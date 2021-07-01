60 років тому народилася принцеса Діана. Згадуємо життя британської «королеви людських сердець» у 20 яскравих архівних фото

Шістдесят років тому, 1 липня 1961 року, народилася принцеса Діана. Вона була представницею давнього аристократичного роду Спенсерів, однак у юності працювала нянькою. У 1981 році вийшла заміж за принца Чарльза й отримала титул принцеси Уельської. Діана швидко стала улюбленицею публіки, яка захоплювалася стилем та характером принцеси. Проте шлюб був не надто щасливим через постійні подружні зради Чарльза. У 1996 році пара розлучилася, а через рік після цього Діана потрапила в аварію разом із сином єгипетського мільярдера Доді Аль-Файєдом і загинула. «Бабель» згадує життя принцеси, яку називали «королевою людських сердець», у 20 архівних фото.