прошлым. В англоязычной версии Весемира озвучивает Тео Джеймс.

The Witcher: Nightmare of the Wolf / Netflix / режиссер — Кван Иль Хань / в главных ролях — Тео Джеймс, Лара Пулвер, Грэм Мактавиш / продолжительность — 1 час 23 минуты / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% / рейтинг IMDb — 7,6.

Что говорят критики. Decider отмечает, что «Кошмар волка» не только хорошо показывает историю наставника Геральта, но и расширяет вселенную «Ведьмака». The Verge говорит, что лента понравится фанатам, но вряд ли подойдет для знакомства с франшизой.

Хоррор «После смерти: никто не умирает в Скарнесе»

О чем сериал. Лив Галланген находят мертвой в поле возле норвежского города Скарнес. На теле нет никаких признаков насильственной смерти. Растерянные офицеры звонят в похоронное бюро — по стечению обстоятельств в нем работают отец Лив Арвид и ее брат Одд. Девушку доставляют в морг. Через несколько часов «погибшая» просыпается на секционном столе, испытывая странную жажду крови.

Post Mortem: No One Dies in Skarnes / Netflix / шоураннер — Петтер Холмсен / в главных ролях — Кэтрин Торборг Йохансен, Ким Фэйрчайлд, Андре Сорум / продолжительность — 6 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует / рейтинг IMDb — 7,6.

Что говорят критики. Ready Steady Cut пишет, что Post Mortem: No One Dies in Skarnes — мрачная, но забавная история о вампирах. Forbes говорит, что это хороший хоррор, но первый сезон очень резко обрывается.

Хоррор «Американская история ужасов» — 10-й сезон

О чем сериал. Десятый сезон хоррора «Американская история ужасов» получил название «Двойной сеанс» и состоит из двух историй. Первая — Red Tide — рассказывает о писателе Гарри, который вместе с женой Долорес и дочерью Альмой переезжает в заброшенный городок в Массачусетсе и сталкивается с темными силами. О второй части сериала — Death Valley — пока известно меньше. В главных ролях снимались звезды предыдущих сезонов — Эван Питерс, Сара Полсон, Финн Уиттрок и Коди Ферн.

American Horror Story / Hulu / шоураннер — Райан Мерфи / в главных ролях — Финн Уиттрок, Эван Питерс, Сара Полсон, Маколей Калкин / продолжительность — 16 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует / рейтинг IMDb — 8.

Что говорят критики. TV Line говорит, что первые два эпизода — жуткие, интересные и прекрасно реализованные. Digital Spy считает, что пока десятый сезон не самый оригинальный в сериале, но у него сильный старт.

Шпионский триллер «Код: Железная кора»

О чем фильм. 1960-е годы. Британский бизнесмен Гревилл Винн получает от МИ-6 и ЦРУ важное поручение. Он должен поехать в Москву и связаться с полковником ГРУ Олегом Пеньковским. У того, предположительно, есть информация, способная предупредить ядерную войну и положить конец Карибскому кризису. Гревилл соглашается и выходит на связь с советским офицером. Постепенно чисто рабочие отношения перерастают в настоящую дружбу. В основе фильма — реальная история. Гревилла Винна играет Бенедикт Камбербэтч, Олега Пеньковского — Мераб Нинидзе.

The Courier / Amazon Prime / режиссер — Доминик Кук / в главных ролях — Бенедикт Камбербэтч, Мераб Нинидзе, Рэйчел Броснахэн, Джесси Бакли / продолжительность — 1 час 52 минуты / рейтинг Rotten Tomatoes — 86% / рейтинг IMDb — 7,1.

Что говорят критики. The Spectator называет фильм удивительно хорошей и напряженной историей о дружбе между двумя мужчинами, оказавшимися по разные стороны баррикад. Журнал TIME говорит, что вторая половина ленты намного мрачнее первой.

Научно-фантастический сериал «Видеть»

О чем сериал. Неизвестный вирус уничтожает большую часть населения планеты, а выжившие потеряли способность видеть. С годами человеческая раса приспосабливается к новой жизни. Однако все меняется, когда у жены вождя поселка Алкенни Бабы Восса рождаются зрячие близнецы Кофун и Ханива. Слухи об этом быстро разлетаются по племенам, но любая информация о способности видеть считается ересью. На детей и их родителей открывают настоящую охоту.

See / Apple TV + / шоураннер — Стивен Найт / в главных ролях — Джейсон Момоа, Гера Хилмарсдоттир, Сильвия Хукс / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует / рейтинг IMDb — 7,6.

Что говорят критики. Pinkvilla говорит, что у сериала великолепный каст, но авторы проекта слишком сильно фокусируются на визуальной части и недостаточно — на развитии персонажей.

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