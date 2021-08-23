46 лет назад в Харькове запустили метро. Его долго откладывали, потом ударно строили и нарочито плохо оформляли. Как это было — в архивных фото

До Второй мировой войны Харьков активно расширялся и застраивался. Особенно с 1919 по 1934 годы, когда он был столицей советской Украины. Появилась новая центральная площадь — современная площадь Свободы. Построили один из первых советских «небоскребов» — здание Госпрома. В разных районах Харькова выросли новые жилые массивы. В конце октября 1941 года после ожесточенных боев немецкие войска захватили Харьков. В феврале 1943 года советская армия перешла в наступление и отбила город, но уже в марте ей снова пришлось отступать. Окончательно Харьков освободили с четвертой попытки в августе 1943 года. В результате город оказался одним из самых разрушенных в Европе. В боях уничтожили около полутора миллионов квадратных метров только жилого фонда, а население сократилось с 900 тысяч в мае 1941 года до примерно 200 тысяч в августе 1943-го. По мнению некоторых экспертов, на восстановление могло уйти около 50 лет. Разрушенные здания в Харькове после освобождения от немецких войск, 1943 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Восстанавливать Харьков начали сразу после освобождения. В 1946 году власти утвердили новый генеральный проект планировки и реконструкции города. Первым делом восстановили промышленность — к началу 1947 года работало уже 112 заводов. В 1950—1960-е город активно разрастался. Восстанавливались старые районы и застраивались новые — Салтовка, Павлово Поле, Рогань, Алексеевка, Холодная гора. Город вытянулся с запада на восток на 35 километров, его площадь превысила 300 квадратных километров, а население в 1962 году перевалило за миллион и продолжало расти. Строительство здания Гипрококса (Госинститут по проектированию предприятий коксохимической промышленности) на улице Сумской в Харькове, 23 июня 1955 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Строительство домов жилого массива первого крупного послевоенного микрорайона Павлово Поле в Харькове, 1963 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Строительство здания Гипрококса (Госинститут по проектированию предприятий коксохимической промышленности) на улице Сумской в Харькове, 23 июня 1955 года. Строительство домов жилого массива первого крупного послевоенного микрорайона Павлово Поле в Харькове, 1963 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Уже в конце 1950-х годов в Харькове было много транспортных маршрутов: 33 трамвайные линии, 36 троллейбусных и более 50 автобусных. А в 1960-х транспортная система работала на пределе своих возможностей — в часы пик на основных маршрутах города была постоянная давка. Сильнее всего страдал центр и промышленный восток. Троллейбусы и трамваи на углу улицы Тринклера и современного проспекта Независимости в Харькове, 1953 год. Wikimedia Commons Решить проблему, просто увеличив количество наземного транспорта, было невозможно. Построить большие развязки мешали узкие улицы, петляющие реки и глубокие овраги. Площадь Розы Люксембург (сейчас Павловская площадь) в центре Харькова, апрель 1954 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Транспортную проблему прекрасно понимали и в администрации, и в партийной верхушке города — нужно было строить метро. Но одобрение на такой крупный проект могла выдать только Москва. Впервые этот вопрос подняли на заседании Верховного Совета СССР в декабре 1962 года. С одной стороны, у Харькова был свой козырь — население города недавно перевалило за миллион. С другой — в то время на подземку могли претендовать лишь столицы союзных республик.