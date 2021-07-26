Говорят, Tesla — самый умный автомобиль. Возможно, умнее вас. Это вряд ли? Давайте проверим

Совсем скоро основатель компании SpaceX Илон Маск планирует отправиться в космос. На Земле он оставит одно из своих лучших изобретений — автомобили Tesla. В Украине это вторая по популярности марка электромобилей, а Tesla Model 3 входит в тройку самых продаваемых «электричек» 2021 года. Именно такая машина у шеф-редактора «Бабеля» Катерины Коберник. Она говорит, что это триумф высоких технологий и пугающе умный девайс. Проверим вместе с WEST AUTO HUB. Почему с ними? Потому что в конце вы (скорее всего) решите купить Tesla, а WAH вам ее найдет, привезет, оформит и передаст ключ прямо в руки. Хотя, какой ключ? Это Tesla! Поехали.