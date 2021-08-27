150 лет назад в Британии прошла первая в мире выставка кошек, с тех пор их устраивают ежегодно. Мы собрали самых стильных участников разных годов — они такие котики!

В августе 2021 года по всей Британии проводят международные выставки кошек в честь 150-летия с момента первой такой выставки. Ее в 1871 году в Лондоне организовали американский художник Харрисон Вейр и британский натуралист Фред Уилсон. Они впервые разработали четкие стандарты отбора участников и критерии, по которым судьи определяли победителей в разных номинациях. Большинство из этих правил актуальны и сегодня. После этого появились первые описания разных пород кошек, у которых до этого не было даже названий. Вскоре в Британии создали Национальный клуб кошек, куда поначалу могли попасть только аристократы и реже — представители среднего класса (и это мы о людях, не о кошках). Позже Вейр критиковал его членов за то, что их «заботят не столько кошки, сколько собственное тщеславие». В следующие полтора столетия подобные мероприятия проходили регулярно, перерыв сделали только на время двух мировых войн. «Бабель» выбрал 15 лучших фото участников и победителей британских выставок кошек с 1871 до 2021 года.