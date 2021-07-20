Україна провакцинувала від ковіду 6% населення. Інші країни більше? Деякі — так, але усім заважають антивакцинатори. Розповідаємо, як уряди вмовляють робити щеплення (платять гроші, розігрують Tesla або корів)

США ― одна з найкраще забезпечених вакцинами від коронавірусу країн. Попри це темпи вакцинації тут доволі повільні. Зараз щеплення щодня отримують у середньому 520 тисяч людей — це на 85 відсотків менше, ніж у середині квітня.

Причина зменшення попиту прозаїчна. Як і у більшості країн, усі охочі вже вакцинувалися. Непровакцинованими залишаються переважно ті, хто скептично або відверто негативно ставиться до щеплень.

Американським чиновникам це добре відомо. Вони намагаються змінити ситуацію і все ж досягти колективного імунітету. У хід ідуть просвітницькі кампанії та різноманітні бонуси ― грошові винагороди, оплачувані відпустки, безплатні квитки на спортивні заходи.

Проте деякі штати вмовляють громадян радикальніше. Вони роздають марихуану, видають купони на алкогольні напої та влаштовують лотереї.

У Вашингтоні організували кампанію Joints for Jabs. Усі, кому виповнився 21 рік, до 12 липня могли отримати за щеплення косяк марихуани.

У Коннектикуті, Луїзіані та Міннесоті спробували заохотити людей вакцинуватися за допомогою безплатного алкоголю. Усім, хто отримав хоча б одну дозу вакцини, видавали купон на алкогольний напій, який можна придбати у партнерів акції.

А ще у США набули поширенння Vax-a-Million ― спеціальні «коронавірусні лотереї». Їх розігрували в Огайо, Арканзасі, Західній Вірджинії та інших штатах. Головний приз лотереї у кожному штаті становив півтора мільйона доларів. Проте можна було виграти й інші призи.

Наприклад, зброю. У лотереї, що пройшла у Західній Вірджинії, розігрували вантажівку з унікальним дизайном, довічні ліцензії на полювання та риболовлю, п’ять кастомних мисливських рушниць та дробовиків, а ще ― квитки на відпочинок у державних парках.

За допомогою лотерей змусити людей вакцинуватися намагаються й у Гонконзі. Району тривалий час вдавалося утримувати пандемію під контролем за допомогою закритих кордонів, правил соціальної дистанції, відстежування контактів та масштабного тестування на ковід.

Щеплення від коронавірусу почали робити у лютому. Місцева влада сподівалася швидко прищепити 70 відсотків населення і знову відкрити кордони.

План провалився. З лютого по травень 2021 року у Гонконзі вакцинували лише 18 відсотків населення. Через низький ризик інфікування жителі Гонконгу просто не хотіли вакцинуватися. У намаганні змінити ситуацію гонконзькі компанії почали влаштовувати для вакцинованих лотереї та розігрувати цінні призи.

Член дорадчої групи з питань вакцинації від коронавірусу у Гонконгу Томас Цанг (зліва) з колегами на пресконференції. Гонконг, 31 травня 2021 року. Getty Images / Bloomberg / Contributor

Ось найцікавіші ― 9 999 золотих злитків загальною вагою 11,33 кілограма, Tesla Model 3 Long Range вартістю у понад 64 тисячі доларів, рік безплатного проживання у розкішних готелях Shangri-La, вінтажний інкрустований діамантами Rolex та рідкісне чайне листя Да Хун Пао, один грам якого коштує майже 1 400 доларів.

Стратегія, схоже, спрацювала. За останні півтора місяця у районі повністю провакцинували майже 10 відсотків мешканців. Місцева влада сподівається, що якщо і надалі вакцинуватиме по 30 тисяч людей на добу, до вересня імунітет буде у 70 відсотків населення. Проте цілком ймовірно, що на пришвидшення темпів вакцинації вплинув «Дельта»-варіант коронавірусу, якого люди більше бояться.

В Індонезії заохотити людей до вакцинації намагаються за допомогою домашніх тварин. Тут коронавірусом інфікувалося понад 1,9 мільйона людей. Померло 53 тисячі. Попри це індонезійці не поспішають вакцинуватися.

Понад 85 відсотків населення країни ― мусульмани. Багато з них, особливо люди похилого віку, вважають, що вакцини небезпечні. Інші думають, що препарати містять інгредієнти, заборонені ісламом.

Місцева влада намагається спростувати дезінформацію. Тим часом у регіонах вигадують способи, щоб заохотити людей похилого віку вакцинуватися. Один з найоригінальніших ― у провінції Західна Ява. Там усім, хто зробив щеплення, дарують курчат.

Barcroft Media / Contributor / Getty Images

Схожа стратегія є й у Таїланді. Від початку пандемії коронавірусу у країні зафіксували понад 345 тисяч випадків коронавірусу і майже 2 800 смертей. Кількість інфікованих стрімко зростає. У неділю у Таїланді зафіксували рекордні 9 418 випадків інфікування. Вакцинація у країні розпочалася пізно, лише в червні 2021 року.

Щоб заохотити людей вакцинуватися, у районі Мае Чаем провінції Чіангмай влаштували лотерею. Вона діятиме продовж року. Щотижня один вакцинований зможе виграти молоду корову. Вже є переможці. Серед них ― 65-річний Інгам Тонгкам. За його словами, корова «це найкраща нагорода, яку тільки можна вигадати».

У країнах Євросоюзу винагороди за вакцинацію поки менш поширені. Греції, як і багатьом країнам, складно провакцинувати молодь. В уряді вирішили заохотити її грошима.

Тепер усі греки віком від 18 до 25 років можуть після вакцинації отримати дебетову картку на 150 євро. Її можна використати для подорожей та різноманітних культурних заходів. У країні сподіваються, що це допоможе провакцинувати 80 відсотків населення вже до осені.

У Румунії, де вакцинація також проходить повільно через недовіру до влади, населення заохочують безплатними м’ясними кульками. А центр вакцинації з рекламною метою розмістили у замку Дракули.

Епідеміолог Стефан Репеде та медсестра вмовляють мешканку села вакцинуватися. Румунія, 13 травня 2021 року. DANIEL MIHAILESCU / Contributor

Проте найдієвішою стратегією вакцинації є не заохочення, а примус. Яскравий приклад цього ― Франція. Щонайменше 55 відсотків населення країни вже отримали принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу. Ці показники кращі, ніж у більшості країн Євросоюзу. Проте останнім часом темпи вакцинації почали сповільнюватися.

У відповідь на це Франція зробила обов’язковою вакцинацію усіх працівників медичної сфери ― лікарів, медсестер, волонтерів тощо. Вони мають зробити щеплення до вересня 2021 року. Інакше їм будуть виписувати штрафи.

Для усіх інших верств населення ввели додаткові обмеження. З серпня без негативного ПЛР-тесту або свідоцтва про вакцинацію не можна буде відвідувати фестивалі, ресторани, театри та лікарні, а ще ― подорожувати літаками або потягами далекого сполучення.

Рішення французької влади призвело до масових протестів ― на минулих вихідних понад 100 тисяч людей у різних містах Франції мітингували проти «примусової вакцинації». Проте стратегія працює ― лише у перший день після оголошення нових обмежень, 13 липня, на вакцинацію першою дозою записалася рекордна кількість французів ― 926 тисяч.

Чоловік отримує щеплення вакциною від Pfizer-BioNTech. Париж, 15 травня 2021 року. GEOFFROY VAN DER HASSELT / Contributor / Getty Images

Ми чекаємо на ваші донати, як на вакцину Moderna — довго і з завмиранням серця.