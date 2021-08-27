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150 лет назад в Британии прошла первая в мире выставка кошек, с тех пор их устраивают ежегодно. Мы собрали самых стильных участников разных годов — они такие котики!

Автор:
Сергей Пивоваров
Редактор:
Катерина Коберник
Дата:
150 лет назад в Британии прошла первая в мире выставка кошек, с тех пор их устраивают ежегодно. Мы собрали самых стильных участников разных годов — они такие котики!

Голубой персидский кот по имени Патрик Аллингтонский, который занял первое место на выставке в Лондоне, 6 октября 1933 года. Персы — одна из старейших и самых популярных в мире пород, они часто становятся победителями разных международных выставок.

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В августе 2021 года по всей Британии проводят международные выставки кошек в честь 150-летия с момента первой такой выставки. Ее в 1871 году в Лондоне организовали американский художник Харрисон Вейр и британский натуралист Фред Уилсон. Они впервые разработали четкие стандарты отбора участников и критерии, по которым судьи определяли победителей в разных номинациях. Большинство из этих правил актуальны и сегодня. После этого появились первые описания разных пород кошек, у которых до этого не было даже названий. Вскоре в Британии создали Национальный клуб кошек, куда поначалу могли попасть только аристократы и реже — представители среднего класса (и это мы о людях, не о кошках). Позже Вейр критиковал его членов за то, что их «заботят не столько кошки, сколько собственное тщеславие». В следующие полтора столетия подобные мероприятия проходили регулярно, перерыв сделали только на время двух мировых войн. «Бабель» выбрал 15 лучших фото участников и победителей британских выставок кошек с 1871 до 2021 года.

Участники и судьи первой выставки кошек в Лондоне, 1871 год. В ней участвовали более 150 кошек, а мероприятие посетили свыше 20 тысяч зрителей.

Участники и судьи первой выставки кошек в Лондоне, 1871 год. В ней участвовали более 150 кошек, а мероприятие посетили свыше 20 тысяч зрителей.

The book of the cat

Судейство кошек на выставке в Королевском ботаническом саду в Лондоне, 1900—1901 годы.

Судейство кошек на выставке в Королевском ботаническом саду в Лондоне, 1900—1901 годы.

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Члены британского Национального клуба кошек Эдна Даути и Луиза Гроган привезли своих персидских кошек на Национальную выставку в Вашингтон, 1920-е годы. Подобные выставки проводятся в США с 1895 года.

Члены британского Национального клуба кошек Эдна Даути и Луиза Гроган привезли своих персидских кошек на Национальную выставку в Вашингтон, 1920-е годы. Подобные выставки проводятся в США с 1895 года.

Library of Congress

Девочка ведет своего котенка на выставку Национального клуба кошек в Лондоне, 2 декабря 1931 года.

Девочка ведет своего котенка на выставку Национального клуба кошек в Лондоне, 2 декабря 1931 года.

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Женщины причесывают своих голубых персидских кошек перед выступлением на выставке в колледже Тринити Холл Кембриджского университета, 7 октября 1937 года.

Женщины причесывают своих голубых персидских кошек перед выступлением на выставке в колледже Тринити Холл Кембриджского университета, 7 октября 1937 года.

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Судья осматривает кошку по имени Шейли Грей Найт на выставке в экспоцентре «Олимпия» в Лондоне, 1950 год.
Женщина поправляет поводок своей кошки во время выставки в Англии, 1952 год.

Судья осматривает кошку по имени Шейли Грей Найт на выставке в экспоцентре «Олимпия» в Лондоне, 1950 год. Женщина поправляет поводок своей кошки во время выставки в Англии, 1952 год.

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Три котенка из графства Кент перед своей первой выставкой в Лондоне, 12 декабря 1961 года.

Три котенка из графства Кент перед своей первой выставкой в Лондоне, 12 декабря 1961 года.

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Победитель Национальной выставки — кот по имени Джейсон — в окружении детей в экспоцентре «Олимпия» в Лондоне, 28 ноября 1970 года. Джейсон был участником популярной британской детской телепередачи Blue Peter, которая выходит в эфир с 1958 года.

Победитель Национальной выставки — кот по имени Джейсон — в окружении детей в экспоцентре «Олимпия» в Лондоне, 28 ноября 1970 года. Джейсон был участником популярной британской детской телепередачи Blue Peter, которая выходит в эфир с 1958 года.

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Австралиец Рольф Харрис и его 11-летняя дочь Бинди причесывают своего длинношерстного черепахового (трехцветного) кота на выставке Национального клуба кошек в Лондоне, 29 ноября 1975 года.

Австралиец Рольф Харрис и его 11-летняя дочь Бинди причесывают своего длинношерстного черепахового (трехцветного) кота на выставке Национального клуба кошек в Лондоне, 29 ноября 1975 года.

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Британская принцесса Анна на выставке в Лондоне, где выбирали «Кота года», 31 марта 1988 года.

Британская принцесса Анна на выставке в Лондоне, где выбирали «Кота года», 31 марта 1988 года.

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Судья оценивает кошку турецкой ангорской породы на Международной выставке в Лондоне. Там соревновались более 200 кошек со всего мира, 4 мая 2019 года.

Судья оценивает кошку турецкой ангорской породы на Международной выставке в Лондоне. Там соревновались более 200 кошек со всего мира, 4 мая 2019 года.

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Кошка породы египетский мау по имени Тиззимау Бастет на юбилейной выставке The Governing Council Of The Cat Fancy Show в британском замке Кенилворт, 14 августа 2021 года. Организация The Governing Council Of The Cat Fancy появилась после первой выставки кошек 1871 года, она объединяет более 150 кошачьих клубов и регистрирует породы по всему миру.
Сомалийская длинношерстная кошка на выставке The Governing Council Of The Cat Fancy Show, 14 августа 2021 года.

Кошка породы египетский мау по имени Тиззимау Бастет на юбилейной выставке The Governing Council Of The Cat Fancy Show в британском замке Кенилворт, 14 августа 2021 года. Организация The Governing Council Of The Cat Fancy появилась после первой выставки кошек 1871 года, она объединяет более 150 кошачьих клубов и регистрирует породы по всему миру. Сомалийская длинношерстная кошка на выставке The Governing Council Of The Cat Fancy Show, 14 августа 2021 года.

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