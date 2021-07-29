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Ватиканский трибунал впервые в истории судит кардинала. Бывшего соратника Папы Франциска обвиняют в растрате 350 миллионов евро пожертвований (спойлер: похоже, не обошлось без любви)

Автор:
Яна Собецкая
Редактор:
Дмитрий Раевский
Дата:
Ватиканский трибунал впервые в истории судит кардинала. Бывшего соратника Папы Франциска обвиняют в растрате 350 миллионов евро пожертвований (спойлер: похоже, не обошлось без любви)

Джованни Анджело Беччу на кардинальском собрании вскоре после того, как Папа Франциск назначил его кардиналом. Собор Святого Петра, Ватикан, 28 июня 2018 года.

Alessandra Benedetti - Corbis / Corbis via Getty Images

Двадцать седьмого июля в Ватикане начался один из самых громких судебных процессов Святого престола. Ватиканский трибунал впервые в истории судит кардинала. Бывшего соратника Папы Франциска, кардинала Джованни Анджело Беччу обвиняют в растрате 350 миллионов евро ватиканских средств — пожертвований от верующих на благотворительность, и злоупотреблении служебным положением. Вместе с ним в финансовых преступлениях обвиняют еще девять человек, среди которых итальянские брокеры, швейцарский юрист и загадочная «женщина кардинала». Она якобы потратила на дорогие отели и дизайнерские вещи деньги, которые Ватикан выделил на освобождение из плена католических монахинь и священников. «Бабель» рассказывает все, что известно о громком процессе.

В течение последних 10 лет кардинал Джованни Анджело Беччу был одним из самых влиятельных людей в Ватикане. Выходец с Сардинии, он начал свою службу на Святой престол еще в 1984 году, с тех пор работал с тремя понтификами: Иоанном Павлом II, Бенедиктом XVI и Франциском.

Беччу служил апостольским нунцием в Анголе и на Кубе. С 2011 до 2018 года работал в Государственном секретариате Святого престола, затем возглавлял Конгрегацию по канонизации святых. Беччу даже имел шансы стать следующим Папой. Однако в 2021 году его начали судить вместе с еще девятью людьми за финансовые махинации.

В основе обвинений — сомнительная сделка, заключенная Беччу в 2014 году. Тогда он работал заместителем государственного секретаря Святого престола по общим делам и распоряжался примерно 452 миллионами евро. Большая часть этих средств были пожертвованиями на помощь нуждающимся — так называемым денарием святого Петра. Беччу решил вложить их в роскошную лондонскую недвижимость.

В целом в этом нет ничего удивительного — Святой престол нередко покупает недвижимость в разных уголках мира, чтобы приумножить капитал. Сейчас в распоряжении Ватикана, кроме помещений дипломатических миссий, более пяти тысяч различных зданий: около четырех тысяч в Италии, остальные — за рубежом. Однако сделка, которую заключил Беччу, оказалась для Ватикана очень убыточной.

Государственный секретариат вложил 200 миллионов евро в фонд итальянского бизнесмена Рафаэля Минционе. Половину из этих денег Святой престол потратил на то, чтобы выкупить часть здания в престижном лондонском районе Челси. Остальные — инвестировал.

Решение было не самым лучшим. Уже в ноябре 2018 Ватикан потерял более 18 миллионов евро инвестиций и решил разорвать соглашение с Минционе. Для этого наняли посредника — брокера по имени Джанлуиджи Торци. Планировалось, что Торци заплатит Минционе примерно 47 миллионов евро и полностью выкупит здание в Лондоне от имени Ватикана. Все пошло не по плану — по данным обвинения, разделив с Минционе деньги, Торци отказался передавать право собственности на здание Святому престолу. Чтобы выкупить его, Ватикану пришлось заплатить еще 15 миллионов евро.

В 2019 году ватиканские следователи проверили документы Госсекретариата и службы финансовой информации и обнаружили много подозрительных деталей. Папа Франциск лишил Государственный секретариат возможности управлять финансами. Началось расследование — оно длилось два года и проводилось с помощью комиссий ОАЭ, Великобритании, Люксембурга, Словении и Швейцарии.

Большую часть этого времени Беччу был префектом Конгрегации по канонизации святых. Однако в сентябре 2020 года по просьбе Франциска подал в отставку. Более того, Беччу неожиданно отказался от всех прав, связанных с саном кардинала, в том числе от права голосовать в конклаве и избирать будущего Папу Римского.

Подробностей было немного — Беччу на пресс-конференции объяснил, что отставка связана с его инвестициями в благотворительную организацию в своем родном городе на Сардинии.

Новый кардинал Джованни Анджело Беччу перед визитом родственников. Собор Святого Петра, Ватикан, 28 июня 2018 года.

Новый кардинал Джованни Анджело Беччу перед визитом родственников. Собор Святого Петра, Ватикан, 28 июня 2018 года.

ANDREAS SOLARO / Contributor / Getty Images

В июле этого года расследование, наконец, завершили. По его результатам предъявили обвинения Беччу и еще девяти людям, среди которых уже упомянутые Минционе и Торци, а также секретарь кардинала Мауро Карлино, швейцарский юрист Рене Брюльхарт, бывший инвестиционный менеджер Ватикана Энрико Красса и консультант Ватикана Сесилия Маронья. Двадцать седьмого июля состоялось первое заседание по делу. Оно длилось всего пять часов, затем судейская коллегия назначила новую дату — 5 октября. Адвокатам дали три месяца, чтобы изучить материалы дела.

Десять человек и бизнесы, которые им принадлежат, обвиняют в 44 нарушениях. Больше всего обвинений выдвинули Торци и Минционе, причастным к лондонской сделке. Их обвиняют в вымогательстве, мошенничестве, присвоении и отмывании денег.

Много обвинений выдвинули и самому кардиналу. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением — он использовал деньги, выделенные на благотворительные цели, «для спекулятивных операций с высоким риском, несовместимых с волей доноров», попытке повлиять на одного из свидетелей и хищении денег.

Последнее касается не покупки лондонской недвижимости, а случая, когда кардинал перечислил 100 тысяч евро из средств Ватикана благотворительной организации своего брата на Сардинии. Беччу говорит, что деньги «ушли на благотворительность, а не его брату». Однако обвинение настаивает, что благотворительность здесь ни при чем, а брат кардинала воспользовался средствами, чтобы купить своей дочери квартиру в Риме.

Доказательств, что Беччу нажился на сделке между Ватиканом и Минционе, нет.

Однако кардинал также тесно связан с другой обвиняемой по делу — Сесилией Мароньей, которую итальянские СМИ окрестили «женщиной кардинала». В свое время Беччу нанял ее как «консультанта Ватикана по безопасности». С декабря 2018 года по июль 2019-го, когда кардинал был префектом Конгрегации по канонизации святых, он попросил Госсекретариат перечислить Маронье 575 тысяч евро. Официально деньги должны были пойти на освобождение католических монахинь и священников, которых держат в заложниках в разных странах. Вместо этого Маронья якобы потратила большую часть суммы на дорогие отели и брендовые вещи. Она, как и остальные обвиняемые, отвергает все обвинения.

Отрицает свою вину и сам кардинал Беччу. Он называет себя «жертвой махинаций» и настаивает на том, что не причастен ни к каким финансовым схемам и докажет миру свою невиновность. Какой приговор могут получить Беччу и другие подсудимые, если их признают виновными, — пока неизвестно. Как бы там ни было, этот судебный процесс является беспрецедентным и стал возможен только благодаря реформам Папы Франциска. В апреле он постановил, что кардиналов и епископов могут судить наравне с остальными членами церкви. Так Беччу стал первым кардиналом с момента основания Ватикана, дело которого рассматривает не кассационный суд во главе с другим кардиналом, а Ватиканский трибунал, состоящий из судей-мирян. Их назначает понтифик, но они независимы от церкви.

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