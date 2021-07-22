Netflix зібралася створювати відеоігри. То що, тепер буде гра по «Бріджертонах»? Можливо, але не для ПК чи консолей (а ще — це дуже ризикована інвестиція)

Netflix — найбільший стримінговий сервіс у світі. Ним користуються понад 209 мільйонів користувачів. Понад 36 мільйонів підписалися на сервіс минулого року. Але останнім часом ріст платформи сповільнився.

Причин спаду попиту кілька. Перша — ослаблення коронавірусних обмежень. Тепер, коли у більшості країн відкрилися кінотеатри, торгові центри та нічні клуби, у людей з’явилося більше варіантів, як проводити вільний час. Друга теж пов’язана з пандемією. Як зазначають у самій компанії, через карантинні обмеження на сервісі з’явилося менше оригінальних серіалів та фільмів. І, як наслідок, менше хітів, здатних «утримати» старих користувачів та змусити людей підписуватися. У Netflix кажуть, що у другій половині року ситуація, ймовірно, поліпшиться — тоді вийдуть багато довгоочікуваних релізів, наприклад, продовження «Відьмака». Проте в умовах постійної конкуренції між стримінговими сервісами навіть найменшого сповільнення росту може бути достатньо, щоб втратити лідерство. У Netflix це добре розуміють і шукають нові способи не лише втримати аудиторію, а й залучити нових користувачів.

Стримінгова платформа вже виділила 17 мільярдів доларів на створення нового контенту. А ще — замислилася над новими способами залучення аудиторії, зупинившись на відеоіграх. Це вже знайома для Netflix сфера. Компанія цікавиться нею давно.

За останні три роки Netflix екранізувала кілька популярних відеоігор, серед яких «Відьмак», «Кастлванія» та «Оселя зла», створила інтерактивний фільм «Чорне дзеркало: Бузогриз», де глядач приймає рішення за головного героя, розробила гру за мотивами серіалу «Дивні дива» для Nintendo Switch, PS4 та Xbox One.

Відьмак

Тепер на черзі — більш амбітний проєкт. Чутки про нього з’явилися минулої весни. Відразу кілька видань, посилаючись на інсайдерів індустрії, повідомили, що Netflix зібралася розробити сервіс для стримінгу відеоігор і шукає очільника майбутнього проєкту. Серед кандидатів нібито були представники топових ігрових компаній.

Цього місяця чутки підтвердилися. Компанія справді розроблятиме відеоігри, а очолюватиме напрямок Майкл Верду. У минулому він був віцепрезидентом у студії Electronic Arts, де керував розробкою мобільних додатків. А ще — працював у Facebook Reality Labs, де опікувався VR-проєктами.

Двадцятого липня у листі до інвесторів керівництво Netflix визнало, що «перебуває на ранній стадії експансії в ігрову індустрію». У компанії зазначили, що спершу займуться розробкою мобільних відеоігор, які працюватимуть за хмарною технологією. Це означає, що усі файли зберігатимуться на серверах Netflix. Грати у них можна за підпискою, без додаткової плати. Це буде своєрідним експериментом і, за словами виконавчого директора компанії Грега Пітерса, допоможе зʼясувати, наскільки підписники Netflix «цінують відеоігри». Після цього Netflix розмірковуватиме над новими ігровими форматами.

За попередньою інформацією, ігри будуть пов’язані з оригінальним контентом Netflix. На основі яких фільмів і серіалів їх створюватимуть — поки невідомо. Проте Netflix вже розширила угоду з авторкою серіалів «Як уникнути покарання за вбивство» та «Бріджертони» Шондою Раймс. Тепер вона стосується не лише художніх фільмів, а й проєктів з використанням віртуальної реальності та ігрового контенту. Не виключено, що на платформі з’являться й розробки інших компаній — наприклад, Sony, з якою Netflix вже активно співпрацює.

Жодних гарантій, що проєкт буде успішним, немає. Netflix — далеко не єдина компанія, яка намагається заробити на стримінгових іграх. Свого часу грандіозні плани змінити індустрію відеоігор були у Google. Технологічний гігант планував це зробити за допомогою стримінгового сервісу Stadia. Для роботи над ним найняли півтори сотні розробників та відкрили дві студії — у Лос-Анджелесі та Монреалі.

На масштабних пресконференціях Google обіцяла гравцям високоякісні ігри з інноваційними функціями. А ще — що у них можна буде грати на смартфонах Android або на ТБ за допомогою Chromecast.

Однак коли сервіс запустився у 2019 році, він став для багатьох розчаруванням. Хмарна технологія працювала, однак у бібліотеці Stadia було дуже мало ігор. Користувачам також не сподобалася бізнес-модель, згідно з якою кожну гру потрібно було купувати окремо. Зрештою, через брак попиту проєкт згорнули. У лютому 2021 року у Google повідомили, що більше не розроблятимуть відеоігри. Обидві студії розпустили. Stadia працює, але ігри на ній більше не оновлюються.

Двадцять першого жовтня 2020 року свою платформу для стримінгу відеоігор — Luna — запустила й Amazon. На відміну від Google Stadia, Luna працює за принципом підписки — користувач отримує доступ до бібліотеки з іграми. Коштує підписка 5,99 долара на місяць. На момент запуску на платформі було 100 ігор. Серед них — Resident Evil 7, Control, A Plague Tale: Innocence і Metro Exodus. Luna отримала переважно схвальні відгуки від користувачів, але так і не стала популярною. Усе це означає, що Netflix теж доведеться інвестувати у нову технологію чимало часу та коштів без жодної гарантії, що вона сподобається юзерам. Непросто може бути й з дистрибуцією. А надто на гаджетах Apple. Каліфорнійська компанія вже має свій сервіс для стримінгу відеоігор — Apple Arcade — і може просто заборонити додаток Netflix в App Store через конкуренцію.

NurPhoto / Getty

Ми точно знаємо одну безпечну і потрібну інвестицію — кинути донат «Бабелю».