150 лет назад в Британии прошла первая в мире выставка кошек, с тех пор их устраивают ежегодно. Мы собрали самых стильных участников разных годов — они такие котики!

Кошка породы египетский мау по имени Тиззимау Бастет на юбилейной выставке The Governing Council Of The Cat Fancy Show в британском замке Кенилворт, 14 августа 2021 года. Организация The Governing Council Of The Cat Fancy появилась после первой выставки кошек 1871 года, она объединяет более 150 кошачьих клубов и регистрирует породы по всему миру. Сомалийская длинношерстная кошка на выставке The Governing Council Of The Cat Fancy Show, 14 августа 2021 года.