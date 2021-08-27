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150 років тому в Британії відбулась перша у світі виставка котів, відтоді їх влаштовують щороку. Ми зібрали найстильніших учасників різних років — вони такі котики!

Автор:
Сергій Пивоваров
Редактор:
Катерина Коберник
Дата:
150 років тому в Британії відбулась перша у світі виставка котів, відтоді їх влаштовують щороку. Ми зібрали найстильніших учасників різних років — вони такі котики!

Блакитний перський кіт на ім'я Патрик Аллінгтонський, який посів перше місце на виставці у Лондоні, 6 жовтня 1933 року. Перси — одна з найстаріших і найпопулярніших у світі порід, вони часто стають переможцями різних міжнародних виставок.

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У серпні 2021 року по всій Британії влаштовують міжнародні виставки котів на честь 150-річчя з моменту першої такої виставки. Її у 1871 році в Лондоні організували американський художник Гаррісон Вейр і британський натураліст Фред Вілсон. Вони вперше розробили чіткі стандарти відбору учасників та критерії, за якими судді визначали переможців у різних номінаціях. Більшість цих правил є актуальними і сьогодні. Після цього зʼявилися перші описи різних порід кішок, які до того не мали навіть назв. Незабаром у Британії створили Національний клуб котів, куди на початку могли потрапити тільки аристократи і рідше — представники середнього класу (і це ми про людей, не про котів). Пізніше Вейр критикував його членів за те, що їх «турбують не стільки кішки, скільки власне марнославство». У наступні півтора століття подібні заходи відбувались регулярно, перерву зробили тільки на час двох світових воєн. «Бабель» вибрав 15 найкращих фото учасників та переможців британських виставок котів з 1871 по 2021 рік.

Учасники і судді першої виставки котів у Лондоні, 1871 рік. У ній взяли участь понад 150 тварин, а захід відвідало понад 20 тисяч глядачів.

Учасники і судді першої виставки котів у Лондоні, 1871 рік. У ній взяли участь понад 150 тварин, а захід відвідало понад 20 тисяч глядачів.

The book of the cat

Суддівство котів на виставці в Королівському ботанічному саду в Лондоні, 1900—1901 роки.

Суддівство котів на виставці в Королівському ботанічному саду в Лондоні, 1900—1901 роки.

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Члени британського Національного клубу котів Една Дауті та Луїза Гроган привезли своїх перських котів на Національну виставку у Вашингтон, 1920-ті роки. Подібні виставки влаштовуються в США з 1895 року.

Члени британського Національного клубу котів Една Дауті та Луїза Гроган привезли своїх перських котів на Національну виставку у Вашингтон, 1920-ті роки. Подібні виставки влаштовуються в США з 1895 року.

Library of Congress

Дівчинка веде своє кошеня на виставку Національного клубу котів у Лондоні, 2 грудня 1931 року.

Дівчинка веде своє кошеня на виставку Національного клубу котів у Лондоні, 2 грудня 1931 року.

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Жінки доглядають за своїми блакитними перськими кішками перед виступом на виставці в коледжі Трініті Холл Кембриджського університету, 7 жовтня 1937 року.

Жінки доглядають за своїми блакитними перськими кішками перед виступом на виставці в коледжі Трініті Холл Кембриджського університету, 7 жовтня 1937 року.

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Суддя оглядає кішку на імʼя Шейлі Грей Найт на виставці в експоцентрі «Олімпія» в Лондоні, 1950 рік.
Жінка поправляє поводок своєї кішки під час виставки в Англії, 1952 рік.

Суддя оглядає кішку на імʼя Шейлі Грей Найт на виставці в експоцентрі «Олімпія» в Лондоні, 1950 рік. Жінка поправляє поводок своєї кішки під час виставки в Англії, 1952 рік.

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Троє кошенят з графства Кент перед своєю першою виставкою в Лондоні, 12 грудня 1961 року.

Троє кошенят з графства Кент перед своєю першою виставкою в Лондоні, 12 грудня 1961 року.

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Переможець Національної виставки, кіт на імʼя Джейсон в оточенні дітей в експоцентрі «Олімпія» в Лондоні, 28 листопада 1970 року. Джейсон був учасником популярної британської дитячої телепередачі Blue Peter, яка виходить в ефір з 1958 року.

Переможець Національної виставки, кіт на імʼя Джейсон в оточенні дітей в експоцентрі «Олімпія» в Лондоні, 28 листопада 1970 року. Джейсон був учасником популярної британської дитячої телепередачі Blue Peter, яка виходить в ефір з 1958 року.

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Австралієць Рольф Гарріс і його 11-річна донька Бінді доглядають за своїм довгошерстим черепаховим (триколірним) котом на виставці Національного клубу котів у Лондоні, 29 листопада 1975 року.

Австралієць Рольф Гарріс і його 11-річна донька Бінді доглядають за своїм довгошерстим черепаховим (триколірним) котом на виставці Національного клубу котів у Лондоні, 29 листопада 1975 року.

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Британська принцеса Анна на виставці в Лондоні, де обирали «Кота року», 31 березня 1988 року.

Британська принцеса Анна на виставці в Лондоні, де обирали «Кота року», 31 березня 1988 року.

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Суддя оцінює кішку турецької ангорської породи на Міжнародній виставці в Лондоні. Там змагалися понад 200 тварин з усього світу, 4 травня 2019 року.

Суддя оцінює кішку турецької ангорської породи на Міжнародній виставці в Лондоні. Там змагалися понад 200 тварин з усього світу, 4 травня 2019 року.

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Кішка породи єгипетський мау на імʼя Тіззімау Бастет на ювілейній виставці The Governing Council Of The Cat Fancy Show в британському замку Кенілворт, 14 серпня 2021 року. Організація The Governing Council Of The Cat Fancy зʼявилася після першої виставки котів 1871 року, вона обʼєднує понад 150 котячих клубів і реєструє породи по всьому світу.
Сомалійська довгошерста кішка на виставці The Governing Council Of The Cat Fancy Show, 14 серпня 2021 року.

Кішка породи єгипетський мау на імʼя Тіззімау Бастет на ювілейній виставці The Governing Council Of The Cat Fancy Show в британському замку Кенілворт, 14 серпня 2021 року. Організація The Governing Council Of The Cat Fancy зʼявилася після першої виставки котів 1871 року, вона обʼєднує понад 150 котячих клубів і реєструє породи по всьому світу. Сомалійська довгошерста кішка на виставці The Governing Council Of The Cat Fancy Show, 14 серпня 2021 року.

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