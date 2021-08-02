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Власть сменила руководство СБУ, Минобороны и Генштаба. Это «зрада» или начало реформ? Короткий эксплейнер

Автор:
Оксана Коваленко
Редактор:
Катерина Коберник
Дата:
Власть сменила руководство СБУ, Минобороны и Генштаба. Это «зрада» или начало реформ? Короткий эксплейнер

Alice Igins / «Бабель»

В июле президент Владимир Зеленский и Кабинет министров сменили руководство многих силовых ведомств. Сначала — главу Службы внешней разведки, место Валерия Кондратюка занял Александр Литвиненко. Потом — министра внутренних дел Арсена Авакова. Новым главой МВД стал Денис Монастырский. В последнюю неделю июля серьезные кадровые перестановки произошли в Службе безопасности Украины, Генеральном штабе и Министерстве обороны. Чтобы понять, почему Зеленский решил менять руководителей силового блока, корреспондент «Бабеля» Оксана Коваленко поговорила с несколькими источниками в СБУ, Генштабе, Минобороны, Офисе президента, а также с пресс-секретарем президента Сергеем Никифоровым, депутатом комитета по нацбезопасности ВР Федором Вениславским и источниками во фракции «Слуга народа». Вот коротко о кадровых перестановках в силовом блоке.

Служба безопасности Украины

Кого уволили?

  • Первого заместителя главы СБУ — главу Антитеррористического центра Руслана Баранецкого;
  • начальника управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова;
  • руководителя главуправления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Андрея Трыпилку;
  • замглавы СБУ — начальника главуправления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Василия Малюка;
  • начальника управления СБУ Черновицкой области Виталия Монастырецкого;
  • начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности Алексея Корнийчука.

Кого назначили?

Место первого замглавы СБУ — начальника Антитеррористического центра занял Сергей Андрущенко. До этого он был заместителем главы СБУ. На другие освободившиеся должности пока никого не назначили.

В чем суть перестановок?

Президент недоволен тем, как в СБУ боролись с контрабандой. «То, что есть вопросы к Наумову, — это же не секрет», — говорит пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. По этой же причине уволили Трыпилку и Монастырецкого. Монастырецкий возглавлял одну из приграничных областей, и к нему тоже были вопросы по борьбе с контрабандой, говорит источник «Бабеля» в СБУ. Увольнение Корнийчука, по словам того же источника, — обычная ротация.

Василия Малюка уволили из-за грядущей реформы Службы безопасности. В сентябре должны принять новый закон об СБУ — служба лишится не свойственных ей функций: она больше не будет бороться с экономическими преступлениями и расследовать коррупцию.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров говорит: президент хочет, чтобы к моменту принятия нового закона об СБУ служба соответствовала закону. Это значит, что освободившиеся должности к сентябрю, скорее всего, сократят.

Почему уволили Баранецкого, источники «Бабеля» не говорят.

А что глава СБУ Иван Баканов?

Источник «Бабеля» в СБУ считает, что в сентябре Баканова уволят — он тоже не отвечает выписанным в новом проекте закона требованиям к главе СБУ. Согласно документу, руководитель спецслужбы должен иметь 15-летний стаж работы и минимум пять лет отработать на руководящих должностях. У Баканова проблемы с последним пунктом. Первую руководящую должность он получил 22 мая 2019 года, став замглавы СБУ. Наши источники в СБУ предполагают, что Баканов может перейти работать в Генпрокуратуру.

Глава СБУ Иван Баканов.

Глава СБУ Иван Баканов.

Гонтар Владимир / УНИАН

Вооруженные силы Украины

Кого уволили?

  • Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака;
  • начальника Генштаба Сергея Корнийчука;
  • командующего Объединенными силами Владимира Кравченко;
  • командующего Десантно-штурмовыми войсками Евгения Мойсюка.

Кого назначили?

Новым главнокомандующим назначили Валерия Залужного, который до этого возглавлял оперативное командование «Север», а также был замкомандующего Объединенными силами (бывший Штаб АТО). С ним будут работать новый начальник Генштаба Сергей Шаптала, который до этого был командующим оперативным командованием «Запад». А боевой генерал Евгений Мойсюк, которого президент уволил с должности командующего ДШВ, стал замначальника Генштаба. Командующим Объединенными силами стал Александр Павлюк, который до этого служил в Командовании сухопутных войск.

В чем суть перестановок?

Уже год между бывшим главнокомандующим Русланом Хомчаком и министром обороны Андреем Тараном конфликт. Основная его причина ― в 2018 году приняли закон о нацбезопасности, и теперь непонятно, кто кого главнее. По закону главнокомандующий подчиняется министру обороны и президенту, но имеет право докладывать президенту напрямую, в обход министра. В итоге Хомчак игнорировал Тарана при принятии решений. Конфликт дошел до того, что при встрече они даже не здоровались. В феврале этого года президент вмешался и потребовал, чтобы все противоречия силовики решали непублично.

Но решить конфликт не удалось, и президент решил уволить Хомчака — его перевели на должность замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны. Сейчас в парламентском комитете по нацбезопасности разрабатывают законопроект, который четче разграничит полномочия главнокомандующего и министра обороны и (возможно) поможет избежать похожих конфликтов в будущем. Скорее всего, новый закон проголосуют в октябре или ноябре этого года.

Новые назначения Шапталы, Мойсюка и Павлюка ― это формирование команды под нового главнокомандующего — Валерия Залужного. И если с вопросом увольнения Хомчака тянули не меньше недели, то новых руководителей отбирали достаточно быстро.

Новый главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Новый главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Министерство обороны Украины

Кого уволили?

Трех замов министра обороны Андрея Тарана:

  • Александра Миронюка;
  • Игоря Халимона;
  • Игоря Старобинского.

Миронюк и Халимон занимались обеспечением армии, а Старобинский отвечал за информационное направление.

Кого назначили?

Пока никого. Но, по информации «Бабеля», Таран уже назначил Халимона и Старобинского штатными советниками патронатной службы Министерства обороны.

В чем суть кадровых изменений

Формально решение об увольнении замминистра принял Кабмин. Неформально такие решения всегда согласовывает Офис президента. Поэтому увольнения в Минобороны прокомментировал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. По его словам, заместители Тарана провалили свои направления: «Недовольны уровнем снабжения и обеспечения армии, причины — чисто бытовые: еда, обмундирование, оружие и информационное обеспечение».

Что будет с министром Андреем Тараном?

Собеседники «Бабеля» из Минобороны, депутат фракции «Слуга народа» и депутаты фракции «Европейская солидарность» предполагают, что осенью, когда парламент начнет работу, Тарана уволят с должности министра. Кто его заменит ― пока неизвестно.

Официальная позиция власти пока другая: «Только что президент был на полигоне в Житомирской области, там был Таран, и по их общению я не заметил, что Тарана планируют уволить», — сказал «Бабелю» Сергей Никифоров в четверг, 29 июня.

На нашу кадровую политику не влияет никто, потому нам нужен ваш донат.

Пресс-служба президента Украины