150 років тому в Британії відбулась перша у світі виставка котів, відтоді їх влаштовують щороку. Ми зібрали найстильніших учасників різних років — вони такі котики!

Кішка породи єгипетський мау на імʼя Тіззімау Бастет на ювілейній виставці The Governing Council Of The Cat Fancy Show в британському замку Кенілворт, 14 серпня 2021 року. Організація The Governing Council Of The Cat Fancy зʼявилася після першої виставки котів 1871 року, вона обʼєднує понад 150 котячих клубів і реєструє породи по всьому світу. Сомалійська довгошерста кішка на виставці The Governing Council Of The Cat Fancy Show, 14 серпня 2021 року.