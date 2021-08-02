Власть сменила руководство СБУ, Минобороны и Генштаба. Это «зрада» или начало реформ? Короткий эксплейнер

Служба безопасности Украины

Кого уволили?

Первого заместителя главы СБУ — главу Антитеррористического центра Руслана Баранецкого;

начальника управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова ;

; руководителя главуправления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Андрея Трыпилку;

замглавы СБУ — начальника главуправления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Василия Малюка;

начальника управления СБУ Черновицкой области Виталия Монастырецкого;

начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности Алексея Корнийчука.

Кого назначили?

Место первого замглавы СБУ — начальника Антитеррористического центра занял Сергей Андрущенко. До этого он был заместителем главы СБУ. На другие освободившиеся должности пока никого не назначили.

В чем суть перестановок?

Президент недоволен тем, как в СБУ боролись с контрабандой. «То, что есть вопросы к Наумову, — это же не секрет», — говорит пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. По этой же причине уволили Трыпилку и Монастырецкого. Монастырецкий возглавлял одну из приграничных областей, и к нему тоже были вопросы по борьбе с контрабандой, говорит источник «Бабеля» в СБУ. Увольнение Корнийчука, по словам того же источника, — обычная ротация.

Василия Малюка уволили из-за грядущей реформы Службы безопасности. В сентябре должны принять новый закон об СБУ — служба лишится не свойственных ей функций: она больше не будет бороться с экономическими преступлениями и расследовать коррупцию.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров говорит: президент хочет, чтобы к моменту принятия нового закона об СБУ служба соответствовала закону. Это значит, что освободившиеся должности к сентябрю, скорее всего, сократят.

Почему уволили Баранецкого, источники «Бабеля» не говорят.

А что глава СБУ Иван Баканов?

Источник «Бабеля» в СБУ считает, что в сентябре Баканова уволят — он тоже не отвечает выписанным в новом проекте закона требованиям к главе СБУ. Согласно документу, руководитель спецслужбы должен иметь 15-летний стаж работы и минимум пять лет отработать на руководящих должностях. У Баканова проблемы с последним пунктом. Первую руководящую должность он получил 22 мая 2019 года, став замглавы СБУ. Наши источники в СБУ предполагают, что Баканов может перейти работать в Генпрокуратуру.

Глава СБУ Иван Баканов. Гонтар Владимир / УНИАН

Вооруженные силы Украины

Кого уволили?

Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака;

начальника Генштаба Сергея Корнийчука;

командующего Объединенными силами Владимира Кравченко;

командующего Десантно-штурмовыми войсками Евгения Мойсюка.

Кого назначили?

Новым главнокомандующим назначили Валерия Залужного, который до этого возглавлял оперативное командование «Север», а также был замкомандующего Объединенными силами (бывший Штаб АТО). С ним будут работать новый начальник Генштаба Сергей Шаптала, который до этого был командующим оперативным командованием «Запад». А боевой генерал Евгений Мойсюк, которого президент уволил с должности командующего ДШВ, стал замначальника Генштаба. Командующим Объединенными силами стал Александр Павлюк, который до этого служил в Командовании сухопутных войск.

В чем суть перестановок?

Уже год между бывшим главнокомандующим Русланом Хомчаком и министром обороны Андреем Тараном конфликт. Основная его причина ― в 2018 году приняли закон о нацбезопасности, и теперь непонятно, кто кого главнее. По закону главнокомандующий подчиняется министру обороны и президенту, но имеет право докладывать президенту напрямую, в обход министра. В итоге Хомчак игнорировал Тарана при принятии решений. Конфликт дошел до того, что при встрече они даже не здоровались. В феврале этого года президент вмешался и потребовал, чтобы все противоречия силовики решали непублично.

Но решить конфликт не удалось, и президент решил уволить Хомчака — его перевели на должность замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны. Сейчас в парламентском комитете по нацбезопасности разрабатывают законопроект, который четче разграничит полномочия главнокомандующего и министра обороны и (возможно) поможет избежать похожих конфликтов в будущем. Скорее всего, новый закон проголосуют в октябре или ноябре этого года.

Новые назначения Шапталы, Мойсюка и Павлюка ― это формирование команды под нового главнокомандующего — Валерия Залужного. И если с вопросом увольнения Хомчака тянули не меньше недели, то новых руководителей отбирали достаточно быстро.

Новый главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Министерство обороны Украины

Кого уволили?

Трех замов министра обороны Андрея Тарана:

Александра Миронюка;

Игоря Халимона;

Игоря Старобинского.

Миронюк и Халимон занимались обеспечением армии, а Старобинский отвечал за информационное направление.

Кого назначили?

Пока никого. Но, по информации «Бабеля», Таран уже назначил Халимона и Старобинского штатными советниками патронатной службы Министерства обороны.

В чем суть кадровых изменений

Формально решение об увольнении замминистра принял Кабмин. Неформально такие решения всегда согласовывает Офис президента. Поэтому увольнения в Минобороны прокомментировал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. По его словам, заместители Тарана провалили свои направления: «Недовольны уровнем снабжения и обеспечения армии, причины — чисто бытовые: еда, обмундирование, оружие и информационное обеспечение».

Что будет с министром Андреем Тараном?

Собеседники «Бабеля» из Минобороны, депутат фракции «Слуга народа» и депутаты фракции «Европейская солидарность» предполагают, что осенью, когда парламент начнет работу, Тарана уволят с должности министра. Кто его заменит ― пока неизвестно.

Официальная позиция власти пока другая: «Только что президент был на полигоне в Житомирской области, там был Таран, и по их общению я не заметил, что Тарана планируют уволить», — сказал «Бабелю» Сергей Никифоров в четверг, 29 июня.

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