46 років тому в Харкові запустили метро. Його довго відкладали, потім ударно будували та підкреслено погано оформляли. Як це було — в архівних фото

До Другої світової війни Харків активно розширювався і забудовувався. Особливо з 1919 до 1934 року, коли він був столицею радянської України. Зʼявилася нова центральна площа — сучасна площа Свободи. Побудували один з перших радянських «хмарочосів» — будівлю Держпрому. У різних районах Харкова виросли нові житлові масиви. Наприкінці жовтня 1941 року після запеклих боїв німецькі війська захопили Харків. У лютому 1943-го радянська армія перейшла в наступ і відбила місто, але вже в березні їй знову довелося відступати. Остаточно Харків звільнили з четвертої спроби у серпні 1943 року. Зрештою місто виявилося одним із найбільш зруйнованих у Європі. У боях знищили близько півтора мільйона квадратних метрів тільки житлового фонду, а населення скоротилося з 900 тисяч у травні 1941 року до приблизно 200 тисяч у серпні 1943-го. На думку деяких експертів, на відновлення могло піти близько 50 років. Зруйновані будівлі в Харкові після звільнення від німецьких військ, 1943 рік. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Відновлювати Харків почали одразу після звільнення. У 1946 році влада затвердила новий генеральний проєкт планування і реконструкції міста. Насамперед відновили промисловість — на початку 1947 року працювало вже 112 заводів. У 1950—1960-ті місто активно розросталося. Відновлювалися старі райони і забудовувалися нові — Салтівка, Павлове Поле, Рогань, Олексіївка, Холодна гора. Місто розтягнулося із заходу на схід на 35 кілометрів, його площа перевищила 300 квадратних кілометрів, а населення у 1962 році перевалило за мільйон і продовжувало зростати. Будівництво будівлі Діпрококсу (Держінститут із проєктування підприємств коксохімічної промисловості) на вулиці Сумській у Харкові, 23 червня 1955 року. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного Будівництво будинків житлового масиву першого великого повоєнного мікрорайону Павлове Поле в Харкові, 1963 рік. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного Будівництво будівлі Діпрококсу (Держінститут із проєктування підприємств коксохімічної промисловості) на вулиці Сумській у Харкові, 23 червня 1955 року. Будівництво будинків житлового масиву першого великого повоєнного мікрорайону Павлове Поле в Харкові, 1963 рік. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного Уже наприкінці 1950-х років у Харкові було багато транспортних маршрутів: 33 трамвайні лінії, 36 тролейбусних і понад 50 автобусних. А в 1960-х транспортна система працювала на межі своїх можливостей — в години пік на основних маршрутах міста була постійна тиснява. Найсильніше потерпали центр і промисловий схід. Тролейбуси і трамваї на розі вулиці Трінклера та сучасного проспекту Незалежності у Харкові, 1953 рік. Wikimedia Commons Вирішити проблему, просто збільшивши кількість наземного транспорту, було неможливо. Побудувати великі розвʼязки заважали вузькі вулиці, петлясті річки та глибокі яри. Площа Рози Люксембург (зараз Павлівська площа) в центрі Харкова, квітень 1954 року. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного Транспортну проблему прекрасно розуміли і в адміністрації, і в партійній верхівці міста — потрібно було будувати метро. Але видати схвалення на такий великий проєкт могла тільки Москва. Вперше це питання підняли на засіданні Верховної Ради СРСР у грудні 1962 року. З одного боку, у Харкова був свій козир — населення міста нещодавно перевалило за мільйон. З іншого — у той час на підземку могли претендувати лише столиці союзних республік.