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Ватиканський трибунал уперше в історії судить кардинала. Колишнього соратника Папи Франциска звинувачують у розтраті 350 мільйонів євро пожертв (спойлер: схоже, не обійшлося без кохання)

Автор:
Яна Собецька
Редактор:
Дмитро Раєвський
Дата:
Ватиканський трибунал уперше в історії судить кардинала. Колишнього соратника Папи Франциска звинувачують у розтраті 350 мільйонів євро пожертв (спойлер: схоже, не обійшлося без кохання)

Джованні Анджело Беччу на кардинальських зборах невдовзі після того, як Папа Франциск призначив його кардиналом. Собор Святого Петра, Ватикан, 28 червня 2018 року.

Alessandra Benedetti - Corbis / Corbis via Getty Images

Двадцять сьомого липня у Ватикані розпочався один з найгучніших судових процесів Святого престолу. Ватиканський трибунал уперше в історії судить кардинала. Колишнього соратника Папи Франциска, кардинала Джованні Анджело Беччу звинувачують у розтраті 350 мільйонів євро ватиканських коштів — пожертв від вірян на благодійність, а також у зловживанні службовим становищем. Разом з ним у фінансових злочинах звинувачують ще дев’ятьох людей, серед яких італійські брокери, швейцарський юрист і загадкова «жінка кардинала». Вона нібито витратила на дорогі готелі та дизайнерські речі гроші, які Ватикан виділив на звільнення з полону католицьких монахинь і священників. «Бабель» розповідає все, що відомо про гучний процес.

Упродовж останніх 10 років кардинал Джованні Анджело Беччу був одним з найвпливовіших людей у Ватикані. Виходець із Сардинії, він почав свою службу на Святий престол ще у 1984 році, відтоді працював із трьома понтифіками: Іоаном Павлом ІІ, Бенедиктом XVI і Франциском.

Беччу служив апостольським нунцієм в Анголі та на Кубі. З 2011 до 2018 року працював у Державному секретаріаті Святого престолу, потім очолював Конгрегацію у справах канонізації святих. Беччу навіть мав шанси стати наступним Папою. Проте у 2021 році його почали судити разом з іще девʼятьма людьми через фінансові махінації.

В основі обвинувачень — сумнівна угода, укладена Беччу у 2014 році. Тоді він працював заступником державного секретаря Святого престолу із загальних справ і розпоряджався майже 452 мільйонами євро. Більша частина цих коштів були пожертвами на допомогу нужденним — так званим денарієм святого Петра. Беччу вирішив вкласти їх у розкішну лондонську нерухомість.

Загалом у цьому немає нічого дивного — Святий престол нерідко купує нерухомість у різних куточках світу, щоб примножити капітал. Зараз у розпорядженні Ватикану, окрім приміщень дипломатичних місій, понад пʼять тисяч різних будівель: близько чотирьох тисяч в Італії, решта — за кордоном. Проте угода, яку уклав Беччу, виявилася для Ватикану надзвичайно збитковою.

Державний секретаріат вклав 200 мільйонів євро у фонд італійського бізнесмена Рафаеля Мінціоне. Половину з цих грошей Святий престол витратив на те, щоб викупити частину будівлі у престижному лондонському районі Челсі. Решту — інвестував.

Рішення було не найкращим. Уже до листопада 2018 року Ватикан втратив понад 18 мільйонів євро інвестицій і вирішив розірвати угоду з Мінціоне. Для цього винайняли посередника — брокера на ім’я Джанлуїджі Торці. Планувалося, що Торці заплатить Мінціоне приблизно 47 мільйонів євро і повністю викупить будівлю в Лондоні від імені Ватикану. Усе пішло не за планом — за даними обвинувачення, розділивши з Мінціоне гроші, Торці відмовився передавати право власності на будівлю Святому престолу. Щоб викупити її, Ватикану довелося заплатити ще 15 мільйонів євро.

У 2019 році ватиканські слідчі перевірили документи Держсекретаріату і служби фінансової інформації та виявили багато підозрілих деталей. Папа Франциск позбавив Державний секретаріат можливості керувати фінансами. Розпочалося розслідування — воно тривало два роки та проводилося з допомогою комісій ОАЕ, Великої Британії, Люксембургу, Словенії та Швейцарії.

Більшу частину цього часу Беччу був префектом Конгрегації у справах канонізації святих. Проте у вересні 2020 року на прохання Франциска подав у відставку. Навіть більше, Беччу несподівано відмовився від всіх прав, пов’язаних із саном кардинала, зокрема від права голосувати в конклаві та обирати майбутнього Папу Римського.

Подробиць було небагато — Беччу на пресконференції пояснив, що відставка пов’язана з його інвестиціями до благодійної організації у своєму рідному місті на Сардинії.

Новий кардинал Джованні Анджело Беччу перед візитом родичів. Собор Святого Петра, Ватикан, 28 червня 2018 року.

Новий кардинал Джованні Анджело Беччу перед візитом родичів. Собор Святого Петра, Ватикан, 28 червня 2018 року.

ANDREAS SOLARO / Contributor / Getty Images

У липні цього року розслідування, нарешті, завершили. За його результатами висунули обвинувачення Беччу та ще дев’ятьом людям, серед яких вже згадані Мінціоне та Торці, а також секретар кардинала Мауро Карліно, швейцарський юрист Рене Брюльхарт, колишній інвестиційний менеджер Ватикану Енріко Крассо і консультант Ватикану Сесілія Маронья. Двадцять сьомого липня відбулося перше засідання у справі. Воно тривало всього пʼять годин, після чого судівська колегія призначила нову дату — 5 жовтня. Адвокатам дали три місяці, щоб вивчити матеріали справи.

Десятьох людей і бізнеси, які їм належать, звинувачують у 44 порушеннях. Найбільше обвинувачень висунули Торці та Мінціоне, причетним до лондонської угоди. Їм закидають здирництво, шахрайство, привласнення та відмивання грошей.

Кардиналу теж висунули багато обвинувачень. Йому закидають зловживання службовим становищем — він використав гроші, виділені на благодійні цілі, «для спекулятивних операцій з високим ризиком, несумісних з волею донорів», спробу вплинути на одного зі свідків і розкрадання грошей.

Останнє стосується не купівлі лондонської нерухомості, а випадку, коли кардинал перерахував 100 тисяч євро грошей Ватикану благодійній організації свого брата на Сардинії. Беччу каже, що гроші «пішли на благодійність, а не його брату». Проте обвинувачення наполягає, що благодійність тут ні до чого, адже брат кардинала використав ці кошти, щоб купити своїй доньці квартиру в Римі.

Доказів, що Беччу нажився завдяки угоді між Ватиканом та Мінціоне, немає.

Проте кардинал також тісно пов’язаний з іншою обвинуваченою у справі — Сесілією Мароньєю, яку італійські ЗМІ охрестили «жінкою кардинала». Свого часу Беччу винайняв її як «консультанта Ватикану з безпеки». З грудня 2018 року до липня 2019-го, коли кардинал був префектом Конгрегації у справах канонізації, він попросив Держсекретаріат перерахувати Мароньї 575 тисяч євро. Офіційно гроші мали піти на звільнення католицьких монахинь і священників, яких тримають у заручниках у різних країнах. Замість цього Маронья нібито витратила більшу частину суми на дорогі готелі та брендові речі. Вона, як і решта обвинувачених, відкидає усі звинувачення.

Заперечує свою провину і сам кардинал Беччу. Він називає себе «жертвою махінацій» і наполягає на тому, що не причетний до жодних фінансових схем і доведе світові свою невинуватість. Який вирок може отримати Беччу та інші підсудні, якщо їх визнають винними, — поки невідомо. Так чи інакше, судовий процес є безпрецедентним і став можливий лише завдяки реформам Папи Франциска. У квітні він ухвалив, що кардиналів і єпископів можуть судити нарівні з усіма іншими членами церкви. Таким чином Беччу став першим кардиналом з моменту заснування Ватикану, справу якого розглядає не касаційний суд під головуванням іншого кардинала, а Ватиканський трибунал, який складається із суддів-мирян. Вони призначаються понтифіком, але є незалежними від церкви.

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