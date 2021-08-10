Олімпійські медалі можна не тільки здобути, а й купити. Розповідаємо, чому спортсмени продають свої нагороди і скільки коштує найдорожча у світі медаль часів Олімпіади Гітлера

З чого зроблені і скільки коштують медалі Олімпійських ігор у Токіо

Уже понад сто років золоті олімпійські медалі не виготовляють повністю із золота. Нинішня Олімпіада не виняток. Золота медаль Ігор Токіо-2020 виготовлена з чистого срібла із золотим покриттям. У ній приблизно шість грамів золота із загальної ваги у 556 грамів. Срібна медаль зроблена з чистого срібла і важить близько 550 грамів. Бронзова медаль важить близько 450 грамів і насправді зроблена з 95 відсотків міді та пʼяти — цинку.

За сьогоднішніми цінами золота медаль коштуватиме близько 800 доларів, якщо її переплавити, срібна — близько 450 доларів, а бронзова — близько пʼяти доларів.

Автор дизайну медалей для Олімпійських ігор у Токіо 2020 року Юнічі Каванісі (у центрі) з комплектом олімпійських нагород, 25 липня 2019 року. Getty Images

Показово, що вперше в історії у створенні олімпійських медалей брали участь усі жителі країни, яка приймала Ігри. Річ у тім, що при виробництві телефонів, ноутбуків та інших електронних пристроїв використовуються дорогоцінні метали: срібло і золото. До Олімпіади японців попросили пожертвувати застарілі гаджети, їх запропонували залишати у спеціальних коробках, встановлених у поштових відділеннях і на вулицях.

Акція зі збору сировини в рамках проєкту Tokyo 2020 Medal Project тривала з 1 квітня 2017 року до 31 березня 2019 року. У кампанії взяли участь 90 відсотків жителів міст і сіл Японії. За цей час зібрали майже 79 тонн різної побутової електроніки. Із зібраних старих гаджетів витягли 32 кілограми золота, 3,5 кілограма срібла і 2,2 кілограма бронзи. Цього вистачило, щоб виготовити приблизно пʼять тисяч золотих, срібних і бронзових медалей для Олімпіади.

Японець здає старий мобільний телефон в рамках проєкту Tokyo 2020 Medal Project, 18 лютого 2019 року. Getty Images

Найбільш рідкісні і дорогі олімпійські медалі

Переможці Олімпійських ігор в Античній Греції, за легендою, отримували в нагороду вінок, сплетений з гілок олив, які росли у священному гаю в Олімпії. Традицію вручати медалі започаткували на перших сучасних Олімпійських іграх у 1896 році в Афінах. На цих Іграх переможці отримували срібні медалі, а ті, хто посів друге місце, — бронзові. Медаль переможця Олімпіади-1896 продали на аукціоні за 180 тисяч доларів.

Ігри в Стокгольмі 1912 року стали останніми, коли золоті медалі виготовлялися повністю із золота — вони були майже втричі менші за сучасні нагороди. Одну таку медаль аукціонний дім Baldwinʼs продав за 19 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 26 тисяч доларів), або близько 25 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 35 тисяч доларів) з урахуванням витрат покупця.

Однак на вартість олімпійської медалі впливає не тільки кількість золота в ній, а й історія її завоювання. На сьогоднішній день найдорожча в світі олімпійська медаль — золота нагорода американця Джессі Оуенса, чотириразового переможця Олімпіади 1936 року в Берліні, яку організував Адольф Гітлер. Ця медаль вважається однією з найважливіших в історії Олімпійських ігор — темношкірий атлет зіпсував заплановану Гітлером демонстрацію арійської переваги. На аукціоні в 2013 році її продали майже за півтора мільйона доларів.

Джессі Оуенс у складі естафетної команди США виграв золоту медаль на Олімпіаді в Берліні, на другому місці — команда Німеччини, на третьому — Італії, 17 серпня 1936 року. Getty Images

Спортсмени продають свої олімпійські медалі з різних причин

Найчастіше олімпійські медалісти продають свої нагороди, щоб зібрати гроші на благодійність. Так польський дискобол, призер Олімпіади-2016 в Ріо Петр Малаховський продав на аукціоні свою срібну медаль, щоб допомогти хворій на рак дитині. Медаль пішла з аукціону за 126 тисяч доларів.

Американець Ентоні Ервін виграв золото на дистанції 50 метрів вільним стилем на Іграх в Сіднеї у 2000 році. У 2004 році він продав свою медаль за 17 тисяч доларів. Отримані гроші він віддав на благодійність — жертвам цунамі в Індійському океані.

Український боксер Володимир Кличко завоював золоту медаль на Олімпіаді в Атланті у 1996 році. У 2012 році він продав свою нагороду на аукціоні за мільйон доларів. Гроші пішли у Фонд братів Кличків, який допомагає юним спортсменам. Покупцем виявився анонімний меценат, який одразу ж повернув нагороду власнику.

Український боксер Володимир Кличко завоював золоту медаль на Олімпіаді в Атланті, 4 серпня 1996 року. Getty Images

Буває, що колишні олімпійські чемпіони продають медалі через фінансові труднощі, проблеми зі здоровʼям та з інших причин.

Євген Грішин був радянським ковзанярем і чотириразовим олімпійським чемпіоном. Після відходу з професійного спорту у Грішина почалися проблеми з алкоголем, через це він продав свої олімпійські медалі. Скільки Грішин отримав за чотири золоті медалі, невідомо. Згодом він зізнавався: «Я продав свої олімпійські медалі, щоб вижити, і мені було соромно до кінця життя».

Радянський ковзаняр Євген Грішин (крайній праворуч) на тренуванні під час Олімпіади в Кортіна-дʼАмпеццо, 25 січня 1956 року.

Марк Веллс був форвардом знаменитої американської збірної з хокею, яка здійснила «диво на льоду» — розгромила олімпійську збірну СРСР з хокею під час зимових Олімпійських ігор у 1980 році. У 2010 році він продав свою золоту медаль за 310 тисяч доларів, щоб оплатити лікування, повʼязане з рідкісним генетичним захворюванням, яке пошкодило його спинний мозок.

Збірна США святкує перемогу над збірною СРСР у фіналі зимових Олімпійських ігор, 22 лютого 1980 року. Getty Images

Дворазовий олімпійський чемпіон 1976 року Микола Круглов продав свої медалі всього за пʼять тисяч доларів, щоб його син теж міг займатися біатлоном. Спортсмену на той момент бракувало грошей на навчання і екіпіровку для сина. Ставши срібним медалістом Олімпіади в Турині у 2006 році і отримавши призові гроші, Микола Круглов — молодший викупив олімпійські нагороди батька.

Радянська гімнастка, чотириразова олімпійська чемпіонка Ольга Корбут у 1991 році поїхала жити до США. А в 2017 році продала свої олімпійські медалі на загальну суму 230 тисяч доларів. Основною причиною вона назвала прагнення бути ближчою до шанувальників, дозволивши їм стати частиною історії: «Це — олімпійська історія, і я хочу поділитися нею з усім світом».

Триразова олімпійська чемпіонка Ольга Корбут під час візиту з показовими виступами у Лондоні, 4 квітня 1973 року. Getty Images Радянська гімнастка Ольга Корбут виступає на Олімпійських іграх у Мюнхені, 31 серпня 1972 року. Getty Images Триразова олімпійська чемпіонка Ольга Корбут під час візиту з показовими виступами у Лондоні, 4 квітня 1973 року. Радянська гімнастка Ольга Корбут виступає на Олімпійських іграх у Мюнхені, 31 серпня 1972 року. Getty Images

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