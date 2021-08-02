Влада змінила керівництво СБУ, Міноборони та Генштабу. Це зрада або початок реформ? Короткий експлейнер

Служба безпеки України

Кого звільнили?

Першого заступника голови СБУ — главу Антитерористичного центру Руслана Баранецького;

начальника управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова;

керівника головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Андрія Трипілку;

заступника голови СБУ — начальника головного управління по боротьбі з корупцією і оргзлочинністю Василя Малюка;

начальника управління СБУ Чернівецької області Віталія Монастирецького;

начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Олексія Корнійчука.

Кого призначили?

Місце першого заступника голови СБУ — начальника Антитерористичного центру зайняв Сергій Андрущенко. До цього він був заступником глави СБУ. На інші посади, що звільнилися, поки нікого не призначили.

У чому суть перестановок?

Президент незадоволений тим, як в СБУ боролися з контрабандою. «Те, що є питання до Наумова, — це ж не секрет», — говорить прессекретар Зеленського Сергій Никифоров. З цієї ж причини звільнили Трипілку і Монастирецького. Монастирецький очолював одну з прикордонних областей, і до нього теж були питання по боротьбі з контрабандою, говорить джерело «Бабеля» в СБУ. Звільнення Корнійчука, за словами того ж джерела, — звичайна ротація.

Василя Малюка звільнили через прийдешню реформу Служби безпеки. У вересні повинні прийняти новий закон про СБУ — служба позбудеться невластивих їй функцій: вона більше не буде боротися з економічними злочинами і розслідувати корупцію.

Прессекретар президента Сергій Никифоров каже: президент хоче, щоб до моменту прийняття нового закону про СБУ служба відповідала закону. Це означає, що звільнені посади до вересня, швидше за все, скоротять.

Чому звільнили Баранецького, джерела «Бабеля» не говорять.

А що глава СБУ Іван Баканов?

Джерело «Бабеля» в СБУ вважає, що у вересні Баканова звільнять — він теж не відповідає виписаним у новому проєкті закону вимогам до глави СБУ. Згідно з документом керівник спецслужби повинен мати 15-річний стаж роботи і мінімум пʼять років відпрацювати на керівних посадах. У Баканова проблеми з останнім пунктом. Першу керівну посаду він отримав 22 травня 2019 року, ставши заступником голови СБУ. Наші джерела в СБУ припускають, що Баканов може перейти працювати в Генпрокуратуру.

Голова СБУ Іван Баканов Гонтар Владимир / УНИАН

Збройні сили України

Кого звільнили?

Головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака;

начальника Генштабу Сергія Корнійчука;

командувача Обʼєднаних сил Володимира Кравченка;

командувача Десантно-штурмових військ Євгена Мойсюка.

Кого призначили?

Новим головнокомандувачем призначили Валерія Залужного, який до цього очолював оперативне командування «Північ», а також був заступником командувача Обʼєднаних сил (колишній штаб АТО). З ним будуть працювати новий начальник Генштабу Сергій Шаптала, який до цього був командувачем оперативного командування «Захід». А бойовий генерал Євген Мойсюк, якого президент звільнив з посади командувача ДШВ, став заступником начальника Генштабу. Командувачем Обʼєднаних сил став Олександр Павлюк, який до цього служив у Командуванні Сухопутних військ.

У чому суть перестановок?

Уже рік між колишнім головнокомандувачем Русланом Хомчаком і міністром оборони Андрієм Тараном триває конфлікт. Основна його причина — в 2018 році прийняли закон про нацбезпеку, і тепер незрозуміло, хто головніший. Згідно із законом головнокомандувач підпорядковується міністру оборони і президенту, але має право доповідати президенту напряму, в обхід міністра. В результаті Хомчак ігнорував Тарана при прийнятті рішень. Конфлікт дійшов до того, що при зустрічі вони навіть не віталися. У лютому цього року президент втрутився і зажадав, щоб усі суперечності силовики вирішували непублічно.

Але вирішити конфлікт не вдалося, і президент вирішив звільнити Хомчака — його перевели на посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони. Зараз в парламентському комітеті з питань нацбезпеки розробляють законопроєкт, який чіткіше розмежує повноваження головнокомандувача і міністра оборони та (можливо) допоможе уникнути схожих конфліктів у майбутньому. Скоріш за все, новий закон проголосують у жовтні або листопаді цього року.

Нові призначення Шаптали, Мойсюка та Павлюка — це формування команди під нового головнокомандувача — Валерія Залужного. І якщо з питанням звільнення Хомчака тягнули не менше тижня, то нових керівників відбирали досить швидко.

Новий головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Міністерство оборони

Кого звільнили?

Трьох заступників міністра оборони України Андрія Тарана:

Олександра Миронюка;

Ігоря Халімона;

Ігоря Старобінського.

Миронюк і Халімон займалися забезпеченням армії, а Старобінський відповідав за інформаційний напрямок.

Кого призначили?

Поки нікого. Але, за інформацією «Бабеля», Таран вже призначив Халімона і Старобінського штатними радниками патронатної служби Міноборони.

У чому суть кадрових змін

Формально рішення про звільнення заступника міністра прийняв Кабмін. Неформально такі рішення завжди погоджує Офіс президента. Тому звільнення в Міноборони прокоментував прессекретар президента Сергій Никифоров. За його словами, заступники Тарана провалили свої напрямки: «Незадоволені рівнем постачання і забезпечення армії, причини — чисто побутові: їжа, обмундирування, зброя і інформаційне забезпечення».

Що буде з міністром Андрієм Тараном?

Співрозмовники «Бабеля» з Міноборони, депутат фракції «Слуга народу» і депутати фракції «Європейська солідарність» припускають, що восени, коли парламент почне роботу, Тарана звільнять з посади міністра. Хто його замінить — поки невідомо.

Офіційна позиція влади поки інша: «Тільки що президент був на полігоні в Житомирській області, там був Таран, і з їхнього спілкування я не помітив, що Тарана планують звільнити», — сказав «Бабелю» Сергій Никифоров у четвер, 29 червня.

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