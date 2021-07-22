Netflix собралась создавать видеоигры. Так что, теперь будет игра по «Бриджертонам»? Возможно, но не для ПК или консолей (а еще это очень рискованная инвестиция)

Netflix — самый крупный стриминговый сервис в мире. Им пользуются более 209 миллионов человек. Более 36 миллионов подписались на сервис в прошлом году. Но в последнее время рост платформы замедлился.

Причин падения спроса несколько. Первая — ослабление коронавирусных ограничений. Теперь, когда в большинстве стран открылись кинотеатры, торговые центры и ночные клубы, у людей появилось больше вариантов, как проводить свободное время. Вторая тоже связана с пандемией. Как отмечают в самой компании, из-за карантинных ограничений на сервисе появилось меньше оригинальных сериалов и фильмов. И, как следствие, меньше хитов, способных «удержать» старых пользователей и заставить людей подписываться. В Netflix говорят, что во второй половине года ситуация, вероятно, улучшится — тогда выйдет много долгожданных релизов, например, продолжение «Ведьмака». Однако в условиях постоянной конкуренции между стриминговыми сервисами даже малейшего замедления роста может быть достаточно, чтобы потерять лидерство. В Netflix это хорошо понимают и ищут новые способы не только удержать аудиторию, но и привлечь новых пользователей.

Стриминговая платформа уже выделила 17 миллиардов долларов на создание нового контента. А еще — начала размышлять над новыми способами привлечения аудитории, остановившись на видеоиграх. Это уже знакомая для Netflix сфера. Компания интересуется ею давно.

За последние три года Netflix экранизировала несколько популярных видеоигр, среди которых «Ведьмак», «Кастлвания» и «Обитель зла», создала интерактивный фильм «Черное зеркало: Брандашмыг», где зритель принимает решение за главного героя, разработала игру по мотивам сериала «Очень странные дела» для Nintendo Switch, PS4 и Xbox One.

Ведьмак

Теперь на очереди — более амбициозный проект. Слухи о нем появились прошлой весной. Сразу несколько изданий, ссылаясь на инсайдеров индустрии, сообщили, что Netflix собралась разработать сервис для стриминга видеоигр и ищет руководителя будущего проекта. Среди кандидатов якобы были представители топовых игровых компаний.

В этом месяце слухи подтвердились. Компания действительно будет разрабатывать видеоигры, а возглавит направление Майкл Верду. В прошлом он был вице-президентом в студии Electronic Arts, где руководил разработкой мобильных приложений. А еще — работал в Facebook Reality Labs, где занимался VR-проектами.

Двадцатого июля в письме к инвесторам руководство Netflix признало, что «находится на ранней стадии экспансии в игровую индустрию». В компании отметили, что сначала займутся разработкой мобильных видеоигр, которые будут работать по облачной технологии. Это означает, что все файлы будут храниться на серверах Netflix. Играть в них можно по подписке, без дополнительной платы. Это будет своего рода экспериментом и, по словам исполнительного директора компании Грега Питерса, поможет узнать, насколько подписчики Netflix «ценят видеоигры». После этого Netflix будет размышлять над новыми игровыми форматами.

По предварительной информации, игры будут связаны с оригинальным контентом Netflix. На основе каких фильмов и сериалов будут их создавать — пока неизвестно. Однако Netflix уже расширила соглашение с автором сериалов «Как избежать наказания за убийство» и «Бриджертоны» Шондой Раймс. Теперь оно касается не только художественных фильмов, но и проектов с использованием виртуальной реальности, а также игрового контента. Не исключено, что на платформе появятся и разработки других компаний — например, Sony, с которой Netflix уже активно сотрудничает.

Никаких гарантий, что проект будет успешным, нет. Netflix — далеко не единственная компания, которая пытается заработать на стриминговых играх. В свое время грандиозные планы изменить индустрию видеоигр были у Google. Технологический гигант планировал сделать это при помощи стримингового сервиса Stadia. Для работы над ним наняли полторы сотни разработчиков и открыли две студии — в Лос-Анджелесе и Монреале.

На масштабных пресс-конференциях Google обещала игрокам высококачественные игры с инновационными функциями. А еще — что в них можно будет играть на смартфонах Android или на ТВ с помощью Chromecast.

Однако когда сервис запустился в 2019 году, он стал для многих разочарованием. Облачная технология работала, но в библиотеке Stadia было очень мало игр. Пользователям также не понравилась бизнес-модель, согласно которой каждую игру нужно было покупать отдельно. В конце концов, за неимением спроса проект свернули. В феврале 2021 года в Google сообщили, что больше не будут разрабатывать видеоигры. Обе студии распустили. Stadia работает, но игры на ней больше не обновляются.

Двадцать первого октября 2020 года свою платформу для стриминга видеоигр — Luna — запустила и Amazon. В отличие от Google Stadia, Luna работает по принципу подписки — пользователь получает доступ к библиотеке с играми. Стоит подписка 5,99 доллара в месяц. На момент запуска на платформе было 100 игр. Среди них — Resident Evil 7, Control, A Plague Tale: Innocence и Metro Exodus. Luna получила преимущественно положительные отзывы от пользователей, но так и не стала популярной. Все это означает, что Netflix тоже придется инвестировать в новую технологию немало времени и средств безо всякой гарантии, что она понравится пользователям. Непросто может быть и с дистрибуцией. Особенно на гаджетах Apple. У калифорнийской компании уже есть свой сервис для стриминга видеоигр — Apple Arcade — и она может просто запретить приложение Netflix в App Store из-за конкуренции.

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