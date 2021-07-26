Кажуть, Tesla — найрозумніший автомобіль. Імовірно, розумніший за вас. Навряд? Давайте перевіримо

Зовсім скоро засновник компанії SpaceX Ілон Маск планує відправитися в космос. На Землі він залишить один зі своїх найкращих винаходів — автомобілі Tesla. В Україні це друга за популярністю марка електромобілів, а Tesla Model 3 входить у трійку найбільш продаваних «електричок» 2021 року. Саме така машина у шеф-редактора «Бабеля» Катерини Коберник. Вона каже, що це тріумф високих технологій і надто розумний девайс. Перевіримо разом із WEST AUTO HUB. Чому з ними? Тому що в кінці ви (найімовірніше) вирішите купити Tesla, а WAH вам її знайде, привезе, оформить і передасть ключ просто в руки. Хоча, який ключ? Це Tesla! Поїхали.