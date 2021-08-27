150 років тому в Британії відбулась перша у світі виставка котів, відтоді їх влаштовують щороку. Ми зібрали найстильніших учасників різних років — вони такі котики!

У серпні 2021 року по всій Британії влаштовують міжнародні виставки котів на честь 150-річчя з моменту першої такої виставки. Її у 1871 році в Лондоні організували американський художник Гаррісон Вейр і британський натураліст Фред Вілсон. Вони вперше розробили чіткі стандарти відбору учасників та критерії, за якими судді визначали переможців у різних номінаціях. Більшість цих правил є актуальними і сьогодні. Після цього зʼявилися перші описи різних порід кішок, які до того не мали навіть назв. Незабаром у Британії створили Національний клуб котів, куди на початку могли потрапити тільки аристократи і рідше — представники середнього класу (і це ми про людей, не про котів). Пізніше Вейр критикував його членів за те, що їх «турбують не стільки кішки, скільки власне марнославство». У наступні півтора століття подібні заходи відбувались регулярно, перерву зробили тільки на час двох світових воєн. «Бабель» вибрав 15 найкращих фото учасників та переможців британських виставок котів з 1871 по 2021 рік.